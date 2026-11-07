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LEPAS L6 EV Impressiona Embaixadores Globais de Condução Elegante na Primeira LEPAS Global Journey of Elegant Driving

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Repórter
07/11/2026 07:41

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WUHU, China, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante a LEPAS Global Elegant Lifestyle Week inaugural, 34 Embaixadores da Condução Elegante de 15 países participaram da primeira LEPAS Global Journey of Elegant Driving com o LEPAS L6 EV. Percorrendo quase 700 quilômetros de Xangai até Wuhu, passando por Tonglu, pelo Lago Qiandao e pelo Condado de She, eles puderam experimentar a versatilidade e o desempenho refinado do veículo em vias urbanas, rodovias e estradas de montanha.

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Para os embaixadores da Europa e do Brasil, o desempenho do chassi e a dirigibilidade foram os pontos mais importantes. As estradas sinuosas ao redor do Lago Qiandao foram ideais para o teste. Com seu sistema de propulsão elétrica 12 em 1 altamente integrado e chassi ajustado por uma equipe europeia profissional, o LEPAS L6 EV ofereceu potência suave e dirigibilidade confiante.

Embaixadores da Motor1, IG Carros e MSN elogiaram o chassi, a suspensão, a direção e a frenagem do L6 EV, destacando o conforto da condução e o comportamento natural em estradas estreitas. Um embaixador da Auto Express do Reino Unido também elogiou a aceleração suave e a ampla potência ao entrar nas rodovias.

Para os usuários da África do Sul e da América Latina, a música melhora a experiência de dirigir. Um embaixador da Navigating Media da África do Sul elogiou o material premium interno, o acabamento e o som imersivo do sistema de áudio SONY do LEPAS L6 EV.

No Sudeste Asiático, os usuários mais jovens dão mais ênfase ao preço acessível e aos recursos inteligentes. Assim, os embaixadores da região focaram na nova tecnologia de energia do L6 EV e no cockpit inteligente. Eles elogiaram a autonomia do L6 EV e o tempo de carregamento de 20 minutos para passar de 30% a 80% de SOC. O assistente de voz inteligente para todos os cenários, recursos ADAS, Assistente de Estacionamento Automatizado (APA), Assistente de Estacionamento Remoto (RPA) e Visão Panorâmica de 540° também inspiraram confiança em estradas difíceis.

Além de um teste de desempenho, a jornada promoveu o diálogo sobre a mobilidade elegante e o estilo de vida, refletindo o espírito de cocriação da LEPAS Global Elegant Lifestyle Week. A LEPAS continuará ouvindo os usuários globais e aprimorando seus produtos para oferecer experiências de mobilidade mais confortáveis e elegantes.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de "Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar", a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.

Contato com a Mídia
Nome da Empresa: LEPAS International
Contato: Vincy wang
E-mail: GlobalPR@lepasinternational.com
Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04b1f116-50bd-47f4-9ed4-c062fda8870f

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