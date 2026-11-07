Hangzhou Future Sci-Tech City: 15 anos de desenvolvimento constante, forjando um novo caminho para o futuro

HANGZHOU, China, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cúpula de Wuzhen da Conferência Mundial da Internet de 2026 ocorreu de 2 a 5 de novembro em Wuzhen, na província de Zhejiang. Com foco no tema "Código-Fonte Aberto e Abertura, Contribuição e Benefícios Compartilhados – Criação de uma Comunidade de Futuro Compartilhado no Ciberespaço", a Light of Internet Expo reuniu mais de 670 empresas de 54 países e regiões de todo o mundo. A exposição apresentou ao público mais de 1.000 avanços tecnológicos de ponta, e mais de 20 produtos que fizeram sua estreia mundial.

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O evento contou com a participação de uma expressiva delegação de empresas inovadoras da Hangzhou Future Sci-Tech City, revelando uma série impressionante de inovações, seja para lançamento global ou para uma primeira exibição pública. Os destaques do evento foram: Qwen3.8-Max, modelo de grande escala omnimodal da Alibaba; SG100, mão robótica industrial reconfigurável e ágil desenvolvida pela Hangzhou Heiman Technology; e MoWorld 2.0, um modelo de mundo 4D avançado da Moxin Technology. Abrangendo infraestrutura computacional, modelos de grande escala de uso geral, inteligência incorporada e interfaces cérebro-computador, empresas da região apresentaram toda a cadeia industrial de IA, demonstrando a sólida força tecnológica de Hangzhou e seu dinâmico impulso de inovação, como um polo estratégico nacional de inovação científica e tecnológica.

Inaugurada no distrito de Yuhang em 2011, a Sci-Tech City contabilizou na ocasião apenas uma receita conjunta de RMB 20,3 bilhões (yuans) das empresas que atendiam aos requisitos de prestação de relatórios estatísticos. Naquela época, as terras agrícolas ainda se estendiam pelos dois lados da Wenyi West Road. Atualmente a receita agregada das empresas qualificadas dentro da zona atingiu RMB 1,2 trilhão – mais de 60 vezes o seu nível inicial, com uma taxa de crescimento anual composta permanecendo acima de 30%.

Esse salto notável não aconteceu por acaso. Ele se baseia firmemente em um ecossistema de inovação bem desenvolvido e que se autorreforça. A Sci-Tech City agora conta com 29 empresas, tendo atraído e desenvolvido mais de 7.400 talentos de alto nível nacionais e estrangeiros. A Scantech, fundada por um grupo de PhDs e experts técnicos seniores do exterior que se estabeleceram no Parque Haichuang em 2015, rompeu gradualmente monopólios estrangeiros de longa data e garantiu sua listagem no STAR Market em janeiro de 2025. A Zhiyun Health, outra empresa sediada no mesmo prédio, abriu seu capital na Bolsa de Valores de Hong Kong em 2022, uma prova contundente da notável capacidade do ecossistema de fomentar startups promissoras.

A Sci-Tech City oferece serviços de talentos de ciclo completo, abrangendo recrutamento, desenvolvimento e retenção. Ela administra a Academia de Inovação e Empreendedorismo para Doutorandos e introduziu programas voltados para o futuro, como "professores do setor” e "talentos reconhecidos pelas empresas", além de programas conjuntos de pós-graduação em parceria com as melhores universidades. O grupo de jovens talentos com menos de 35 anos cresceu mais de 8% ao ano nos últimos três anos.

Com o suporte de uma infraestrutura de pesquisa de nível internacional, ela abriga quatro laboratórios provinciais, incluindo o Zhejiang Lab e a Instalação Experimental de Hipergravidade de Hangzhou, mais de 200 instituições de P&D de nível provincial ou superior, diversos centros de prova de conceito e um conjunto de incubadoras tecnológicas especializadas. Em conjunto com o Zhejiang Lab, está desenvolvendo o Haina Data Hub Innovation Center, com o objetivo de transformar avanços laboratoriais promissores em soluções comercialmente viáveis. Entre 2013 e 2025, 1.055 projetos fundados por talentos foram firmados aqui; 716 permanecem em operação estável, uma taxa de sucesso de startups de 67,76%. Como observou Wang Jiangfeng, Presidente do Conselho da Scantech, políticas de apoio, serviços de incubação confiáveis?e um ambiente de negócios dinâmico são grandes atrativos para inovadores que queiram estabelecer seus empreendimentos aqui.

A Sci-Tech City age de forma proativa para aproveitar oportunidades dos setores emergentes de alto potencial. Em 2018, quando as interfaces cérebro-computador ainda eram um campo de nicho, a equipe de promoção de investimentos viajou até Boston e conseguiu atrair a BrainCo para estabelecer operações locais. A BrainCo passou uma empresa unicórnio de BCI reconhecida mundialmente e um dos célebres "Seis Pequenos Dragões" de Hangzhou. Somente no primeiro semestre de 2026, a Sci-Tech City conquistou 86 grandes projetos industriais, totalizando RMB 14,456 bilhões.

Sua equipe de atendimento identifica de forma proativa necessidades corporativas não expressas explicitamente durante as interações cotidianas. Um exemplo disso foi a rápida mobilização da equipe em prol da empresa Hangzhou Kangji Weijing Medical Robot, visando acelerar a liberação de verbas provenientes de políticas de fomento. Rejeitando um modelo de apoio genérico e padronizado, o comitê gestor realiza visitas periódicas às empresas e conduz o mecanismo de diálogo entre governo e setor empresarial denominado "Quarta-feira Presencial". Em 11 de maio de 2026, ela publicou as Doze Medidas para um Ecossistema de Inovação Integralmente Favorável, formalizando sua filosofia de atendimento em uma estrutura institucional estável.

O apoio ao financiamento também foi fortalecido com um modelo integrado de investimentos, empréstimos, subsídios e garantias. Em 2025, ela lançou os primeiros produtos de seguro de Zhejiang personalizados para a comercialização de IA e equipamentos biomédicos essenciais. Até o momento, 18 produtos de securitização de Propriedade Intelectual (PI) já captaram RMB 1,792 bilhão para 189 empresas locais de tecnologia. Ela ocupa o primeiro lugar na província de Zhejiang tanto em volume de emissão quanto em montante de financiamento e conversão de propriedade intelectual intangível em ativos de desenvolvimento tangíveis.

Espaços como um centro de exposições da cidade, o centro de demonstração da BCI e o Espaço Imersivo Lingjing ajudam a exibir produtos de ponta de empresas como a BrainCo e a Rokid. A construção de grandes instalações públicas Future Sci-Tech Cultural Center, International Performing Arts Center e International Sports Center, está a todo vapor. Escolas de qualidade e novas linhas ferroviárias de alta velocidade conectadas à Estação Oeste de Hangzhou aumentam ainda mais a qualidade de vida e a acessibilidade regional.

A Sci-Tech City continuará refinando seu sistema industrial voltado para o futuro, testando reformas para o desenvolvimento de talentos, promovendo a inovação original e a aplicação comercial, impulsionando a modernização industrial com base em IA e oferecendo serviços mais especializados para sustentar o crescimento de empresas de alta qualidade.

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Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8eb6e8d-784c-4a3e-8f84-8e75159a17bd

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9872747)