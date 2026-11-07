BeOne Medicines anuncia os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 e atualizações empresariais
Receitas totais globais de $1,9 bilhões para o terceiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anteriorReceitas globais de $1,4 bilhões referentes ao BRUKINSA (zanubrutinib) no terceiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anteriorLucro diluído GAAP por ação depositária americana (ADS, American Depository Share) de $3,28 no terceiro trimestre; lucro diluído não GAAP por ADS de $4,59 no terceiro trimestreAumentou a projeção de receita total de 2026 para um intervalo de $6,9 a $7,0 bilhões; lucro operacional GAAP de $1,2 a $1,3 bilhões, e lucro operacional não GAAP de $1,9 a $2,0 bilhões
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A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa de oncologia global, anunciou hoje os resultados financeiros e atualizações corporativas do terceiro trimestre de 2026.
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John V. Oyler, cofundador, presidente do conselho e CEO da BeOne, afirmou:
"Nossos sólidos resultados do terceiro trimestre e maior projeção para o ano completo refletem o rápido crescimento global continuado e a liderança em hematologia, ancorada no nosso inibidor de BTK de base, BRUKINSA, que impulsiona respostas poderosas e sustentadas nos pacientes, e, agora, junto com nosso inibidor de BCL2 da próxima geração, BEQALZI. Aguardamos diversos catalisadores nos próximos meses provenientes de um dos portfólios mais robustos na área de oncologia, abrangendo hematologia e tumores sólidos, acelerados por nossas capacidades diferenciadas em P&D, manufatura e comercialização".
(Valores em milhares de dólares norte-americanos e não auditados)
Três meses encerrados em
Nove meses encerrados em
30 de setembro de
30 de setembro de
2026
2025
Variação %
2026
2025
Variação %
Receitas líquidas provenientes de produtos
$
1.855.057
$
1.395.013
33
%
$
5.022.180
$
3.805.619
32
%
Outras receitas
$
34.758
$
17.271
101
%
$
86.144
$
39.244
120
%
Receita total
$
1.889.815
$
1.412.284
34
%
$
5.108.324
$
3.844.863
33
%
Lucro de operações GAAP
$
418.675
$
163.114
157
%
$
993.624
$
262.101
279
%
Lucro de operações ajustado*
$
612.226
$
341.184
79
%
$
1.529.649
$
755.486
102
%
Lucro líquido GAAP
$
384.706
$
124.841
208
%
$
849.070
$
220.431
285
%
Lucro líquido ajustado*
$
538,735
$
303,663
77
%
$
1,358,274
$
692,622
96
%
LPA básico GAAP por ADS
$
3,38
$
1,13
199
%
$
7,58
$
2,03
273
%
LPA básico GAAP ajustado por ADS*
$
4,74
$
2,76
72
%
$
12,12
$
6,38
90
%
LPA diluído GAAP por ADS
$
3,28
$
1,09
201
%
$
7,30
$
1,96
272
%
LPA diluído GAAP ajustado por ADS*
$
4,59
$
2,65
73
%
$
11,68
$
6,14
90
%
Fluxo de caixa livre*
$
473.532
$
354.469
34
%
$
1.069.423
$
561.916
90
%
*Para uma explicação sobre o nosso uso das métricas financeiras não GAAP, consulte a seção “Nota sobre o uso das métricas financeiras não GAAP” mais adiante neste comunicado à imprensa, e para a reconciliação de cada métrica financeira não GAAP com as métricas GAAP mais comparáveis, veja a tabela ao final deste comunicado à imprensa.
Resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026
A receita de produtos totalizou $1,9 bilhões no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 33% comparado com o período no ano anterior.
- BRUKINSA: as vendas globais totalizaram $1,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 34% comparado com o período no ano anterior; as vendas do BRUKINSA nos EUA totalizaram $1,0 bilhão no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 36% comparado com o período no ano anterior.
- TEVIMBRA (tislelizumabe): as vendas globais totalizaram $243 milhões no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 28% comparado com o período no ano anterior.
- Produtos licenciados pela Amgen: as vendas globais totalizaram $167 milhões no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 26% comparado com o período no ano anterior.
A margem bruta como uma porcentagem das vendas dos produtos globalmente no terceiro trimestre de 2026 foi de 88%, comparada com 86% no período no ano anterior com base nos princípios GAAP. A porcentagem de margem bruta aumentou devido a um mix de vendas proporcionalmente maior do BRUKINSA globalmente comparado com outros produtos no portfólio da empresa. A margem bruta também foi beneficiada por melhorias na produtividade, resultando em custos menores para ambos o BRUKINSA e o TEVIMBRA, sendo compensada por uma despesa de $22 milhões referente à redução ao valor recuperável de ativo intangível sem desembolso de caixa associada com a nossa decisão de descontinuar a promoção do POBEVCY. Em base ajustada, que não inclui depreciação e amortização, ou a despesa por redução ao valor recuperável, a margem bruta como uma porcentagem das vendas dos produtos aumentou para 90%, de 86% no mesmo período do ano anterior.
Despesas operacionais
A tabela a seguir resume as despesas operacionais do terceiro trimestre de 2026:
GAAP
Não GAAP
(não auditado, em milhares, exceto as porcentagens)
T3 2026
T3 2025
Variação %
T3 2026
T3 2025
Variação %
Pesquisa e desenvolvimento
$
660.784
$
523.662
26
%
$
586.168
$
445.904
31
%
Vendas, gerais e administrativas
$
593.460
$
528.998
12
%
$
503.719
$
434.484
16
%
Despesas operacionais totais
$
1.254.244
$
1.052.660
19
%
$
1.089.887
$
880.388
24
%
A tabela a seguir resume as despesas operacionais referentes ao período acumulado até 30 de setembro de 2026 e 2025:
GAAP
Não GAAP
(não auditado, em milhares, exceto as porcentagens)
T3 2026 acumulado no ano
T3 2025 acumulado no ano
Variação %
T3 2026 acumulado no ano
T3 2025 acumulado no ano
Variação %
Pesquisa e desenvolvimento
$
1.814.288
$
1.530.445
19
%
$
1.586.022
$
1.311.156
21
%
Vendas, gerais e administrativas
$
1.741.771
$
1.526.199
14
%
$
1.476.386
$
1.271.650
16
%
Despesas operacionais totais
$
3.556.059
$
3.056.644
16
%
$
3.062.408
$
2.582.806
19
%
As despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D) aumentaram no terceiro trimestre de 2026 comparado com o período no ano anterior tanto na base GAAP quanto na base ajustada devido ao avanço de programas clínicos em estágio inicial para a fase avançada, e de programas pré-clínicos para a fase clínica.
As despesas com vendas, gerais e administrativas (VG&A) aumentaram no terceiro trimestre de 2026 comparado com o período no ano anterior tanto na base GAAP quanto na base ajustada devido aos investimentos contínuos para apoiar o crescimento comercial.
Lucro líquido e lucro por ação básico e diluído
O lucro líquido GAAP para o terceiro trimestre de 2026 foi de $385 milhões, um aumento de $260 milhões em comparação ao período no ano anterior, atribuível primariamente ao crescimento da receita e à melhor alavancagem operacional. O lucro líquido ajustado foi de $539 milhões, um aumento de $235 milhões em comparação ao período no ano anterior.
Para o terceiro trimestre de 2026, o lucro por ação básico e diluído foi de $0,26 e $0,25 por ação e $3,38 e $3,28 por ação depositária americana (ADS), respectivamente, comparado com $0,09 e $0,08 por ação e $1,13 e $1,09 por ADS no mesmo período no ano anterior. Em base ajustada, o lucro por ação básico e diluído foi $0,36 e $0,35 por ação e $4,74 e $4,59 por ADS, respectivamente, comparado com $0,21 e $0,20 por ação e $2,76 e $2,65 por ADS no mesmo período no ano anterior.
O fluxo de caixa livre no terceiro trimestre de 2026 foi de $474 milhões, representando um aumento de $119 milhões em comparação ao período no ano anterior.
Para mais detalhes sobre os demonstrativos financeiros do terceiro trimestre de 2026 da BeOne, veja o relatório trimestral da BeOne no Formulário 10-Q para o terceiro trimestre de 2026 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Projeções para o ano completo de 2026
As projeções financeiras da BeOne estão resumidas abaixo:
Projeção anterior para o ano fiscal de 2026
Projeção atual para o ano fiscal de 20261
Receita total
$6,6 bi - $6,8 bi
$6,9 bi - $7,0 bi
Margem bruta GAAP %
Entre 85% e 95%
Entre 85% e 95%
Despesas operacionais GAAP2
(P&D e VG&A combinadas)
$4,8 bi - $5,0 bi
$4,9 bi - $5,0 bi
Lucro operacional GAAP2
$1,0 bi - $1,1 bi
$1,2 bi - $1,3 bi
Lucro operacional não GAAP2,3
$1,7 bi - $1,8 bi
$1,9 bi - $2,0 bi
1 Considera as taxas de câmbio de 1º de novembro de 2026.
2 Não pressupõe nenhuma nova atividade de desenvolvimento de negócios potencial, nem itens incomuns/ não recorrentes.
3 O lucro operacional não GAAP é uma métrica financeira que exclui, da métrica GAAP correspondente, custos relacionados à remuneração baseada em ações, bem como despesas com depreciação e amortização. As projeções pressupõem que as despesas não GAAP acompanham o crescimento das despesas totais.
A projeção de receita total da BeOne para o ano completo de 2026 de $6,9 bilhões para $7,0 bilhões reflete o desempenho durante o terceiro trimestre e as expectativas da Empresa para o resto do ano. Espera-se que a porcentagem de margem bruta esteja na entre 85% e 95% e inclua o impacto do mix de produtos e melhorias na produtividade. A projeção de despesas operacionais combinadas tendo em base o princípio GAAP inclui expectativas de investimento para apoiar o crescimento.
A Empresa está fornecendo a seguinte projeção adicional sobre itens que impactaram o lucro líquido e o lucro por ADS:
- Outras receitas (despesas): faixa estimada de $25 milhões a $50 milhões em despesas, incluindo a amortização de juros decorrente do acordo com a Royalty Pharma.
- Perspectivas acerca do imposto sobre a renda: os lucros podem fornecer evidência positiva suficiente para reverter determinadas provisões de avaliação em 2026, resultando em um benefício fiscal substantivo quando reconhecido. A Empresa continua avaliando e examinando a magnitude, porém espera que a reversão aconteça no quarto trimestre de 2026. Consulte o Formulário 10-Q para obter atualizações adicionais.
- ADS diluído em circulação: a Empresa espera um ADS diluído em circulação de aproximadamente 118 milhões.
Destaques empresariais do terceiro trimestre de 2026
Principais produtos comercializados
BRUKINSA(zanubrutinib)
- Recebeu a designação de Análise Prioritária da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o dossiê do estudo MANGROVE de Fase 3.
- Realizou submissões relacionadas ao estudo MANGROVE de Fase 3 na UE e na China.
- 29 resumos aceitos para apresentação na Assembleia Anual de 2026 da Sociedade Americana de Hematologia (ASH, American Society of Hematology), incluindo os resultados da análise interina do estudo MANGROVE de Fase 3 sobre linfoma de células do manto (LCM) de primeira linha a serem apresentados durante a Sessão Científica Plenária.
BEQALZI (sonrotoclax)
- 10 resumos aceitos para apresentação na ASH 2026.
TEVIMBRA(tislelizumabe)
- Recebeu aprovação regulatória no Japão para o tratamento de pacientes adultos com câncer de nasofaringe de primeira linha.
ZIIHERA (zanidatamabe), do qual a BeOne detém direitos de comercialização em mercados selecionados
- Apresentou dados de sobrevivência de Fase 3, reforçando o benefício dos regimes contendo ZIIHERA no tratamento de adenocarcinoma gastresofágico (AGE) HER2+ de primeira linha no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica de 2026 (ESMO 2026).
- Recebeu aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o regime baseado no TEVIMBRA para o tratamento de AGE HER2+ de primeira linha.
Programas selecionados em estágio clínico
Hematologia
- 6 resumos sobre o tacabrutideg aceitos para apresentação na ASH 2026.
- Tacabrutideg (CDAC direcionada a BTK): a parte fundamental de Fase 2 do estudo CaDAnCe-101 atingiu seu desfecho primário de taxa de resposta global em pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC) recidivante/refratária.
- BG-75202 (inibidor de KAT6 A/B): primeiro paciente registrado no coorte de monoterapia do estudo de Fase 1 para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda.
Cânceres gastrointestinais
-
BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x4-1BB):
- Dados atualizados apresentados no ESMO 2026.
- Recebeu a designação de medicamento órfão da Comissão Europeia e o Passaporte da Inovação, permitindo o ingresso na via de licenciamento e acesso a inovações do Reino Unido, para o carcinoma hepatocelular (CHC).
- BG-85738 (RAS ONi): primeiro paciente registrado no estudo de Fase 1 sobre tumores sólidos avançados com mutações RAS.
Câncer pulmonar
-
BG-C477 (ADC direcionado ao CEA):
- Divulgados os primeiros dados clínicos no ESMO 2026.
- Recebeu a designação de Tramitação Acelerada da FDA para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas avançado ou metastático, com altos níveis de CEA, cuja doença progrediu após terapia sistêmica prévia.
- BGB 58067 (inibidor de PRMT5 cooperativo com MTA): divulgados os primeiros dados clínicos no ESMO 2026.
Cânceres de mama e ginecológicos
- BG-C9074 (ADC direcionado a B7-H4): iniciado o estudo Startstone-301 de Fase 3 em combinação com o bevacizumabe para o tratamento de pacientes adultos com câncer de ovário de primeira linha em contexto de manutenção.
Marcos de P&D previstos
Programas
Marcos
Período
BRUKINSA
T4 de 2026
TEVIMBRA
1º semestre de 2027
ZIIHERA
1º semestre de 2027
Tacabrutideg
(BGB-16673)
Meados de 2027
1º semestre de 2027
BGB-B2033
(anticorpo biespecífico GPC3x4-1BB)
T4 de 2026
T4 de 2026
1º semestre de 2027
Atualizações corporativas
- Anunciada uma colaboração de várias partes com a Revolution Medicines, incluindo uma colaboração clínica para avaliar as combinações de drogas que incorporam ativos oncológicos em estágio clínico da BeOne com qualquer um dos quatro inibidores clínicos de RAS(ON) da Revolution Medicines, e um acordo separado de direitos regionais que concede à BeOne direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização para esses ativos da Revolution Medicines em mercados asiáticos selecionados.
- Anunciado um acordo voluntário com o Governo dos EUA para expandir o acesso a medicamentos inovadores contra o câncer para pacientes norte-americanos, ao passo que fortalecem a presença de manufatura da Empresa nos EUA.
- Anunciada a renovação de uma parceria com a BeOne Care Foundation e a The Max Foundation, organização sem fins lucrativos de saúde, líder global, para ampliar o acesso ao BRUKINSA para o tratamento de pacientes adultos com LLC em países de baixa e média renda até 2028.
Transmissão dos resultados financeiros da BeOne via web
A teleconferência para divulgar os resultados da Empresa referentes ao terceiro trimestre de 2026 acontecerá via web às 8h00 (horário do leste) na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, e poderá ser acessada através da seção Investidores do site da BeOne em www.beonemedicines.com. Informações adicionais na forma de uma apresentação com slides, transcrição de observações preparadas e a gravação da transmissão também estarão disponíveis.
Sobre a BeOne
A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.
Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: o contínuo e rápido crescimento global da BeOne e sua liderança em hematologia; futuros catalisadores para os negócios da BeOne; as projeções da BeOne para o ano completo de 2026; as expectativas da BeOne em relação a determinadas provisões de ajuste ao valor; as expectativas da BeOne com relação à contínua expansão global e os investimentos que apoiam o crescimento; futuros marcos de P&D a serem alcançados pela BeOne; o cronograma de desenvolvimentos clínicos e regulatórios e da divulgação de resultados; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne, sob o tópico “Sobre a BeOne”. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de diversos fatores importantes, incluindo a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança dos seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos dos seus candidatos a medicamentos, que podem não apoiar o prosseguimento do desenvolvimento ou a aprovação para a comercialização; ações de agências regulatórias que possam afetar o início, o cronograma e o progresso de ensaios clínicos e a aprovação para a comercialização; a capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial com seus medicamentos comercializados e candidatos a medicamentos, caso sejam aprovados; a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologia; a dependência de terceiros por parte da BeOne para a condução do desenvolvimento, fabricação, comercialização de medicamentos e outros serviços; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeOne de obter financiamento adicional para suas operações, concluir o desenvolvimento dos seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a lucratividade; e aqueles riscos discutidos de forma mais aprofundada na seção intitulada “Fatores de risco” no relatório periódico mais recente da BeOne apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC"), bem como discussões sobre possíveis riscos, incertezas e outros fatores importantes presentes em documentos posteriormente apresentados pela BeOne à SEC. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa referem-se à data da sua publicação, e a BeOne não assume nenhuma obrigação de atualizar tais informações, exceto quando exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne baseiam-se em estimativas e premissas que estão sujeitas a incertezas significativas.
Demonstrações consolidadas e condensadas das operações (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares norte-americanos, exceto para as ações, ações depositárias americanas (ADSs), dados por ação e dados por ADS)
Três meses encerrados em
30 de setembro de
Nove meses encerrados em
30 de setembro de
2026
2025
2026
2025
(não auditado)
(não auditado)
Receitas
Receita de produtos, líquida
$
1.855.057
$
1.395.013
$
5.022.180
$
3.805.619
Outras receitas
34.758
17.271
86.144
39.244
Total de receitas
1.889.815
1.412.284
5.108.324
3.844.863
Custo de vendas - produtos
216.896
196.510
558.641
526.118
Lucro bruto
1.672.919
1.215.774
4.549.683
3.318.745
Despesas operacionais:
Pesquisa e desenvolvimento
660.784
523.662
1.814.288
1.530.445
Vendas, gerais e administrativas
593.460
528.998
1.741.771
1.526.199
Total de gastos operacionais
1.254.244
1.052.660
3.556.059
3.056.644
Resultado das operações
418.675
163.114
993.624
262.101
Receita de juros
33.663
19.393
89.227
43.735
Despesa de juros
(42.407
)
(16.364
)
(115.033
)
(31.361
)
Outras receitas (despesas), líquidas
429
(18.979
)
14.216
(6.862
)
Receita antes dos impostos de renda
410.360
147.164
982.034
267.613
Despesa com imposto de renda
25.654
22.323
132.964
47.182
Receita líquida
$
384.706
$
124.841
$
849.070
$
220.431
Lucro por ação
Básico
$
0,26
$
0,09
$
0,58
$
0,16
Diluído
$
0,25
$
0,08
$
0,56
$
0,15
Ações em circulação médias ponderadas, básico
1.478.074.394
1.432.801.699
1.457.134.424
1.410.497.062
Ações em circulação médias ponderadas, diluído
1.524.954.790
1.488.750.354
1.511.972.953
1.465.535.004
Lucro por ação depositária americana ("ADS")
Básico
$
3,38
$
1,13
$
7,58
$
2,03
Diluído
$
3,28
$
1,09
$
7,30
$
1,96
ADSs em circulação médias ponderadas, básico
113.698.030
110.215.515
112.087.263
108.499.774
ADSs em circulação médias ponderadas, diluído
117.304.215
114.519.258
116.305.612
112.733.462
Dados do balanço patrimonial consolidado e condensado (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares norte-americanos)
Em
30 de setembro de
31 de dezembro de
2026
2025
(não auditado)
(não auditado)
Ativo:
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
$
5.866.314
$
4.609.647
Contas a receber, líquidas
1.092.535
865.080
Inventários
807.922
608.227
Propriedades, instalações e equipamentos, líquidos
1.647.231
1.641.678
Total de ativos
$
9.875.925
$
8.188.573
Passivo e patrimônio líquido:
Contas a pagar
$
496.879
$
479.035
Despesas acumuladas e outras contas a pagar
1.342.646
1.109.120
Responsabilidade pela participação nos custos de P&D
—
64.345
Venda de obrigação futura de pagamento de royalties
912.581
906.956
Dívida
1.074.081
1.019.206
Passivo total
4.055.531
3.827.379
Patrimônio líquido total
$
5.820.394
$
4.361.194
Declarações de fluxos de caixa consolidados e condensados (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares norte-americanos)
Três meses encerrados em
30 de setembro de
Nove meses encerrados em
30 de setembro de
2026
2025
2026
2025
(não auditado)
(não auditado)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
$
5.280.674
$
2.786.086
$
4.609.647
$
2.638.747
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
508.707
402.553
1.172.863
710.233
Caixa líquido usado em atividades de investimento
(35.760
)
(49.274
)
(130.623
)
(237.820
)
Caixa líquido gerado por atividades de financiamento
102.194
961.272
164.772
962.520
Efeito líquido das variações nas taxas de câmbio
10.499
9.905
49.655
36.862
Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
585.640
1.324.456
1.256.667
1.471.795
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período
$
5.866.314
$
4.110.542
$
5.866.314
$
4.110.542
Nota sobre o uso das métricas financeiras não GAAP
A BeOne fornece certas métricas financeiras não GAAP, incluindo custo das vendas ajustado – produto, despesas operacionais ajustadas, lucro ajustado proveniente de operações, despesa ajustada com imposto de renda, lucro líquido ajustado, lucro por ação ajustado, fluxo de caixa livre e outros itens da demonstração de resultados não GAAP, sendo que todos incluem ajustes aos valores apurados segundo as normas GAAP. Essas métricas financeiras não GAAP têm o objetivo de fornecer informações adicionais sobre o desempenho operacional da BeOne. Os ajustes aos resultados GAAP da BeOne excluem, onde aplicável, itens não monetários, como remuneração baseada em ações, depreciação e amortização. Outros itens especiais ou eventos substanciais também podem ser incluídos, periodicamente, nos ajustes não GAAP, quando sua magnitude for significativa dentro dos períodos em que ocorreram. Os ajustes não GAAP sofrem efeito fiscal na medida em que existe despesa com tributos correntes segundo o GAAP dos EUA. A Empresa atualmente registra uma provisão para ajuste de valor sobre seus ativos fiscais diferidos líquidos; dessa forma, não há impacto líquido registrado decorrente de efeitos de tributos diferidos. A BeOne tem uma política não GAAP estabelecida que orienta a determinação de quais custos serão excluídos das métricas financeiras não GAAP e os protocolos, controles e aprovações relacionados com relação ao uso de tais métricas. A BeOne acredita que essas métricas não GAAP, quando consideradas junto com os valores GAAP, podem aprimorar o entendimento geral do desempenho operacional da BeOne. As métricas financeiras não GAAP são incluídas com a intenção de fornecer aos investidores um entendimento mais completo das tendências e resultados financeiros históricos e esperados da BeOne e facilitar comparações entre períodos e com relação às informações projetadas. Além disso, essas métricas financeiras não GAAP estão entre os indicadores que a gerência da BeOne usa para fins de planejamento e previsão e para medir o desempenho da BeOne. Essas métricas financeiras não GAAP devem ser consideradas como um complemento às métricas financeiras calculadas de acordo com o GAAP, não como um substituto ou de forma superior a este. As métricas financeiras não GAAP usadas pela BeOne podem ser calculadas de forma diferente das métricas financeiras não GAAP usadas por outras empresas e, portanto, podem não ser comparáveis a elas.
RECONCILIAÇÃO DE CERTAS MÉTRICAS GAAP COM MÉTRICAS NÃO GAAP
(Valores em milhares de dólares norte-americanos, exceto dados por ação e por ADS)
(não auditado)
Três meses encerrados em
Nove meses encerrados em
30 de setembro de
30 de setembro de
2026
2025
2026
2025
Reconciliação do GAAP com o custo das vendas ajustado – produtos:
Custo das vendas GAAP - produtos
$
216.896
$
196.510
$
558.641
$
526.118
Menos: depreciação
5.596
4.261
15.442
10.195
Menos: amortização de ativos intangíveis
23.598
1.537
26.932
8.459
Menos: outros
—
—
—
893
Custo das vendas ajustado - produtos
$
187.702
$
190.712
$
516.267
$
506.571
Reconciliação dos valores GAAP com as despesas ajustadas de pesquisa e desenvolvimento:
Pesquisa e desenvolvimento GAAP
$
660.784
$
523.662
$
1.814.288
$
1.530.445
Menos: custo de remuneração baseada em ações
56.474
58.839
168.866
164.998
Menos: depreciação
18.142
18.919
59.400
54.291
Pesquisa e desenvolvimento ajustado
$
586.168
$
445.904
$
1.586.022
$
1.311.156
Reconciliação dos valores GAAP com as despesas ajustadas de vendas, gerais e administrativas:
Vendas, gerais e administrativas GAAP
$
593.460
$
528.998
$
1.741.771
$
1.526.199
Menos: custo de remuneração baseada em ações
76.143
81.947
224.566
221.792
Menos: depreciação
13.582
12.550
40.769
32.712
Menos: amortização de ativos intangíveis
16
17
50
45
Vendas, gerais e administrativas ajustadas
$
503.719
$
434.484
$
1.476.386
$
1.271.650
Reconciliação dos valores GAAP com as despesas operacionais ajustadas:
Despesas operacionais GAAP
$
1.254.244
$
1.052.660
$
3.556.059
$
3.056.644
Menos: custo de remuneração baseada em ações
132.617
140.786
393.432
386.790
Menos: depreciação
31.724
31.469
100.169
87.003
Menos: amortização de ativos intangíveis
16
17
50
45
Despesas operacionais ajustadas
$
1.089.887
$
880.388
$
3.062.408
$
2.582.806
Reconciliação dos valores GAAP com o lucro de operações ajustado:
Lucro de operações GAAP
$
418.675
$
163.114
$
993.624
$
262.101
Mais: custo de remuneração baseada em ações
132.617
140.786
393.432
386.790
Mais: depreciação
37.320
35.730
115.611
97.198
Mais: amortização de ativos intangíveis
23.614
1.554
26.982
8.504
Mais: outros
—
—
—
893
Lucro das operações ajustado
$
612.226
$
341.184
$
1.529.649
$
755.486
Reconciliação dos valores GAAP com as despesas ajustadas de imposto de renda:
Despesa com imposto de renda GAAP
$
25.654
$
22.323
$
132.964
$
47.182
Mais: itens fiscais distintos
11.527
926
(41.847
)
9.663
Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda
27.995
17.044
68.668
45.747
Despesa com imposto de renda ajustadas
$
65.176
$
40.293
$
159.785
$
102.592
Reconciliação dos valores GAAP com o lucro líquido ajustado:
Lucro líquido GAAP
$
384.706
$
124.841
$
849.070
$
220.431
Mais: despesas com remuneração baseada em ações
132.617
140.786
393.432
386.790
Mais: depreciação
37.320
35.730
115.611
97.198
Mais: amortização de ativos intangíveis
23.614
1.554
26.982
8.504
Mais: outros
—
—
—
893
Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias
—
18.722
—
34.216
Mais: itens fiscais distintos
(11.527
)
(926
)
41.847
(9.663
)
Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1
(27.995
)
(17.044
)
(68.668
)
(45.747
)
Lucro líquido ajustado
$
538.735
$
303.663
$
1.358.274
$
692.622
Reconciliação dos valores GAAP com o LPA ajustado - básico
Lucro por ação GAAP - básico
$
0,26
$
0,09
$
0,58
$
0,16
Mais: despesas com remuneração baseada em ações
0,09
0,10
0,27
0,27
Mais: depreciação
0,03
0,02
0,08
0,07
Mais: amortização de ativos intangíveis
0,02
0,00
0,02
0,01
Mais: outros
0,00
0,00
0,00
0,00
Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias
0,00
0,01
0,00
0,02
Mais: itens fiscais distintos
(0,01
)
0,00
0,03
(0,01
)
Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1
(0,02
)
(0,01
)
(0,05
)
(0,03
)
Lucro por ação ajustado - básico
$
0,36
$
0,21
$
0,93
$
0,49
Reconciliação dos valores GAAP com o LPA ajustado - diluído
Lucro por ação GAAP - diluído
$
0,25
$
0,08
$
0,56
$
0,15
Mais: despesas com remuneração baseada em ações
0,09
0,09
0,26
0,26
Mais: depreciação
0,02
0,02
0,08
0,07
Mais: amortização de ativos intangíveis
0,02
0,00
0,02
0,01
Mais: outros
0,00
0,00
0,00
0,00
Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias
0,00
0,01
0,00
0,02
Mais: itens fiscais distintos
(0,01
)
0,00
0,03
(0,01
)
Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1
(0,02
)
(0,01
)
(0,05
)
(0,03
)
Lucro por ação ajustado - diluído
$
0,35
$
0,20
$
0,90
$
0,47
Reconciliação dos valores GAAP com o lucro por ADS ajustado - básico
Lucro por ADS GAAP - básico
$
3,38
$
1,13
$
7,58
$
2,03
Mais: despesas com remuneração baseada em ações
1,17
1,28
3,51
3,56
Mais: depreciação
0,33
0,32
1,03
0.90
Mais: amortização de ativos intangíveis
0,21
0,01
0,24
0,08
Mais: outros
0.00
0,00
0,00
0,01
Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias
0,00
0,17
0,00
0,32
Mais: itens fiscais distintos
(0,10
)
(0,01
)
0,37
(0,09
)
Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1
(0,25
)
(0,15
)
(0,61
)
(0,42
)
Lucro por ADS ajustado- básico
$
4,74
$
2,76
$
12,12
$
6,38
Reconciliação dos valores GAAP com o lucro por ADS ajustado - diluído
Lucro por ADS GAAP - diluído
$
3,28
$
1,09
$
7,30
$
1,96
Mais: despesas com remuneração baseada em ações
1,13
1,23
3,38
3,43
Mais: depreciação
0,32
0,31
0,99
0,86
Mais: amortização de ativos intangíveis
0,20
0,01
0,23
0,08
Mais: outros
0,00
0,00
0,00
0,01
Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias
0,00
0,16
0,00
0,30
Mais: itens fiscais distintos
(0,10
)
(0,01
)
0,36
(0,09
)
Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1
(0,24
)
(0,15
)
(0,59
)
(0,41
)
Lucro por ADS ajustado - diluído
$
4,59
$
2,65
$
11,68
$
6,14
Três meses encerrados em
Nove meses encerrados em
30 de setembro de
30 de setembro de
2026
2025
2026
2025
Fluxo de caixa livre (não GAAP):
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (GAAP)
$
508.707
$
402.553
$
1.172.863
$
710.233
Menos: compras de propriedades, instalações e equipamentos
(35.175
)
(48.084
)
(103.440
)
(148.317
)
Fluxo de caixa livre (não GAAP)
$
473.532
$
354.469
$
1.069.423
$
561.916
Reconciliação da projeção de lucro operacional segundo os GAAP com a métrica não GAAP
Projeção de resultado operacional para o ano completo de 2026
(não auditado)
Lucro operacional GAAP
1.200.000
—
1.300.000
Mais: ajustes para chegar a valores não GAAP1
700.000
—
700.000
Lucro operacional não GAAP
1.900.000
—
2.000.000
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Fonte: BUSINESS WIRE