Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

BeOne Medicines anuncia os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 e atualizações empresariais

Receitas totais globais de $1,9 bilhões para o terceiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anteriorReceitas globais de $1,4 bilhões referentes ao BRUKINSA (zanubrutinib) no terceiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anteriorLucro diluído GAAP por ação depositária americana (ADS, American Depository Share) de $3,28 no terceiro trimestre; lucro diluído não GAAP por ADS de $4,59 no terceiro trimestreAumentou a projeção de receita total de 2026 para um intervalo de $6,9 a $7,0 bilhões; lucro operacional GAAP de $1,2 a $1,3 bilhões, e lucro operacional não GAAP de $1,9 a $2,0 bilhões

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
07/11/2026 00:20

compartilhe

A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa de oncologia global, anunciou hoje os resultados financeiros e atualizações corporativas do terceiro trimestre de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

John V. Oyler, cofundador, presidente do conselho e CEO da BeOne, afirmou:

"Nossos sólidos resultados do terceiro trimestre e maior projeção para o ano completo refletem o rápido crescimento global continuado e a liderança em hematologia, ancorada no nosso inibidor de BTK de base, BRUKINSA, que impulsiona respostas poderosas e sustentadas nos pacientes, e, agora, junto com nosso inibidor de BCL2 da próxima geração, BEQALZI. Aguardamos diversos catalisadores nos próximos meses provenientes de um dos portfólios mais robustos na área de oncologia, abrangendo hematologia e tumores sólidos, acelerados por nossas capacidades diferenciadas em P&D, manufatura e comercialização".

(Valores em milhares de dólares norte-americanos e não auditados)

 

Três meses encerrados em

Nove meses encerrados em

30 de setembro de

30 de setembro de

2026

2025

Variação %

2026

2025

Variação %

Receitas líquidas provenientes de produtos

$

1.855.057

$

1.395.013

33

%

$

5.022.180

$

3.805.619

32

%

Outras receitas

$

34.758

$

17.271

101

%

$

86.144

$

39.244

120

%

Receita total

$

1.889.815

$

1.412.284

34

%

$

5.108.324

$

3.844.863

33

%

Lucro de operações GAAP

$

418.675

$

163.114

157

%

$

993.624

$

262.101

279

%

Lucro de operações ajustado*

$

612.226

$

341.184

79

%

$

1.529.649

$

755.486

102

%

Lucro líquido GAAP

$

384.706

$

124.841

208

%

$

849.070

$

220.431

285

%

Lucro líquido ajustado*

$

538,735

$

303,663

77

%

$

1,358,274

$

692,622

96

%

LPA básico GAAP por ADS

$

3,38

$

1,13

199

%

$

7,58

$

2,03

273

%

LPA básico GAAP ajustado por ADS*

$

4,74

$

2,76

72

%

$

12,12

$

6,38

90

%

LPA diluído GAAP por ADS

$

3,28

$

1,09

201

%

$

7,30

$

1,96

272

%

LPA diluído GAAP ajustado por ADS*

$

4,59

$

2,65

73

%

$

11,68

$

6,14

90

%

Fluxo de caixa livre*

$

473.532

$

354.469

34

%

$

1.069.423

$

561.916

90

%

 

*Para uma explicação sobre o nosso uso das métricas financeiras não GAAP, consulte a seção “Nota sobre o uso das métricas financeiras não GAAP” mais adiante neste comunicado à imprensa, e para a reconciliação de cada métrica financeira não GAAP com as métricas GAAP mais comparáveis, veja a tabela ao final deste comunicado à imprensa.

Resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026

A receita de produtos totalizou $1,9 bilhões no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 33% comparado com o período no ano anterior.

  • BRUKINSA: as vendas globais totalizaram $1,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 34% comparado com o período no ano anterior; as vendas do BRUKINSA nos EUA totalizaram $1,0 bilhão no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 36% comparado com o período no ano anterior.
  • TEVIMBRA (tislelizumabe): as vendas globais totalizaram $243 milhões no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 28% comparado com o período no ano anterior.
  • Produtos licenciados pela Amgen: as vendas globais totalizaram $167 milhões no terceiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 26% comparado com o período no ano anterior.

A margem bruta como uma porcentagem das vendas dos produtos globalmente no terceiro trimestre de 2026 foi de 88%, comparada com 86% no período no ano anterior com base nos princípios GAAP. A porcentagem de margem bruta aumentou devido a um mix de vendas proporcionalmente maior do BRUKINSA globalmente comparado com outros produtos no portfólio da empresa. A margem bruta também foi beneficiada por melhorias na produtividade, resultando em custos menores para ambos o BRUKINSA e o TEVIMBRA, sendo compensada por uma despesa de $22 milhões referente à redução ao valor recuperável de ativo intangível sem desembolso de caixa associada com a nossa decisão de descontinuar a promoção do POBEVCY. Em base ajustada, que não inclui depreciação e amortização, ou a despesa por redução ao valor recuperável, a margem bruta como uma porcentagem das vendas dos produtos aumentou para 90%, de 86% no mesmo período do ano anterior.

Despesas operacionais

A tabela a seguir resume as despesas operacionais do terceiro trimestre de 2026:

GAAP

Não GAAP

(não auditado, em milhares, exceto as porcentagens)

T3 2026

T3 2025

Variação %

T3 2026

T3 2025

Variação %

Pesquisa e desenvolvimento

$

660.784

$

523.662

26

%

$

586.168

$

445.904

31

%

Vendas, gerais e administrativas

$

593.460

$

528.998

12

%

$

503.719

$

434.484

16

%

Despesas operacionais totais

$

1.254.244

$

1.052.660

19

%

$

1.089.887

$

880.388

24

%

A tabela a seguir resume as despesas operacionais referentes ao período acumulado até 30 de setembro de 2026 e 2025:

GAAP

Não GAAP

(não auditado, em milhares, exceto as porcentagens)

T3 2026 acumulado no ano

T3 2025 acumulado no ano

Variação %

T3 2026 acumulado no ano

T3 2025 acumulado no ano

Variação %

Pesquisa e desenvolvimento

$

1.814.288

$

1.530.445

19

%

$

1.586.022

$

1.311.156

21

%

Vendas, gerais e administrativas

$

1.741.771

$

1.526.199

14

%

$

1.476.386

$

1.271.650

16

%

Despesas operacionais totais

$

3.556.059

$

3.056.644

16

%

$

3.062.408

$

2.582.806

19

%

As despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D) aumentaram no terceiro trimestre de 2026 comparado com o período no ano anterior tanto na base GAAP quanto na base ajustada devido ao avanço de programas clínicos em estágio inicial para a fase avançada, e de programas pré-clínicos para a fase clínica.

As despesas com vendas, gerais e administrativas (VG&A) aumentaram no terceiro trimestre de 2026 comparado com o período no ano anterior tanto na base GAAP quanto na base ajustada devido aos investimentos contínuos para apoiar o crescimento comercial.

Lucro líquido e lucro por ação básico e diluído

O lucro líquido GAAP para o terceiro trimestre de 2026 foi de $385 milhões, um aumento de $260 milhões em comparação ao período no ano anterior, atribuível primariamente ao crescimento da receita e à melhor alavancagem operacional. O lucro líquido ajustado foi de $539 milhões, um aumento de $235 milhões em comparação ao período no ano anterior.

Para o terceiro trimestre de 2026, o lucro por ação básico e diluído foi de $0,26 e $0,25 por ação e $3,38 e $3,28 por ação depositária americana (ADS), respectivamente, comparado com $0,09 e $0,08 por ação e $1,13 e $1,09 por ADS no mesmo período no ano anterior. Em base ajustada, o lucro por ação básico e diluído foi $0,36 e $0,35 por ação e $4,74 e $4,59 por ADS, respectivamente, comparado com $0,21 e $0,20 por ação e $2,76 e $2,65 por ADS no mesmo período no ano anterior.

O fluxo de caixa livre no terceiro trimestre de 2026 foi de $474 milhões, representando um aumento de $119 milhões em comparação ao período no ano anterior.

Para mais detalhes sobre os demonstrativos financeiros do terceiro trimestre de 2026 da BeOne, veja o relatório trimestral da BeOne no Formulário 10-Q para o terceiro trimestre de 2026 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Projeções para o ano completo de 2026

As projeções financeiras da BeOne estão resumidas abaixo:

Projeção anterior para o ano fiscal de 2026

Projeção atual para o ano fiscal de 20261

Receita total

$6,6 bi - $6,8 bi

$6,9 bi - $7,0 bi

Margem bruta GAAP %

Entre 85% e 95%

Entre 85% e 95%

Despesas operacionais GAAP2

(P&D e VG&A combinadas)

$4,8 bi - $5,0 bi

$4,9 bi - $5,0 bi

Lucro operacional GAAP2

$1,0 bi - $1,1 bi

$1,2 bi - $1,3 bi

Lucro operacional não GAAP2,3

$1,7 bi - $1,8 bi

$1,9 bi - $2,0 bi

 

1 Considera as taxas de câmbio de 1º de novembro de 2026.

2 Não pressupõe nenhuma nova atividade de desenvolvimento de negócios potencial, nem itens incomuns/ não recorrentes.

3 O lucro operacional não GAAP é uma métrica financeira que exclui, da métrica GAAP correspondente, custos relacionados à remuneração baseada em ações, bem como despesas com depreciação e amortização. As projeções pressupõem que as despesas não GAAP acompanham o crescimento das despesas totais.

A projeção de receita total da BeOne para o ano completo de 2026 de $6,9 bilhões para $7,0 bilhões reflete o desempenho durante o terceiro trimestre e as expectativas da Empresa para o resto do ano. Espera-se que a porcentagem de margem bruta esteja na entre 85% e 95% e inclua o impacto do mix de produtos e melhorias na produtividade. A projeção de despesas operacionais combinadas tendo em base o princípio GAAP inclui expectativas de investimento para apoiar o crescimento.

A Empresa está fornecendo a seguinte projeção adicional sobre itens que impactaram o lucro líquido e o lucro por ADS:

  • Outras receitas (despesas): faixa estimada de $25 milhões a $50 milhões em despesas, incluindo a amortização de juros decorrente do acordo com a Royalty Pharma.
  • Perspectivas acerca do imposto sobre a renda: os lucros podem fornecer evidência positiva suficiente para reverter determinadas provisões de avaliação em 2026, resultando em um benefício fiscal substantivo quando reconhecido. A Empresa continua avaliando e examinando a magnitude, porém espera que a reversão aconteça no quarto trimestre de 2026. Consulte o Formulário 10-Q para obter atualizações adicionais.
  • ADS diluído em circulação: a Empresa espera um ADS diluído em circulação de aproximadamente 118 milhões.

Destaques empresariais do terceiro trimestre de 2026

Principais produtos comercializados

BRUKINSA(zanubrutinib)

  • Recebeu a designação de Análise Prioritária da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o dossiê do estudo MANGROVE de Fase 3.
  • Realizou submissões relacionadas ao estudo MANGROVE de Fase 3 na UE e na China.
  • 29 resumos aceitos para apresentação na Assembleia Anual de 2026 da Sociedade Americana de Hematologia (ASH, American Society of Hematology), incluindo os resultados da análise interina do estudo MANGROVE de Fase 3 sobre linfoma de células do manto (LCM) de primeira linha a serem apresentados durante a Sessão Científica Plenária.

BEQALZI (sonrotoclax)

  • 10 resumos aceitos para apresentação na ASH 2026.

TEVIMBRA(tislelizumabe)

  • Recebeu aprovação regulatória no Japão para o tratamento de pacientes adultos com câncer de nasofaringe de primeira linha.

ZIIHERA (zanidatamabe), do qual a BeOne detém direitos de comercialização em mercados selecionados

  • Apresentou dados de sobrevivência de Fase 3, reforçando o benefício dos regimes contendo ZIIHERA no tratamento de adenocarcinoma gastresofágico (AGE) HER2+ de primeira linha no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica de 2026 (ESMO 2026).
  • Recebeu aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o regime baseado no TEVIMBRA para o tratamento de AGE HER2+ de primeira linha.

Programas selecionados em estágio clínico

Hematologia

  • 6 resumos sobre o tacabrutideg aceitos para apresentação na ASH 2026.
  • Tacabrutideg (CDAC direcionada a BTK): a parte fundamental de Fase 2 do estudo CaDAnCe-101 atingiu seu desfecho primário de taxa de resposta global em pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC) recidivante/refratária.
  • BG-75202 (inibidor de KAT6 A/B): primeiro paciente registrado no coorte de monoterapia do estudo de Fase 1 para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda.

Cânceres gastrointestinais

  • BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x4-1BB):
    • Dados atualizados apresentados no ESMO 2026.
    • Recebeu a designação de medicamento órfão da Comissão Europeia e o Passaporte da Inovação, permitindo o ingresso na via de licenciamento e acesso a inovações do Reino Unido, para o carcinoma hepatocelular (CHC).
  • BG-85738 (RAS ONi): primeiro paciente registrado no estudo de Fase 1 sobre tumores sólidos avançados com mutações RAS.

Câncer pulmonar

  • BG-C477 (ADC direcionado ao CEA):
    • Divulgados os primeiros dados clínicos no ESMO 2026.
    • Recebeu a designação de Tramitação Acelerada da FDA para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas avançado ou metastático, com altos níveis de CEA, cuja doença progrediu após terapia sistêmica prévia.
  • BGB 58067 (inibidor de PRMT5 cooperativo com MTA): divulgados os primeiros dados clínicos no ESMO 2026.

Cânceres de mama e ginecológicos

  • BG-C9074 (ADC direcionado a B7-H4): iniciado o estudo Startstone-301 de Fase 3 em combinação com o bevacizumabe para o tratamento de pacientes adultos com câncer de ovário de primeira linha em contexto de manutenção.

Marcos de P&D previstos

Programas

Marcos

Período

BRUKINSA

  • Submissão regulatória no Japão para o tratamento de pacientes adultos com LCM de primeira linha.

T4 de 2026

TEVIMBRA

  • Medida regulatória na China para o tratamento de pacientes adultos com AGE HER2-positivo de primeira linha, utilizando ZIIHERA em combinação com quimioterapia.

1º semestre de 2027

ZIIHERA

  • Medida regulatória na China para o tratamento de pacientes adultos com AGE HER2-positivo de primeira linha, em combinação com quimioterapia, com ou sem TEVIMBRA.

1º semestre de 2027

Tacabrutideg

(BGB-16673)

  • Possível submissão de Fase 2 para o tratamento de pacientes adultos com LLC R/R.

Meados de 2027

  • CaDAnCe-306: início do estudo de Fase 3 para LLC R/R em combinação com BEQALZI.

1º semestre de 2027

BGB-B2033

(anticorpo biespecífico GPC3x4-1BB)

  • Início do estudo de Fase 3 GroundBBreaker-301 em CHC de segunda linha ou posterior.

T4 de 2026

  • Início do estudo de Fase 2 de braço único GroundBBreaker-201, potencialmente principal, em casos de CHC de segunda linha ou posterior.

T4 de 2026

  • Início do estudo principal de Fase 3 GroundBBreaker-302 de primeira linha para CHC.

1º semestre de 2027

Atualizações corporativas

  • Anunciada uma colaboração de várias partes com a Revolution Medicines, incluindo uma colaboração clínica para avaliar as combinações de drogas que incorporam ativos oncológicos em estágio clínico da BeOne com qualquer um dos quatro inibidores clínicos de RAS(ON) da Revolution Medicines, e um acordo separado de direitos regionais que concede à BeOne direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização para esses ativos da Revolution Medicines em mercados asiáticos selecionados.
  • Anunciado um acordo voluntário com o Governo dos EUA para expandir o acesso a medicamentos inovadores contra o câncer para pacientes norte-americanos, ao passo que fortalecem a presença de manufatura da Empresa nos EUA.
  • Anunciada a renovação de uma parceria com a BeOne Care Foundation e a The Max Foundation, organização sem fins lucrativos de saúde, líder global, para ampliar o acesso ao BRUKINSA para o tratamento de pacientes adultos com LLC em países de baixa e média renda até 2028.

Transmissão dos resultados financeiros da BeOne via web

A teleconferência para divulgar os resultados da Empresa referentes ao terceiro trimestre de 2026 acontecerá via web às 8h00 (horário do leste) na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, e poderá ser acessada através da seção Investidores do site da BeOne em www.beonemedicines.com. Informações adicionais na forma de uma apresentação com slides, transcrição de observações preparadas e a gravação da transmissão também estarão disponíveis.

Sobre a BeOne

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: o contínuo e rápido crescimento global da BeOne e sua liderança em hematologia; futuros catalisadores para os negócios da BeOne; as projeções da BeOne para o ano completo de 2026; as expectativas da BeOne em relação a determinadas provisões de ajuste ao valor; as expectativas da BeOne com relação à contínua expansão global e os investimentos que apoiam o crescimento; futuros marcos de P&D a serem alcançados pela BeOne; o cronograma de desenvolvimentos clínicos e regulatórios e da divulgação de resultados; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne, sob o tópico “Sobre a BeOne”. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de diversos fatores importantes, incluindo a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança dos seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos dos seus candidatos a medicamentos, que podem não apoiar o prosseguimento do desenvolvimento ou a aprovação para a comercialização; ações de agências regulatórias que possam afetar o início, o cronograma e o progresso de ensaios clínicos e a aprovação para a comercialização; a capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial com seus medicamentos comercializados e candidatos a medicamentos, caso sejam aprovados; a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologia; a dependência de terceiros por parte da BeOne para a condução do desenvolvimento, fabricação, comercialização de medicamentos e outros serviços; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeOne de obter financiamento adicional para suas operações, concluir o desenvolvimento dos seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a lucratividade; e aqueles riscos discutidos de forma mais aprofundada na seção intitulada “Fatores de risco” no relatório periódico mais recente da BeOne apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC"), bem como discussões sobre possíveis riscos, incertezas e outros fatores importantes presentes em documentos posteriormente apresentados pela BeOne à SEC. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa referem-se à data da sua publicação, e a BeOne não assume nenhuma obrigação de atualizar tais informações, exceto quando exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne baseiam-se em estimativas e premissas que estão sujeitas a incertezas significativas.

Demonstrações consolidadas e condensadas das operações (GAAP dos EUA)

(Valores em milhares de dólares norte-americanos, exceto para as ações, ações depositárias americanas (ADSs), dados por ação e dados por ADS)

 

Três meses encerrados em

30 de setembro de

Nove meses encerrados em

30 de setembro de

2026

2025

2026

2025

(não auditado)

(não auditado)

Receitas

Receita de produtos, líquida

$

1.855.057

$

1.395.013

$

5.022.180

$

3.805.619

Outras receitas

34.758

17.271

86.144

39.244

Total de receitas

1.889.815

1.412.284

5.108.324

3.844.863

Custo de vendas - produtos

216.896

196.510

558.641

526.118

Lucro bruto

1.672.919

1.215.774

4.549.683

3.318.745

Despesas operacionais:

Pesquisa e desenvolvimento

660.784

523.662

1.814.288

1.530.445

Vendas, gerais e administrativas

593.460

528.998

1.741.771

1.526.199

Total de gastos operacionais

1.254.244

1.052.660

3.556.059

3.056.644

Resultado das operações

418.675

163.114

993.624

262.101

Receita de juros

33.663

19.393

89.227

43.735

Despesa de juros

(42.407

)

(16.364

)

(115.033

)

(31.361

)

Outras receitas (despesas), líquidas

429

(18.979

)

14.216

(6.862

)

Receita antes dos impostos de renda

410.360

147.164

982.034

267.613

Despesa com imposto de renda

25.654

22.323

132.964

47.182

Receita líquida

$

384.706

$

124.841

$

849.070

$

220.431

Lucro por ação

Básico

$

0,26

$

0,09

$

0,58

$

0,16

Diluído

$

0,25

$

0,08

$

0,56

$

0,15

Ações em circulação médias ponderadas, básico

1.478.074.394

1.432.801.699

1.457.134.424

1.410.497.062

Ações em circulação médias ponderadas, diluído

1.524.954.790

1.488.750.354

1.511.972.953

1.465.535.004

Lucro por ação depositária americana ("ADS")

Básico

$

3,38

$

1,13

$

7,58

$

2,03

Diluído

$

3,28

$

1,09

$

7,30

$

1,96

ADSs em circulação médias ponderadas, básico

113.698.030

110.215.515

112.087.263

108.499.774

ADSs em circulação médias ponderadas, diluído

117.304.215

114.519.258

116.305.612

112.733.462

Dados do balanço patrimonial consolidado e condensado (GAAP dos EUA)

(Valores em milhares de dólares norte-americanos)

Em

30 de setembro de

31 de dezembro de

2026

2025

(não auditado)

(não auditado)

Ativo:

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

$

5.866.314

$

4.609.647

Contas a receber, líquidas

1.092.535

865.080

Inventários

807.922

608.227

Propriedades, instalações e equipamentos, líquidos

1.647.231

1.641.678

Total de ativos

$

9.875.925

$

8.188.573

Passivo e patrimônio líquido:

Contas a pagar

$

496.879

$

479.035

Despesas acumuladas e outras contas a pagar

1.342.646

1.109.120

Responsabilidade pela participação nos custos de P&D

64.345

Venda de obrigação futura de pagamento de royalties

912.581

906.956

Dívida

1.074.081

1.019.206

Passivo total

4.055.531

3.827.379

Patrimônio líquido total

$

5.820.394

$

4.361.194

Declarações de fluxos de caixa consolidados e condensados (GAAP dos EUA)

(Valores em milhares de dólares norte-americanos)

 

Três meses encerrados em

30 de setembro de

Nove meses encerrados em

30 de setembro de

2026

2025

2026

2025

(não auditado)

(não auditado)

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período

$

5.280.674

$

2.786.086

$

4.609.647

$

2.638.747

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

508.707

402.553

1.172.863

710.233

Caixa líquido usado em atividades de investimento

(35.760

)

(49.274

)

(130.623

)

(237.820

)

Caixa líquido gerado por atividades de financiamento

102.194

961.272

164.772

962.520

Efeito líquido das variações nas taxas de câmbio

10.499

9.905

49.655

36.862

Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

585.640

1.324.456

1.256.667

1.471.795

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

$

5.866.314

$

4.110.542

$

5.866.314

$

4.110.542

Nota sobre o uso das métricas financeiras não GAAP

A BeOne fornece certas métricas financeiras não GAAP, incluindo custo das vendas ajustado – produto, despesas operacionais ajustadas, lucro ajustado proveniente de operações, despesa ajustada com imposto de renda, lucro líquido ajustado, lucro por ação ajustado, fluxo de caixa livre e outros itens da demonstração de resultados não GAAP, sendo que todos incluem ajustes aos valores apurados segundo as normas GAAP. Essas métricas financeiras não GAAP têm o objetivo de fornecer informações adicionais sobre o desempenho operacional da BeOne. Os ajustes aos resultados GAAP da BeOne excluem, onde aplicável, itens não monetários, como remuneração baseada em ações, depreciação e amortização. Outros itens especiais ou eventos substanciais também podem ser incluídos, periodicamente, nos ajustes não GAAP, quando sua magnitude for significativa dentro dos períodos em que ocorreram. Os ajustes não GAAP sofrem efeito fiscal na medida em que existe despesa com tributos correntes segundo o GAAP dos EUA. A Empresa atualmente registra uma provisão para ajuste de valor sobre seus ativos fiscais diferidos líquidos; dessa forma, não há impacto líquido registrado decorrente de efeitos de tributos diferidos. A BeOne tem uma política não GAAP estabelecida que orienta a determinação de quais custos serão excluídos das métricas financeiras não GAAP e os protocolos, controles e aprovações relacionados com relação ao uso de tais métricas. A BeOne acredita que essas métricas não GAAP, quando consideradas junto com os valores GAAP, podem aprimorar o entendimento geral do desempenho operacional da BeOne. As métricas financeiras não GAAP são incluídas com a intenção de fornecer aos investidores um entendimento mais completo das tendências e resultados financeiros históricos e esperados da BeOne e facilitar comparações entre períodos e com relação às informações projetadas. Além disso, essas métricas financeiras não GAAP estão entre os indicadores que a gerência da BeOne usa para fins de planejamento e previsão e para medir o desempenho da BeOne. Essas métricas financeiras não GAAP devem ser consideradas como um complemento às métricas financeiras calculadas de acordo com o GAAP, não como um substituto ou de forma superior a este. As métricas financeiras não GAAP usadas pela BeOne podem ser calculadas de forma diferente das métricas financeiras não GAAP usadas por outras empresas e, portanto, podem não ser comparáveis a elas.

RECONCILIAÇÃO DE CERTAS MÉTRICAS GAAP COM MÉTRICAS NÃO GAAP

(Valores em milhares de dólares norte-americanos, exceto dados por ação e por ADS)

(não auditado)

 

Três meses encerrados em

Nove meses encerrados em

30 de setembro de

30 de setembro de

2026

2025

2026

2025

Reconciliação do GAAP com o custo das vendas ajustado – produtos:

Custo das vendas GAAP - produtos

$

216.896

$

196.510

$

558.641

$

526.118

Menos: depreciação

5.596

4.261

15.442

10.195

Menos: amortização de ativos intangíveis

23.598

1.537

26.932

8.459

Menos: outros

893

Custo das vendas ajustado - produtos

$

187.702

$

190.712

$

516.267

$

506.571

Reconciliação dos valores GAAP com as despesas ajustadas de pesquisa e desenvolvimento:

Pesquisa e desenvolvimento GAAP

$

660.784

$

523.662

$

1.814.288

$

1.530.445

Menos: custo de remuneração baseada em ações

56.474

58.839

168.866

164.998

Menos: depreciação

18.142

18.919

59.400

54.291

Pesquisa e desenvolvimento ajustado

$

586.168

$

445.904

$

1.586.022

$

1.311.156

Reconciliação dos valores GAAP com as despesas ajustadas de vendas, gerais e administrativas:

Vendas, gerais e administrativas GAAP

$

593.460

$

528.998

$

1.741.771

$

1.526.199

Menos: custo de remuneração baseada em ações

76.143

81.947

224.566

221.792

Menos: depreciação

13.582

12.550

40.769

32.712

Menos: amortização de ativos intangíveis

16

17

50

45

Vendas, gerais e administrativas ajustadas

$

503.719

$

434.484

$

1.476.386

$

1.271.650

Reconciliação dos valores GAAP com as despesas operacionais ajustadas:

Despesas operacionais GAAP

$

1.254.244

$

1.052.660

$

3.556.059

$

3.056.644

Menos: custo de remuneração baseada em ações

132.617

140.786

393.432

386.790

Menos: depreciação

31.724

31.469

100.169

87.003

Menos: amortização de ativos intangíveis

16

17

50

45

Despesas operacionais ajustadas

$

1.089.887

$

880.388

$

3.062.408

$

2.582.806

Reconciliação dos valores GAAP com o lucro de operações ajustado:

Lucro de operações GAAP

$

418.675

$

163.114

$

993.624

$

262.101

Mais: custo de remuneração baseada em ações

132.617

140.786

393.432

386.790

Mais: depreciação

37.320

35.730

115.611

97.198

Mais: amortização de ativos intangíveis

23.614

1.554

26.982

8.504

Mais: outros

893

Lucro das operações ajustado

$

612.226

$

341.184

$

1.529.649

$

755.486

Reconciliação dos valores GAAP com as despesas ajustadas de imposto de renda:

Despesa com imposto de renda GAAP

$

25.654

$

22.323

$

132.964

$

47.182

Mais: itens fiscais distintos

11.527

926

(41.847

)

9.663

Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda

27.995

17.044

68.668

45.747

Despesa com imposto de renda ajustadas

$

65.176

$

40.293

$

159.785

$

102.592

Reconciliação dos valores GAAP com o lucro líquido ajustado:

Lucro líquido GAAP

$

384.706

$

124.841

$

849.070

$

220.431

Mais: despesas com remuneração baseada em ações

132.617

140.786

393.432

386.790

Mais: depreciação

37.320

35.730

115.611

97.198

Mais: amortização de ativos intangíveis

23.614

1.554

26.982

8.504

Mais: outros

893

Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias

18.722

34.216

Mais: itens fiscais distintos

(11.527

)

(926

)

41.847

(9.663

)

Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1

(27.995

)

(17.044

)

(68.668

)

(45.747

)

Lucro líquido ajustado

$

538.735

$

303.663

$

1.358.274

$

692.622

Reconciliação dos valores GAAP com o LPA ajustado - básico

Lucro por ação GAAP - básico

$

0,26

$

0,09

$

0,58

$

0,16

Mais: despesas com remuneração baseada em ações

0,09

0,10

0,27

0,27

Mais: depreciação

0,03

0,02

0,08

0,07

Mais: amortização de ativos intangíveis

0,02

0,00

0,02

0,01

Mais: outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias

0,00

0,01

0,00

0,02

Mais: itens fiscais distintos

(0,01

)

0,00

0,03

(0,01

)

Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1

(0,02

)

(0,01

)

(0,05

)

(0,03

)

Lucro por ação ajustado - básico

$

0,36

$

0,21

$

0,93

$

0,49

Reconciliação dos valores GAAP com o LPA ajustado - diluído

Lucro por ação GAAP - diluído

$

0,25

$

0,08

$

0,56

$

0,15

Mais: despesas com remuneração baseada em ações

0,09

0,09

0,26

0,26

Mais: depreciação

0,02

0,02

0,08

0,07

Mais: amortização de ativos intangíveis

0,02

0,00

0,02

0,01

Mais: outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias

0,00

0,01

0,00

0,02

Mais: itens fiscais distintos

(0,01

)

0,00

0,03

(0,01

)

Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1

(0,02

)

(0,01

)

(0,05

)

(0,03

)

Lucro por ação ajustado - diluído

$

0,35

$

0,20

$

0,90

$

0,47

Reconciliação dos valores GAAP com o lucro por ADS ajustado - básico

Lucro por ADS GAAP - básico

$

3,38

$

1,13

$

7,58

$

2,03

Mais: despesas com remuneração baseada em ações

1,17

1,28

3,51

3,56

Mais: depreciação

0,33

0,32

1,03

0.90

Mais: amortização de ativos intangíveis

0,21

0,01

0,24

0,08

Mais: outros

0.00

0,00

0,00

0,01

Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias

0,00

0,17

0,00

0,32

Mais: itens fiscais distintos

(0,10

)

(0,01

)

0,37

(0,09

)

Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1

(0,25

)

(0,15

)

(0,61

)

(0,42

)

Lucro por ADS ajustado- básico

$

4,74

$

2,76

$

12,12

$

6,38

Reconciliação dos valores GAAP com o lucro por ADS ajustado - diluído

Lucro por ADS GAAP - diluído

$

3,28

$

1,09

$

7,30

$

1,96

Mais: despesas com remuneração baseada em ações

1,13

1,23

3,38

3,43

Mais: depreciação

0,32

0,31

0,99

0,86

Mais: amortização de ativos intangíveis

0,20

0,01

0,23

0,08

Mais: outros

0,00

0,00

0,00

0,01

Mais: redução ao valor recuperável de participações societárias

0,00

0,16

0,00

0,30

Mais: itens fiscais distintos

(0,10

)

(0,01

)

0,36

(0,09

)

Mais: efeito dos ajustes não GAAP sobre o imposto de renda1

(0,24

)

(0,15

)

(0,59

)

(0,41

)

Lucro por ADS ajustado - diluído

$

4,59

$

2,65

$

11,68

$

6,14

  1. O efeito fiscal dos ajustes não GAAP baseia-se na alíquota de imposto estatutária da jurisdição fiscal pertinente. Note que a Companhia registra, atualmente, uma provisão para redução ao valor recuperável sobre seus ativos fiscais diferidos líquidos; dessa forma, não há impacto líquido registrado decorrente de efeitos de impostos diferidos.

Três meses encerrados em

Nove meses encerrados em

30 de setembro de

30 de setembro de

2026

2025

2026

2025

Fluxo de caixa livre (não GAAP):

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (GAAP)

$

508.707

$

402.553

$

1.172.863

$

710.233

Menos: compras de propriedades, instalações e equipamentos

(35.175

)

(48.084

)

(103.440

)

(148.317

)

Fluxo de caixa livre (não GAAP)

$

473.532

$

354.469

$

1.069.423

$

561.916

Reconciliação da projeção de lucro operacional segundo os GAAP com a métrica não GAAP

Projeção de resultado operacional para o ano completo de 2026

(não auditado)

Lucro operacional GAAP

1.200.000

1.300.000

Mais: ajustes para chegar a valores não GAAP1

700.000

700.000

Lucro operacional não GAAP

1.900.000

2.000.000

  1. Os ajustes não GAAP são baseados nos resultados reais nos primeiros nove meses de 2026 e nas melhores informações disponíveis neste momento relacionadas a itens similares para o resto do ano.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para investidores

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com

Assessoria de imprensa

Meredith Ferguson

+1 216-338-3797

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

media@beonemed.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay