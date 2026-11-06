The Estée Lauder Companies apresenta Mastering Skin Longevity (Dominando a Longevidade da Pele), uma plataforma de inovação científica revolucionária que impulsiona a próxima era da ciência da pele

Na China International Import Expo (CIIE), a The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) apresentou hoje o Mastering Skin Longevity, uma plataforma de inovação científica de vanguarda, concebida para promover a próxima era da ciência da pele e a criação de produtos transformadores.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261106313844/pt/

The Estée Lauder Companies' Skin Longevity Clock serves as the visual representation for the Mastering Skin Longevity scientific innovation platform.

Indo além do estudo de marcadores isolados do envelhecimento, a plataforma foca em um nível mais fundamental: os Principais Reguladores da Longevidade da Pele (Master Regulators of Skin Longevity). Trata-se de vias biológicas e proteínas interconectadas que influenciam múltiplos marcadores de envelhecimento simultaneamente. Ao aprofundar a compreensão desses sistemas, e como eles auxiliam a pele em sua capacidade de reparar-se, adaptar-se e regenerar-se, o Mastering Skin Longevity orientará as descobertas da empresa em diversas frentes, incluindo ingredientes, tecnologias, formulações e o desenvolvimento de futuros produtos.

"O Mastering Skin Longevity reflete como estamos impulsionando a próxima era da ciência da pele e da inovação em todo o nosso portfólio de marcas", afirmou Stéphane de La Faverie, presidente e CEO da The Estée Lauder Companies. "Com base em 80 anos de liderança científica e duas décadas de pesquisas pioneiras sobre longevidade, estamos transformando descobertas científicas revolucionárias em produtos nos quais os consumidores confiam e que adoram. Temos orgulho de apresentar esta plataforma na China, um mercado que está na vanguarda da inovação científica e das tendências de consumo."

A autoridade da empresa no campo da longevidade da pele fundamenta-se em décadas de pesquisas científicas e inovações pioneiras. Há mais de 20 anos, a marca Estée Lauder lidera estudos em áreas como a biologia das sirtuínas, epigenética, idade biológica e reparo celular. Essas pesquisas impulsionaram inovações como a tecnologia exclusiva SIRTIVITY-LP™, presente na linha Re-Nutriv. Atualmente, cientistas nos "Longevidade Labs" (Laboratórios de Longevidade) da empresa — localizados em Melville e Xangai — avançam nas pesquisas sobre esses Principais Reguladores, incluindo as sirtuínas (que regulam o reparo celular, a resiliência e a resposta ao estresse) e a AMPK (que regula a energia celular e a adaptação metabólica). e a mTOR, que regula a sinalização de renovação, regeneração e reparo celular.

“As Marcas do Envelhecimento (Hallmarks of Aging) nos ajudam a entender o que muda na pele ao longo do tempo. Os Principais Reguladores (Master Regulators) nos permitem investigar os sistemas biológicos que influenciam essas mudanças”, afirmou René Lammers, vice-presidente executivo e diretor de Pesquisa e Inovação da The Estée Lauder Companies. “Ao estudar esses sistemas de forma integrada, podemos criar uma base mais sólida para descobertas e identificar novas oportunidades que abrangem ingredientes, tecnologias, formulações e produtos.”

A iniciativa Mastering Skin Longevity servirá como uma base científica compartilhada, que as diferentes marcas da The Estée Lauder Companies poderão aplicar conforme suas respectivas áreas de especialização e filosofias de produto.

Em todo o seu portfólio, as marcas continuarão a explorar a longevidade por meio de diferentes focos. Isso inclui a ênfase da marca Estée Lauder na biologia das sirtuínas e na epigenética; a liderança da La Mer em energia celular e renovação visível da pele; a abordagem clinicamente comprovada da Clinique para ajudar a retardar os sinais visíveis do envelhecimento e fortalecer a resiliência da pele; o foco da Lab Series na otimização do desempenho da pele masculina; e as pesquisas baseadas em evidências da The Ordinary sobre ingredientes e tecnologias que promovem a saúde da pele a longo prazo.

Durante a CIIE, a empresa também apresentou o Skin Longevity Clock (Relógio da Longevidade da Pele), uma representação visual emblemática da plataforma Mastering Skin Longevity. Inspirado na precisão e nos mecanismos interconectados de um relógio de alta relojoaria, o dispositivo ilustra como os Principais Reguladores atuam em conjunto para influenciar diversas Marcas do Envelhecimento.

A companhia também divulgou um documento técnico abrangente, que detalha sua perspectiva sobre a evolução da ciência da longevidade da pele e o papel dos Principais Reguladores. O documento incorpora insights do Conselho Consultivo Científico em Longevidade da empresa — composto por pesquisadores da China, de Singapura e dos Estados Unidos — em colaboração com os cientistas da The Estée Lauder Companies. Além disso, a marca Estée Lauder lançou o EstéeLab Longevity Mirror, uma experiência imersiva desenvolvida para ajudar os consumidores a compreender os fatores que influenciam o processo de envelhecimento da pele.

Para mais informações sobre o Mastering Skin Longevity, acesse ELCompanies.com/MasteringSkinLongevity.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais na fabricação, comercialização e venda de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, atuando como gestora de marcas de luxo e prestígio em escala global. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas da DECIEM — incluindo The Ordinary, NIOD, Avestan e Loopha — e Balmain Beauty e Forest Essentials.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mídia: Brendan Riley

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