ONErugged lança série de tablets veiculares VPC para impulsionar a próxima geração de transporte de ônibus e gerenciamento de frotas

ONERugged, líder em oferecer soluções de computação robustas, anunciou hoje a disponibilidade de seus tablets robustos da série VPC para veículos, visando o mercado de transporte rodoviário de passageiros e gerenciamento de frotas. Composto por seis modelos: V80J, V80T, V10J, V10T, V12R e V82T, a série VPC foi projetada especificamente para substituir hardware de consumo em ambientes exigentes de transporte público. Ao unificar bilhetagem sem dinheiro, despacho de frota em tempo real e monitoramento avançado de assistência ao motorista em um único dispositivo robusto, a ONERugged oferece um computador veicular integrado para transporte, ideal para operadores de frotas, integradores de sistemas e autoridades de transporte que buscam confiabilidade operacional e transformação digital.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105640957/pt/

By unifying cashless ticketing, real-time fleet dispatch, and advanced driver-assistance monitoring on a single rugged device, ONERugged delivers an integrated vehicle computer for transportation designed for fleet operators, system integrators, and transit authorities seeking operational reliability and digital transformation.

Por que os tablets de consumo falham durante o transporte?

Os tablets para consumidores nunca foram projetados para a vida na estrada. Dentro da cabine de um ônibus, a vibração constante, as variações extremas de temperatura e a fiação desorganizada expõem rapidamente suas limitações. A escassez de interfaces obriga os operadores a utilizar diversos dispositivos simultaneamente, enquanto os sistemas de despacho em papel fazem com que os gestores de frota reajam aos atrasos em vez de preveni-los. Para os operadores que avaliam um tablet dedicado para ônibus, a alternativa para consumidores simplesmente deixa a desejar, resultando em maior tempo de inatividade, custos crescentes de manutenção e serviço comprometido para os passageiros.

Como a série VPC unifica as operações de transporte público?

A série VPC enfrenta estes desafios de frente. Baseado nos sistemas operacionais Android e Windows, cada tablet veicular funciona como um hub centralizado dentro do veículo, ao se conectar perfeitamente a periféricos mediante conectores de nível aeronáutico ou Deutsch. Com suporte nativo para RJ45, RS232, RS485, USB, barramento CAN, AHD e GPIO, este tablet robusto com barramento CAN ou tablet para gerenciamento de frotas consolida o que antes exigia diversos sistemas separados em um único terminal integrado de nível veicular. Seja para linhas de ônibus urbanos, ônibus intermunicipais ou frotas mistas, este computador veicular para transporte oferece a interoperabilidade e a resiliência ambiental que os operadores de transporte exigem.

Bilhetagem sem dinheiro em espécie de ponta a ponta: Do pagamento do passageiro à análise centralizada de receitas

A série VPC transforma a cabine em uma zona de pagamento de autosserviço. Projetado especificamente como um tablet para ônibus, ele se conecta simultaneamente a leitores NFC, leitores de código de barras e impressoras de bilhetes. Os passageiros selecionam o destino diretamente na tela de alto brilho e, a seguir, efetuam o pagamento através do cartão sem contato ou carteira digital. O sistema processa as transações em tempo real e emite recibos impressos automaticamente, sem necessidade de atendente. Todos os dados de vendas são transmitidos instantaneamente à central de operações por meio do módulo de comunicação 4G integrado, permitindo análises precisas de passageiros e relatórios de receita que auxiliam na otimização de rotas e no planejamento de veículos.

Despacho de frota em tempo real: Agendamento sem papel, rastreamento GNSS e comunicação instantânea

A coordenação de frotas exige visibilidade instantânea. Aproveitando as redes sem fio 4G e o posicionamento GNSS com vários satélites, este tablet de gerenciamento de frotas mantém comunicação contínua com os servidores de backend, enviando automaticamente a localização GPS e o status do veículo. Os despachantes visualizam as condições da rota e a posição dos veículos em tempo real em um painel centralizado, emitindo instruções, alertas de serviço e ajustes de horários em segundos. Dentro da cabine, os motoristas recebem dados de despacho digitais como status de pontualidade/atraso, distância percorrida, ruas seguintes e horários estimados de chegada diretamente no tablet. A interação bidirecional permite que os motoristas relatem anomalias, verifiquem as condições da estrada e confirmem instruções, substituindo as antigas comunicações por rádio e os manifestos impressos por um fluxo de trabalho digital simplificado.

Assistência avançada ao motorista: Monitoramento e diagnóstico para gestão proativa de riscos

A segurança é inegociável. Essencialmente, a série VPC é um tablet robusto com barramento CAN que se conecta ao barramento CAN ou à porta OBD-II do veículo para ler o status do motor, a pressão dos pneus e outros parâmetros cruciais de funcionamento. Também se conecta diretamente às câmeras ADAS externas e às câmeras DSM (Monitoramento do Status do Motorista) internas, analisando o comportamento do motorista em tempo real para detectar fadiga, distração e ações inseguras na origem. Avisos integrados, incluindo Alerta de Saída de Faixa (LDW) e alertas de colisão frontal, fornecem aos motoristas feedback imediato e prático. Ao longo da viagem, este tablet monitora o status do veículo, o status do motorista e a conectividade da rede, transmitindo dados essenciais de segurança para a central de operações, garantindo que nunca fique offline.

Feito para a estrada: Engenharia de nível industrial por trás de cada tablet robusto para veículos

O hardware de transporte precisa resistir à viagem. A série VPC oferece oito vantagens de engenharia essenciais que a distinguem como um tablet verdadeiramente robusto para veículos.

Ampla expansão da interface: Através de conectores de nível aeronáutico ou Deutsch, a série VPC suporta extensões de chicotes RJ45, RS232, RS485, USB, CAN bus, AHD e GPIO. Esta arquitetura de cabeamento unificada conecta periféricos de emissão de bilhetes, câmeras e sistemas veiculares através de um único tablet robusto com barramento CAN, que elimina a desordem de dispositivos e garante conexões estáveis ??e confiáveis ??quilômetro após quilômetro.

Tela HD legível sob luz solar e áudio de alta potência: Uma tela de alta definição e alto brilho garante total legibilidade sob luz solar direta, enquanto um alto-falante de alta potência permite uma comunicação de voz clara entre os motoristas e as centrais de despacho, mesmo em ambientes ruidosos dentro da cabine.

Durabilidade de nível industrial e resiliência ambiental: Todos os modelos possuem grau de proteção IP65 contra entrada de água e poeira e cumprem com as normas MIL-STD-810H e ISO16750 para resistência a choques, vibrações e operação em ampla faixa de temperatura. O resultado é uma resistência excepcional aos impactos contínuos, ciclos térmicos e contaminantes presentes no ar, inerentes ao serviço diário de ônibus.

Plataformas Android e Windows abertas para integração personalizada: A série VPC funciona com Android e Windows, oferecendo a cada tablet veicular Android ampla personalização e recursos de desenvolvimento secundário. Esta abertura permite a integração perfeita com plataformas de emissão de bilhetes, softwares de despacho e sistemas de gerenciamento de frotas existentes, que aceleram a implementação e melhoram a eficiência operacional.

Conectividade 4G ininterrupta e posicionamento GNSS de precisão: A poderosa comunicação 4G mantém a conectividade constante durante o movimento, garantindo fluxos de dados ininterruptos para os sistemas de backend. Um módulo GNSS aprimorado suporta antenas externas, com modelos selecionados oferecendo posicionamento de alta precisão em nível centimétrico opcional para aplicações que exigem precisão a nível de faixa.

Montagem VESA/RAM padronizada para rápida integração em veículos: Com furos de montagem padrão VESA e RAM, os tablets se encaixam em suportes profissionais para veículos, permitindo instalação e remoção seguras e rápidas, ao se adaptar a praticamente qualquer configuração de cabine de ônibus sem necessidade de fabricação personalizada.

Entrada de ampla faixa de tensão e partida com ignição ACC: A série aceita uma ampla gama de tensões de entrada e suporta a partida acionada pela ignição ACC, que garante compatibilidade com diversos sistemas elétricos de barramento e simplifica o gerenciamento de energia.

MDM empresarial para gerenciamento remoto e atualizações OTA: A total compatibilidade com plataformas de Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM) permite atualizações remotas de software, configuração de parâmetros e aplicação de políticas, reduzindo drasticamente as visitas de serviço em campo e o custo total de propriedade em grandes frotas.

Comprovado em campo na América do Sul: Como uma frota reduziu o tempo de inatividade e se tornou totalmente digital?

A série VPC já comprovou seu valor em operações reais. Uma importante empresa de ônibus rodoviários da América do Sul implementou o V12R em toda a sua frota, abrangendo todas as etapas, desde a partida da garagem e o monitoramento em tempo real até o comando de despacho e a manutenção remota. A empresa relatou uma melhora significativa na eficiência da coordenação e uma redução considerável nas falhas de hardware anteriormente causadas por tablets de uso doméstico.

"O tablet veicular ONERugged V12R resolveu com eficácia os atrasos e erros que enfrentávamos com o despacho em papel. O envio de instruções em tempo real e a visualização do status do veículo melhoraram significativamente nossa coordenação operacional. O design de proteção de nível industrial suporta nossas estradas irregulares sem problemas, funcionando de modo estável e com uma taxa de falhas significativamente menor. Esta é uma solução confiável e inteligente de tablet veicular para ônibus."

- Gerente de Operações de Frota

Pronto para avaliação e implantação

A série VPC da ONERugged faz mais do que simplesmente sobreviver à cabine; ela a transforma. Ao oferecer uma plataforma robusta, conectada e totalmente integrada para bilhetagem, despacho e monitoramento de segurança, a ONERugged equipa operadores de frotas e seus parceiros de integração com as ferramentas necessárias para modernizar operações de transporte sem concessões. Para integradores de sistemas, distribuidores e gestores de frotas ao redor do mundo que buscam um tablet robusto e comprovado para veículos, a série VPC está pronta para avaliação e implementação.

Sobre a ONERugged

A ONERugged, marca da Emdoor Information (SZ:001314), é especializada no fornecimento de dispositivos móveis robustos de alta qualidade e soluções personalizadas para clientes industriais a nível mundial. Seu portfólio inclui dispositivos portáteis robustos, tablets robustos, notebooks robustos, PCs veiculares e PCs industriais com painel. Para mais informações, acesse www.onerugged.com. Siga-nos no LinkedIn, YouTube e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105640957/pt/

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