Experian é nomeada líder no IDC MarketScape 2026 para plataformas globais de inteligência de decisão

A Experian anunciou hoje que foi nomeada líder no IDC MarketScape: Avaliação Mundial de Fornecedores de Plataformas de Inteligência de Decisão 2026 (documento n.º US54118426, setembro de 2026). O estudo avalia fornecedores que ajudam organizações a projetar, desenvolver e orquestrar decisões cada vez mais complexas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261106457554/pt/

IDC MarketScape positions Experian as a Leader in its 2026 vendor assessment of worldwide decision intelligence platform providers.

“À medida que as organizações incorporam a IA a decisões cada vez mais relevantes, a combinação de dados confiáveis, análises avançadas e governança sólida torna-se cada vez mais importante”, afirmou Keith Little, presidente da Experian Software Solutions. “A Experian reúne esses recursos às suas soluções de tomada de decisão, prevenção a fraudes e verificação de identidade para ajudar as organizações a tomar decisões melhores, com mais agilidade e confiança.”

A Plataforma Experian Ascend oferece um ambiente unificado de análise e inteligência decisória, ajudando as organizações a obterem insights e a otimizarem seu trabalho de avaliação de riscos, implantação e gestão de modelos, automação de decisões de crédito, detecção de fraudes e verificação de identidades.

O IDC MarketScape destaca três pontos fortes principais da empresa: sua base de dados proprietária, que abrange informações de crédito, identidade e alternativas; sua orquestração integrada, que reúne tomada de decisão, pontuação de fraude, verificação de identidade e gerenciamento de modelos em uma única arquitetura; e suas opções flexíveis de implantação, que permitem aos clientes escolher um ambiente operacional alinhado à sua infraestrutura e requisitos de conformidade.

“A posição da Experian como Líder reflete a força de sua base de dados e sua capacidade de apoiar as organizações à medida que a tomada de decisões se expande”, afirmou Megha Kumar, vice-presidente de Pesquisas de Analytics e IA da IDC. “Para organizações regulamentadas, é importante ampliar a tomada de decisões mantendo-as explicáveis, auditáveis e sujeitas à supervisão humana.”

Promovendo uma IA confiável para decisões de alto impacto

As plataformas de inteligência de decisão estão cada vez mais combinando a tomada de decisão baseada em regras ao aprendizado de máquina e à IA generativa. Em casos de uso regulamentados, a tomada de decisão determinística pode continuar sendo fundamental, enquanto a IA generativa ou agentiva dá suporte ao processo decisório mais amplo.

A Experian segue investindo na Experian Ascend Platform para a era da IA agentiva, mais recentemente por meio de seu Experian Agent Operating System, que coordena a forma como os agentes de IA da Experian, dos clientes e dos parceiros operam dentro e entre os fluxos de trabalho de crédito, fraude, identidade e governança da Experian. Ele adiciona controles, auditabilidade e supervisão humana para ajudar as organizações a escalarem a IA com segurança.

“A Experian está integrando dados confiáveis e profundo conhecimento especializado do setor a recursos de análise e tomada de decisão para tornar a IA mais útil e aplicável”, afirmou Little. “Com nosso Agent Operating System integrado ao Ascend, estamos criando uma base para que as instituições financeiras passem da experimentação com IA à adoção confiável da tecnologia em larga escala, mantendo a governança e a transparência exigidas por decisões de grande impacto.”

Clique aqui para saber mais sobre a Experian Ascend Platform.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um mercado específico. A metodologia de pesquisa utiliza um rigoroso sistema de pontuação baseado em critérios qualitativos e quantitativos, resultando em uma representação gráfica única da posição de cada fornecedor no mercado analisado. O IDC MarketScape oferece um framework claro para comparar de maneira significativa as ofertas de produtos e serviços, as capacidades e estratégias, bem como os fatores de sucesso atuais e futuros dos fornecedores de TI e telecomunicações. Além disso, o framework proporciona aos compradores de tecnologia uma avaliação 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa multinacional de dados e tecnologia que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, detectar e prevenir fraudes, simplificar o sistema de saúde, oferecer soluções de marketing digital e obter informações mais detalhadas sobre o mercado automotivo, tudo isto utilizando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software.

Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para desbloquear o poder dos dados e inovar. Listada no índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede fica em Dublin, na Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

A Experian e as marcas da Experian aqui mencionadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e de suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas citados neste documento pertencem a seus respectivos proprietários.

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Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

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