Panasonic lança a Black de Fábrica na loja online
Geladeiras e lavadoras fabricadas no Brasil e vendidas só na loja oficial da marca são os destaques da campanha, com descontos de quase 40%, parcelamento em até 12x sem juros, até 16% de desconto no Pix e frete grátis para o Sul e o Sudeste
compartilhe
A Panasonic lança a Black de Fábrica, campanha de Black Friday da sua loja online oficial (loja.panasonic.com.br). Durante o mês de novembro, a loja oferece descontos de quase 40% em produtos selecionados, parcelamento em até 12x sem juros ou até 21x com juros, até 16% de desconto no Pix e frete grátis para as regiões Sul e Sudeste em produtos selecionados*.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O conceito da campanha, “Oferta de Black Friday, confiança de fábrica”, une boas condições à segurança de comprar direto de quem fabrica. Na loja oficial, o consumidor encontra produto original, 1 ano de garantia, nota fiscal emitida pela fabricante e o suporte da própria marca. Toda a operação, do estoque à entrega, é feita pela empresa.
Os destaques são geladeiras e lavadoras vendidas com exclusividade na loja, que não estão disponíveis em outros canais. Os modelos de geladeira bottom freezer e top freezer e as lavadoras de abertura superior da campanha são fabricados no Brasil.
“Na Black Friday, o consumidor quer aproveitar as ofertas, mas também quer ter certeza de que está fazendo uma compra segura. Na nossa loja, ele encontra produtos exclusivos e compra direto de quem fabrica, com garantia e o suporte da própria marca”, afirma Wellington Oliveira, gerente de E-commerce da Panasonic.
Na Black Friday de 2025, as vendas da loja tiveram crescimento expressivo em relação ao ano anterior, e a expectativa é de um novo crescimento este ano.
Ofertas por categoria
Os descontos variam por categoria. Nas geladeiras, chegam a 26% ou até R$ 1.400,00. Nas lavadoras, a 22% ou até R$ 700,00. Os micro-ondas têm até 33% de desconto, e os produtos de embutir, até R$ 2.000,00. O secador Nanocare sai com até R$ 200,00 de desconto, e a linha de cuidados pessoais tem descontos de quase 40%.
Destaques exclusivos da loja online
Produto
De
Por
Parcelamento
Geladeira Bottom Freezer NR-BB41GV2BA
R$ 5.399,00
R$ 3.999,00
Até 21x com juros
Geladeira Bottom Freezer NR-BB64PV2BC
R$ 5.499,00
R$ 4.299,00
Até 21x com juros
Geladeira Top Freezer NR-BT71PV4BA
R$ 4.799,00
R$ 3.899,00
Até 21x com juros
Lavadora NA-F190D1BA
R$ 3.199,00
R$ 2.499,00
Até 21x com juros
Micro-ondas NN-CD89NBRUK
R$ 2.099,00
R$ 1.399,00
Até 12x sem juros
Secador Nanocare EH-NA6A
R$ 1.599,00
R$ 1.399,00
Até 12x sem juros
Live com ofertas exclusivas
No domingo, 8 de novembro, das 19h às 20h30, a Panasonic realizará uma live com ofertas exclusivas e demonstrações de produtos, transmitida simultaneamente no Instagram da marca, nos perfis dos influenciadores e na página inicial da loja oficial. A apresentação ficará por conta de Paolla Pretto, com a participação dos influenciadores João Folsta e Vanessa Kairiyama. Durante a transmissão, os consumidores terão acesso a cupons exclusivos.
Como comprar com segurança na Black Friday
Para aproveitar as ofertas com segurança e evitar possíveis golpes, a Panasonic recomenda que os consumidores adotem alguns cuidados durante as compras:
Priorizar os canais oficiais de venda e verificar o endereço do site antes de finalizar a compra;
Desconfiar de preços muito abaixo dos praticados no mercado e acompanhar o histórico de preços dos produtos;
Verificar se a compra inclui nota fiscal e garantia do fabricante;
Conferir os prazos de entrega, as condições de frete e a política de troca antes de efetuar o pagamento.
Serviço
Black de Fábrica
Panasonic
Onde
Loja online oficial: loja.panasonic.com.br
Quando
Novembro de 2026
Condições
Descontos de quase 40% ou até R$ 2.000,00, até 12x sem juros ou até 21x com juros, até 16% de desconto no Pix e frete grátis para o Sul e o Sudeste, em produtos selecionados
Live
8 de novembro, das 19h às 20h30, no Instagram da Panasonic, nos perfis dos influenciadores e na página inicial da Loja Online
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Enquanto durarem os estoques. Valor sujeito a alteração sem aviso prévio. Frete grátis em produtos selecionados. Consulte condições de parcelamento.
Website: https://www.panasonic.com.br