Panasonic lança a Black de Fábrica na loja online

A Panasonic lança a Black de Fábrica, campanha de Black Friday da sua loja online oficial (loja.panasonic.com.br). Durante o mês de novembro, a loja oferece descontos de quase 40% em produtos selecionados, parcelamento em até 12x sem juros ou até 21x com juros, até 16% de desconto no Pix e frete grátis para as regiões Sul e Sudeste em produtos selecionados*.

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O conceito da campanha, “Oferta de Black Friday, confiança de fábrica”, une boas condições à segurança de comprar direto de quem fabrica. Na loja oficial, o consumidor encontra produto original, 1 ano de garantia, nota fiscal emitida pela fabricante e o suporte da própria marca. Toda a operação, do estoque à entrega, é feita pela empresa.

Os destaques são geladeiras e lavadoras vendidas com exclusividade na loja, que não estão disponíveis em outros canais. Os modelos de geladeira bottom freezer e top freezer e as lavadoras de abertura superior da campanha são fabricados no Brasil.

“Na Black Friday, o consumidor quer aproveitar as ofertas, mas também quer ter certeza de que está fazendo uma compra segura. Na nossa loja, ele encontra produtos exclusivos e compra direto de quem fabrica, com garantia e o suporte da própria marca”, afirma Wellington Oliveira, gerente de E-commerce da Panasonic.

Na Black Friday de 2025, as vendas da loja tiveram crescimento expressivo em relação ao ano anterior, e a expectativa é de um novo crescimento este ano.

Ofertas por categoria

Os descontos variam por categoria. Nas geladeiras, chegam a 26% ou até R$ 1.400,00. Nas lavadoras, a 22% ou até R$ 700,00. Os micro-ondas têm até 33% de desconto, e os produtos de embutir, até R$ 2.000,00. O secador Nanocare sai com até R$ 200,00 de desconto, e a linha de cuidados pessoais tem descontos de quase 40%.

Destaques exclusivos da loja online

Produto De Por Parcelamento Geladeira Bottom Freezer NR-BB41GV2BA R$ 5.399,00 R$ 3.999,00 Até 21x com juros Geladeira Bottom Freezer NR-BB64PV2BC R$ 5.499,00 R$ 4.299,00 Até 21x com juros Geladeira Top Freezer NR-BT71PV4BA R$ 4.799,00 R$ 3.899,00 Até 21x com juros Lavadora NA-F190D1BA R$ 3.199,00 R$ 2.499,00 Até 21x com juros Micro-ondas NN-CD89NBRUK R$ 2.099,00 R$ 1.399,00 Até 12x sem juros Secador Nanocare EH-NA6A R$ 1.599,00 R$ 1.399,00 Até 12x sem juros

Live com ofertas exclusivas

No domingo, 8 de novembro, das 19h às 20h30, a Panasonic realizará uma live com ofertas exclusivas e demonstrações de produtos, transmitida simultaneamente no Instagram da marca, nos perfis dos influenciadores e na página inicial da loja oficial. A apresentação ficará por conta de Paolla Pretto, com a participação dos influenciadores João Folsta e Vanessa Kairiyama. Durante a transmissão, os consumidores terão acesso a cupons exclusivos.

Como comprar com segurança na Black Friday

Para aproveitar as ofertas com segurança e evitar possíveis golpes, a Panasonic recomenda que os consumidores adotem alguns cuidados durante as compras:

Priorizar os canais oficiais de venda e verificar o endereço do site antes de finalizar a compra;

Desconfiar de preços muito abaixo dos praticados no mercado e acompanhar o histórico de preços dos produtos;

Verificar se a compra inclui nota fiscal e garantia do fabricante;

Conferir os prazos de entrega, as condições de frete e a política de troca antes de efetuar o pagamento.

Serviço

Black de Fábrica Panasonic Onde Loja online oficial: loja.panasonic.com.br Quando Novembro de 2026 Condições Descontos de quase 40% ou até R$ 2.000,00, até 12x sem juros ou até 21x com juros, até 16% de desconto no Pix e frete grátis para o Sul e o Sudeste, em produtos selecionados Live 8 de novembro, das 19h às 20h30, no Instagram da Panasonic, nos perfis dos influenciadores e na página inicial da Loja Online Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Enquanto durarem os estoques. Valor sujeito a alteração sem aviso prévio. Frete grátis em produtos selecionados. Consulte condições de parcelamento.