O que realmente ajuda a manter a constância no treino

Manter uma rotina de exercícios não significa que toda semana precisa ser igual. A agenda muda, os compromissos aparecem, uma viagem entra no calendário e, de repente, aquele horário reservado para o treino já não funciona mais. Nessas situações, pequenas mudanças no planejamento podem ajudar a preservar a frequência e evitar que alguns dias fora do padrão interrompam o hábito.

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A falta de tempo ainda aparece como uma das principais barreiras para quem busca uma vida mais ativa. Segundo levantamento realizado pela Brain Inteligência Estratégica, 42% dos brasileiros incorporaram a prática de atividades físicas à rotina. Entre os 58% que permanecem sedentários, 68% apontam a falta de tempo como principal obstáculo.

Para Camila Belluomine, gerente técnica da BIO RITMO, academia high-end do Grupo Smart Fit, a regularidade não depende de seguir uma programação rígida. “Ser constante não significa fazer exatamente o mesmo treino todas as semanas. Ajustar frequência, duração ou intensidade de acordo com o momento ajuda a preservar o hábito sem perder de vista o objetivo. Além disso, ter diferentes possibilidades dentro de um mesmo espaço permite escolher a experiência mais adequada para cada dia, sem deixar de lado a prática”, explica.

Se a semana está mais corrida, uma sessão mais curta pode ser uma alternativa. Quando os horários mudam, os dias de treino podem ser reorganizados. A intensidade também pode acompanhar o momento, de acordo com disposição, preparação física e objetivos. Dessa forma, é possível preservar o condicionamento e a disposição mesmo diante de uma agenda diferente.

Outro cuidado é evitar a compensação. Depois de alguns dias com menos atividade, concentrar um volume maior de exercícios nas sessões seguintes pode aumentar a sobrecarga e atrapalhar a sequência. “Quando uma semana foge do planejado, não é preciso recuperar tudo de uma vez. Vale reorganizar a programação e seguir a partir do que faz sentido para aquele momento”, reforça Camila.

Na BIO RITMO, a proposta é reunir diferentes experiências em uma jornada integrada de wellness. O ecossistema permite combinar treino de força, aulas no BIO R.IDE, mobilidade no BIO R.EFORMER, conexão entre corpo e mente no BIO R.ITUAL e momentos de descompressão no BIO R.ECOVERY. As opções se complementam e permitem que cada aluno monte uma jornada de acordo com seus objetivos e necessidades

Feriados prolongados, viagens ou períodos com mais compromissos são exemplos de quando essa flexibilidade pode fazer diferença. Mudar o horário, redistribuir os dias ou reduzir a duração de uma sessão são alternativas para evitar que alguns dias fora do padrão se transformem em uma pausa prolongada.

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No fim, a constância não está em cumprir um plano perfeito, mas em encontrar maneiras de seguir treinando quando a vida muda de ritmo. Essa flexibilidade ajuda a preservar os ganhos construídos, a disposição e o condicionamento, além de facilitar a retomada quando a agenda volta ao normal.