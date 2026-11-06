NetSuite avança em sua visão de uma suíte autônoma

A Oracle NetSuite, o ERP em nuvem com IA nº 1, anunciou hoje novos recursos de inteligência artificial que ajudam as organizações a aplicar conhecimento especializado de negócios, automatizar mais tarefas e melhorar o desempenho empresarial. As inovações abrangem novos recursos do NetSuite Next, incluindo AI Workspaces, portlets de IA, SuiteSkills, agentes específicos por setor e SuiteAgent Studio, além de atualizações do Ask Oracle que ampliam as fontes de dados e o contexto do negócio. Juntos, esses recursos impulsionam a visão da NetSuite de uma suíte autônoma capaz de coordenar e executar atividades em diferentes processos de negócio, ajudando as organizações a colocar conhecimento especializado em prática, melhorar a eficiência operacional e acelerar o crescimento.

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“As empresas querem uma IA que compreenda como elas operam e as ajude a realizar suas atividades”, afirma Evan Goldberg, fundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite. “Nossa visão é uma suíte que compreenda os objetivos do negócio, antecipe o que precisa de atenção e tome medidas para alcançar resultados. Ela coordenará o trabalho entre pessoas e agentes, aprenderá com os resultados e melhorará continuamente o desempenho. Com nossos recursos mais recentes de IA, os clientes podem automatizar mais tarefas, resolver problemas com mais rapidez e manter o controle sobre como a IA opera. Eles podem escolher a IA incorporada à NetSuite ou seu serviço de IA preferido.”

As novas inovações do NetSuite Next, que ajudam as organizações a realizar mais atividades com os recursos existentes, automatizar processos recorrentes com competências e agentes de IA e avançar na visão de uma suíte autônoma, incluem:

SuiteSkills: ajudam as organizações a aplicar o conhecimento especializado de negócios da NetSuite, investigar problemas e agir com mais rapidez. Disponíveis no Ask Oracle e por meio de grandes modelos de linguagem (LLMs) compatíveis, via NetSuite AI Connector Service, as mais de 45 novas SuiteSkills combinam informações financeiras e operacionais conectadas, conhecimento de processos e experiência setorial com o raciocínio da IA. Por exemplo, as equipes podem resolver problemas que atrasam o fechamento financeiro, identificar possíveis perdas de receita e tratar exceções de estoque e atendimento de pedidos, com acessos e ações regidos pelos papéis e permissões estabelecidos na NetSuite.

AI Portlets: ajudam as organizações a acelerar análises, ampliar a visibilidade e tomar decisões mais informadas, gerando análises em painéis, gráficos e ações disponíveis a partir de solicitações em linguagem natural. Por exemplo, um líder financeiro pode criar rapidamente um portlet que compare as vendas realizadas com as projeções de uma proposta de marketing.

AI Workspaces: ajudam as equipes a concluir processos de negócio complexos com mais rapidez, coordenando pessoas, agentes de IA, informações e aprovações em um único lugar. Por exemplo, o ambiente de trabalho Autonomous Close ajudará as empresas a avançar rumo a um fechamento contábil no mesmo dia, permitindo que pessoas e agentes identifiquem e resolvam questões contábeis continuamente, em vez de esperar até o fim do período contábil.

SuiteAgents específicos por setor: ajudam as organizações a enfrentar desafios setoriais, reduzir riscos financeiros e melhorar o desempenho operacional com agentes de IA desenvolvidos para seu setor. Com suporte a empresas de software, produtos, saúde e construção, além de organizações sem fins lucrativos, os novos SuiteAgents ajudam as equipes a fortalecer a conformidade relacionada a receitas e subvenções, melhorar a eficiência dos estoques, gerenciar riscos de abastecimento e proteger a rentabilidade das obras.

SuiteFlow: ajuda administradores e usuários avançados a simplificar a criação de fluxos de trabalho e reduzir a configuração manual por meio de solicitações em linguagem natural no Ask Oracle. Os usuários podem criar fluxos que exijam números de pedidos de compra, tornem campos somente leitura ou exibam mensagens com base em condições do negócio, revisando e confirmando as configurações propostas antes da criação.

SuiteAgent Studio: ajuda os usuários a criar agentes com facilidade e aprimorar suas instruções, ferramentas, gatilhos e papéis de execução antes da ativação. Os agentes criados pelos usuários ajudam as organizações a acelerar atividades recorrentes e ampliar a capacidade das equipes. Eles são executados em horários programados ou em resposta a eventos de negócio, respeitando as permissões e os requisitos de aprovação configurados.

SuiteAgent Management Workspace: ajuda as organizações a manter o controle sobre as atividades delegadas e reforçar a responsabilização, gerenciando de forma centralizada o acesso dos agentes e suas permissões de execução, monitorando atividades e ativando ou desativando agentes. Os alertas no ambiente de trabalho destacam problemas de execução, enquanto as notas do sistema permitem rastrear alterações nos registros.

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Os novos recursos do Ask Oracle que ampliam o contexto do negócio e as fontes de dados incluem:

Ask Oracle Connectors: ajudam as organizações a resolver questões de negócio com mais rapidez, conectando informações e ações entre a NetSuite, outros aplicativos empresariais e a internet. Com os novos recursos de cliente do Model Context Protocol (MCP) no Ask Oracle, os usuários poderão pesquisar na internet e comparar informações entre sistemas empresariais compatíveis, consultar registros e documentos de apoio e solicitar ações subsequentes autorizadas nos aplicativos conectados, como encaminhar uma aprovação, atualizar um pedido ou suspender um pagamento.

NetSuite Data Intelligence: ajuda as organizações a identificar oportunidades, compreender o desempenho do negócio e tomar decisões melhores com seus dados financeiros e operacionais. Anteriormente conhecido como NetSuite Analytics Warehouse, o NetSuite Data Intelligence amplia a análise conversacional por meio do NetSuite Data Intelligence Agent no Ask Oracle e oferece insights e recomendações específicos.