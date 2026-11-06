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Eldo Gomes está entre os influenciadores de viagens nerds

O jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes (@EldoGomes) conecta games, tecnologia e viagens em sua produção digital, com uma abordagem que une o olhar geek, a cultura nerd e suas experiências pelo universo do entretenimento.

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DINO
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Repórter
06/11/2026 17:57

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Eldo Gomes está entre os influenciadores de viagens nerds
Eldo Gomes está entre os influenciadores de viagens nerds crédito: DINO

A relação entre turismo, tecnologia e entretenimento integra a produção de conteúdo do jornalista e criador digital Eldo Gomes, que está entre os influenciadores brasileiros que exploram viagens sob a perspectiva da cultura nerd. Sua atuação reúne pautas sobre destinos turísticos, jogos eletrônicos, inovação, eventos e manifestações da cultura pop.

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Em seus canais digitais, apresenta destinos, experiências culturais e atrações turísticas, além de realizar coberturas de feiras, festivais, convenções e encontros relacionados ao universo geek. A produção também contempla novidades tecnológicas, lançamentos da indústria de games e acontecimentos do setor de entretenimento.

Esse segmento está associado ao chamado turismo geek, modalidade que aproxima o mercado de viagens dos interesses de públicos ligados a games, cinema, séries, quadrinhos, tecnologia e cultura pop. Entre as experiências relacionadas a esse nicho estão visitas a parques temáticos, museus, exposições, estúdios, convenções e festivais nacionais e internacionais.

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A expansão do turismo de experiência e do consumo de conteúdo especializado tem ampliado as possibilidades de cobertura jornalística sobre destinos e eventos ligados à cultura digital. Nesse cenário, os influenciadores de viagens com abordagem nerd contribuem para apresentar roteiros e experiências que dialogam com comunidades interessadas em entretenimento, inovação e cultura pop.



Website: https://www.eldogomes.com.br/bio

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