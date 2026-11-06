Santa Casa do Rio oferece exames gratuitos no Novembro Azul

A Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro oferecerá consultas gratuitas de urologia durante o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde masculina. A partir de 10 de novembro, a recepção da entidade disponibilizará três consultas por terça-feira, com atendimento por ordem de chegada, das 7h30 às 10h. A iniciativa também contará com palestra do urologista Dr. Danilo Souza Lima, às 7h30, sobre cuidados com a saúde e câncer de próstata.

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Em paralelo, o Laboratório Granato, instalado na Santa Casa, oferecerá gratuitamente exames de PSA às terças e sextas-feiras de novembro, mediante apresentação de pedido médico. O exame de sangue mede o antígeno prostático específico e auxilia na avaliação de alterações da próstata. Seu resultado deve ser interpretado pelo médico e, isoladamente, não confirma o diagnóstico de câncer.

A mobilização ocorre diante de um cenário que reforça a necessidade de ampliar o acesso à informação e ao cuidado. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano no triênio 2026–2028. Para o estado do Rio de Janeiro, a estimativa é de 9.090 novos casos em 2026. Excluídos os tumores de pele não melanoma, é o câncer mais incidente entre os homens no país.

Para o Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti, diretor do Hospital da Santa Casa, o Novembro Azul representa uma oportunidade de aproximar os homens dos serviços de saúde e estimular o acompanhamento médico.

“Precisamos incentivar os homens a incorporar o cuidado com a saúde à sua rotina. Aos 40 e 50 anos, esse diálogo com o médico é uma oportunidade para avaliar o histórico familiar, os hábitos de vida e os fatores de risco de cada paciente. A necessidade de exames deve ser definida individualmente, com orientação sobre seus benefícios e limitações. Ao oferecer consultas e exames gratuitos mediante indicação médica, queremos reduzir barreiras de acesso e favorecer o cuidado no momento adequado”, afirma Cavalcanti.

Informação e avaliação individualizada

O risco de câncer de próstata aumenta com a idade, e o histórico da doença em pai ou irmão antes dos 60 anos também merece atenção. Dificuldade para urinar, diminuição do jato urinário, sangue na urina e necessidade de urinar com maior frequência devem ser investigados, embora também possam estar associados a condições benignas.

O INCA não recomenda o rastreamento populacional indiscriminado do câncer de próstata em homens sem sintomas. Para aqueles que procuram exames de rastreamento, a orientação é discutir com o médico os possíveis benefícios e riscos e compartilhar a decisão. A campanha reforça, assim, a importância da consulta e da indicação individualizada dos exames.

Ação de conscientização sobre o diabetes

Em 13 de novembro, a enfermaria de Endocrinologia da Santa Casa promoverá uma ação especial em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado no dia 14. Exclusiva para pacientes com consultas agendadas no ambulatório da especialidade, a iniciativa oferecerá aferição de glicemia, orientações sobre saúde bucal, vacinação e controle de doenças, além da distribuição de kits de produtos saudáveis e higiene pessoal. A programação incluirá ainda a disponibilização de sensores de monitoramento contínuo da glicose para pacientes previamente selecionados pela equipe médica.

Serviço | Novembro Azul na Santa Casa

Consultas gratuitas de urologia

Datas: 10, 17 e 24 de novembro de 2026

Horário: das 7h30 às 10h

Vagas: três consultas por data

Agendamento: atendimento por ordem de chegada, diretamente na recepção da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

Palestra com o urologista Dr. Danilo Souza Lima

Horário: 7h30

Exames gratuitos de PSA — Laboratório Granato

Quando: às terças e sextas-feiras de novembro

Condição: apresentação de pedido médico

Local: Laboratório Granato, na Santa Casa

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