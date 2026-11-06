Verisure une videomonitoramento e detecção antecipada

O interesse dos brasileiros por soluções de proteção residencial cresceu nos últimos 12 meses. Um levantamento da Verisure, baseado em pesquisas realizadas no Google, identificou aumento de 85% nas buscas pela expressão “sistema de segurança para casa”, que ultrapassaram 167 mil pesquisas no período. As câmeras de segurança lideraram entre os equipamentos mais procurados, com cerca de 3 milhões de buscas. Além da qualidade das imagens, a capacidade de identificar sinais de risco e agir diante de possíveis tentativas de invasão é um fator importante na proteção de residências e estabelecimentos comerciais.

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A Verisure investe cerca de R$ 1 bilhão por ano em tecnologias e combina videodetectores internos e externos, sensores e monitoramento profissional 24 horas. Na solução Blindagem Total, esses recursos atuam de forma integrada para ampliar a cobertura do imóvel e permitir que diferentes sinais sejam avaliados pela Central de Monitoramento, desde movimentações no perímetro externo até tentativas de abertura de portas e janelas.

As imagens Full HD garantem mais nitidez em uma ocorrência, contribuindo para a análise realizada pelos profissionais da Central de Monitoramento. A combinação entre informação visual e sinais captados pelos sensores ajuda a contextualizar o que está acontecendo no imóvel e a avaliar se há indícios de uma tentativa de invasão. Dessa forma, a tecnologia não se limita ao registro de imagens, mas também contribui para a verificação de ocorrências e a definição da resposta adequada.

A integração entre os dispositivos também permite identificar sinais de tentativas de invasão, antes que o acesso seja concluído. Os sensores de abertura instalados em portas e janelas detectam vibrações, golpes e tentativas de abertura, possibilitando reconhecer indícios de violação antecipadamente. Quando esses sinais são recebidos pela Central de Monitoramento, os profissionais podem verificar a ocorrência e seguir os protocolos de segurança previstos para cada situação.

“Na escolha de uma solução de segurança, é importante considerar não apenas a capacidade de registrar imagens, mas também o que acontece quando surge uma situação suspeita. A integração entre tecnologia e monitoramento profissional permite avaliar os sinais recebidos e orientar uma resposta, contribuindo para uma proteção mais completa do imóvel”, afirma Carlos Lopez Fonseca, Diretor de Portfólio da Verisure.

Detecção antecipada amplia a proteção

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A combinação entre videomonitoramento, detecção antecipada e acompanhamento profissional amplia os recursos disponíveis para a segurança eletrônica. Ao reunir diferentes tecnologias em um único sistema, a Blindagem Total busca identificar sinais de risco, facilitar a verificação de ocorrências e apoiar a atuação da Central de Monitoramento.