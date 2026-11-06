Orquestra Sinfônica Heliópolis se apresenta no domingo (8)
Concerto abre a agenda de novembro do teatro, que traz ainda a Série Heliópolis & Simoninha Convidam (25) e a Orquestra Juvenil Heliópolis (29)
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A Orquestra Sinfônica Heliópolis se apresenta no domingo (8), às 17h, no Teatro Baccarelli, em Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo (SP). O concerto tem regência do maestro Ira Levin, classificação livre e ingressos à venda. No programa, duas obras do compositor Johannes Brahms: a Abertura Trágica, op. 81, e a Sinfonia nº 1, op. 68, em Dó Menor. O Instituto Baccarelli apresenta a Orquestra Sinfônica Heliópolis como a primeira orquestra sinfônica do mundo formada em uma favela.
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Em novembro, o teatro ainda recebe a Série Heliópolis & Simoninha Convidam, na quarta-feira (25), às 20h, e a Orquestra Juvenil Heliópolis, com a maestra Natália Larangeira, no domingo (29), às 17h.
De Heliópolis para o mundo
Principal grupo artístico do Baccarelli, a Orquestra Sinfônica Heliópolis reúne músicos que, em maior parte, são alunos e ex-alunos da instituição e mantém uma temporada anual em espaços culturais como o Teatro B32, o Teatro Cultura Artística e a Sala Minas Gerais. A relação com maestros e solistas do Brasil e do exterior reforça seu reconhecimento no cenário musical. O patrono do instituto desde 2005 é o maestro indiano Zubin Mehta.
Maestro com trajetória em ópera
Ira Levin regeu mais de 1.200 récitas de 100 títulos de ópera e foi diretor artístico e musical do Theatro Municipal de São Paulo (2002-2005), do Teatro Nacional de Brasília (2007-2010) e do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (2019-2021). Foi o primeiro vencedor do Concurso Chopin Nacional Americano, em 1980.
Palco no território
Com projeto assinado por José Nepomuceno e acústica que segue padrão internacional, o Teatro Baccarelli, inaugurado em 2025, possui 533 lugares na plateia e levou grandes concertos a Heliópolis, a maior favela da cidade de São Paulo. O novo endereço cultural coloca o bairro no circuito de música da capital. A programação reúne moradores da região do ABC, famílias dos alunos e público de outras áreas de São Paulo, com um repertório que vai da música clássica à MPB.
O Teatro Baccarelli reúne, no mesmo território, a formação musical de excelência e o palco que completa o seu 1º ano neste mês de novembro. Cada concerto é uma nota que aproxima a cidade do que se constrói em Heliópolis e convida o público a dar continuidade com o apoio de quem acredita na educação e na cultura.
Serviço:
Evento: Orquestra Sinfônica Heliópolis, com o maestro Ira Levin
Data e horário: domingo, 8 de novembro, das 17h às 18h
Local: Teatro Baccarelli – Estrada das Lágrimas, 2317, Heliópolis, São Paulo (SP)
Classificação: livre
Programa: Obras de Johannes Brahms: a Abertura Trágica, op. 81, e a Sinfonia nº 1, op. 68, em Dó Menor
Ingressos: ingressos populares de R$ 10 a R$ 20. A venda é feita pela plataforma INTI, com link no site do Instituto Baccarelli
Recomendação aos espectadores: chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência
Programação de novembro no Teatro Baccarelli
8/11 (domingo), 17h: Orquestra Sinfônica Heliópolis, com o maestro Ira Levin
25/11 (quarta-feira), 20h: Série Heliópolis & Simoninha Convidam
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29/11 (domingo), 17h: Orquestra Juvenil Heliópolis, com a maestra Natália Larangeira
Website: https://baccarelli.org.br/nucleos/heliopolis//#agenda