Projeto reúne conteúdos gratuitos sobre os vestibulares 2027

Com o Enem 2026 e os principais vestibulares do país se aproximando, estudantes de todo o Brasil terão acesso gratuito a materiais de estudo para a reta final de preparo. A nova edição do Projeto Aprovação, realizado pela Plataforma AZ de Aprendizagem, reúne vídeos, simulados e ferramentas voltados às particularidades de diferentes processos seletivos.

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Entre os destaques está a Rota da Aprovação, voltada ao planejamento dos estudos e à organização da rotina até a data da prova. A iniciativa também aborda os aspectos socioemocionais que podem impactar os estudantes com a proximidade das provas, com vídeos de especialistas sobre o tema.

Outra ferramenta disponível é a Rota de Vestibulares, que ajuda o estudante a direcionar os estudos de acordo com a prova que pretende fazer. A página reúne temas recorrentes, simulados, provas de anos anteriores, obras cobradas e pontos específicos dos editais de diferentes vestibulares, além de vídeos em que professores explicam as características de cada processo seletivo. E a tão aguardada redação também terá espaço específico, com conteúdo direcionado aos diferentes vestibulares, incluindo apostas de possíveis temas e orientações para os candidatos. Além do Enem, estão contemplados Fuvest, Unicamp, Unesp, UnB, UFPR e UFSC.

Todos os conteúdos do Projeto Aprovação são gratuitos e abertos ao público e estão disponíveis pelo site da Plataforma AZ.

Comentários ao vivo e gabarito extraoficial do Enem 2026

Além dos conteúdos preparatórios, a Plataforma AZ realizará uma cobertura especial do Enem 2026, em parceria com a Escola SEB Lafaiete. A iniciativa reunirá professores especialistas para analisar as provas, comentar as principais questões e orientar os estudantes sobre seu desempenho no exame.

A cobertura acontecerá nos dias 8 e 15 de novembro, às 19h, com uma transmissão ao vivo no canal da Plataforma AZ, no YouTube.

A programação também contará com a divulgação do gabarito extraoficial, permitindo que os candidatos confiram suas respostas e tenham uma primeira percepção sobre o desempenho nas provas.

“Estamos muito animados com mais uma edição do Projeto Aprovação e esperamos que, neste ano, ele alcance ainda mais estudantes em todo o Brasil. Nosso objetivo é ampliar o acesso a conteúdos de qualidade e apoiar quem está vivendo essa reta final tão importante. Queremos que cada vez mais jovens possam aproveitar, gratuitamente, os materiais e ferramentas que preparamos e se sintam mais seguros e preparados para as provas”, finaliza Erika Lino, diretora de Soluções Educacionais.

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Sobre a Plataforma AZ de Aprendizagem



A Plataforma AZ é uma das soluções educacionais desenvolvidas pela Conexia Educação, que atende mais de 400 escolas em todo o Brasil. A marca é referência em aprendizagem personalizada, inovação e preparação de alta performance para os principais vestibulares do Brasil e o Enem, garantindo que cada aluno e cada escola alcancem seu máximo potencial.