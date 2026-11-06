Evento debate o bem-estar nas cidades inteligentes

O conceito de cidades inteligentes abrange muito mais do que aspectos tecnológicos para aumentar a eficiência dos serviços públicos nos centros urbanos. Questões como isolamento social, inclusão de pessoas idosas e o impacto invisível das cidades sobre as mulheres, bem como propostas para a promoção do bem-estar coletivo nesses espaços, estarão em discussão no Cidade CSC 2026, que acontece entre os próximos dias 16 e 18 no Expo Center Norte, em São Paulo.

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Com esse objetivo, o evento contará com painéis que abordarão as relações sociais nos espaços urbanos e os principais desafios que gestores enfrentam para garantir que as cidades sejam, além de inteligentes, funcionais e acolhedoras para todos os seus moradores.

Mulheres que transformam cidades (Arena 20)

Como o espaço urbano se comporta em relação às mulheres? Padrões de deslocamento, uso do tempo, cuidado e percepção de segurança mostram que homens e mulheres não vivem a mesma cidade. O painel vai debater como decisões aparentemente neutras sobre infraestrutura, que passam por transporte, iluminação, espaço público, dados, tecnologia e desenho urbano, produzem um impacto invisível sobre a vida cotidiana, o tempo, a segurança e as oportunidades das mulheres. Também será abordado como elas podem e já estão construindo a próxima geração de cidades por meio da liderança pública e do empreendedorismo.

Cidade que pertence (Palco 7)

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que uma em cada seis pessoas no mundo relata sentir solidão, fenômeno cada vez mais comum nas cidades. A solidão nas áreas urbanas e os caminhos para transformar a cidade em um agente de conexão social e bem-estar coletivo é um dos temas deste painel, que discute a importância da convivência, diversidade e identidade, bem como o uso do espaço público e as relações sociais na criação de cidades mais seguras.

Cidades para uma vida de 100 anos (Arena 19)

O aumento da longevidade está transformando a estrutura das famílias, os padrões de consumo e as demandas por serviços, infraestrutura e políticas públicas. A proposta do painel é mostrar que uma cidade preparada para vidas mais longas precisa repensar como as pessoas se deslocam, moram, acessam serviços e convivem. Entre os desafios, incluir uma população que viverá mais e terá diferentes níveis de familiaridade tecnológica na oferta de serviços que cada vez mais migram para o ambiente digital. A maior longevidade da população cria novas demandas, mas também novas oportunidades para empresas, governos e empreendedores em saúde, moradia, mobilidade, turismo, serviços, tecnologia e trabalho.

"Hoje, não é possível falar sobre cidades inteligentes separando tecnologia e infraestrutura de temas como convivência, segurança, mobilidade e inclusão. A ideia do Cidades CSC é abordar os desafios das cidades a partir de diferentes perspectivas, conectando urbanismo, tecnologia, mobilidade, segurança e políticas públicas dentro de diferentes contextos", afirma Paula Faria, CEO da Necta, empresa responsável pelo evento.

A programação completa com todos os painéis e atividades estão disponíveis em Agenda.

Serviço:

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Evento: Cidade CSC 2026

Data: 16, 17 e 18 de novembro de 2026

Local: Expo Center Norte, São Paulo (SP)

Eventos integrados: Connected Smart Cities, CSC GovTech e Parque da Mobilidade Urbana

Informações: cidadecsc.com.br