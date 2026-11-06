AI/R Compass UOL amplia suporte do AI/Cockpit One a mais de 80 provedores e 600 modelos de IA

SÃO PAULO, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Compass UOL, subsidiária da AI/R — empresa de tecnologia especializada em Agentic AI —, anuncia a ampliação do AI/Cockpit One, com suporte a mais de 80 provedores e mais de 600 modelos de inteligência artificial. A expansão reúne essa diversidade tecnológica em um ambiente corporativo gerenciado e combina governança de uso com um fluxo de aprovação para habilitar modelos, considerando também as políticas de segurança e privacidade dos provedores sobre os dados.

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Para as empresas, essa diversidade amplia a capacidade de selecionar o modelo mais adequado para cada caso de uso, equilibrando qualidade, custo, velocidade, disponibilidade e requisitos de segurança. Em vez de ficarem restritas a uma única tecnologia, as organizações podem experimentar alternativas, direcionar tarefas simples para modelos mais eficientes e reservar modelos avançados para demandas de maior complexidade. Essa flexibilidade reduz a dependência de fornecedores, acelera a inovação e permite otimizar continuamente os investimentos em IA, com governança e proteção dos dados corporativos.

“Não basta liberar modelos e governar seu uso dentro da empresa, já que os riscos de exposição ou vazamento também podem estar nos provedores. Por isso, desenhamos um fluxo rigoroso de aprovação: só habilitamos modelos que atendam aos critérios de segurança, com avaliação das políticas de retenção e a exigência de não utilizar os dados corporativos para treinamento. Ampliar o suporte precisa significar mais opções com responsabilidade, e não uma liberação indiscriminada. Sem um ambiente gerenciado, cada time escolhe seu provedor por conta própria, e a empresa perde a visão de quanto está gastando e de onde os seus dados estão”, afirma Cleyton Ferreira, Diretor de Tecnologia e Produtos na AI/R.

O suporte a um catálogo amplo não implica habilitação automática de todos os modelos. Antes da liberação para uso, cada modelo passa pelo fluxo de aprovação, que avalia as políticas de dados aplicáveis ao serviço do provedor. Somente as opções que atendem aos critérios de segurança são habilitadas.

A flexibilidade do AI/Cockpit One vem acompanhada de governança e controle financeiro. Em um único ambiente, a plataforma reúne agentes, conversas e aplicações e oferece visibilidade sobre adoção, consumo de tokens e custos por modelo e usuário, além de limites de gastos por equipe. Esses dados ajudam as empresas a direcionar investimentos, identificar oportunidades de otimização e ampliar o uso de IA de forma sustentável.

A plataforma também centraliza os controles de segurança e acesso, com gestão de usuários, perfis e permissões, autenticação corporativa e suporte a SSO, além de informações operacionais e eventos de auditoria.

Ao combinar esses recursos com um catálogo de mais de 80 provedores e 600 modelos, a AI/R Compass UOL oferece às empresas liberdade para escolher, entre as opções habilitadas, a mais adequada a cada necessidade do negócio e ganhar eficiência nos investimentos em IA, sem abrir mão de segurança, controle e governança. Mais informações sobre a plataforma estão disponíveis na documentação oficial do AI/Cockpit One.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Contato

Caroline Randow

caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9872397)