Morumbi: propostas focam em mobilidade, segurança e obras

O debate sobre o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida no distrito do Morumbi ganha destaque com a consolidação de diretrizes voltadas para a mobilidade, infraestrutura e segurança pública na região. As propostas buscam equacionar gargalos históricos do bairro, que pertence à área de abrangência da Subprefeitura do Butantã.

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Entre as principais pautas levantadas para a região estão a revisão dos esquemas de trânsito em dias de grandes eventos no Estádio do Morumbi e a ampliação do transporte de alta capacidade. A reestruturação logística durante os shows é apontada como prioridade para garantir o direito constitucional de ir e vir dos moradores e o acesso regular a residências e escolas locais.

No âmbito da infraestrutura e da habitação, defende-se a consolidação da Linha 17-Ouro do Metrô, com foco na integração da comunidade de Paraisópolis por meio de parcerias e do desenvolvimento de Habitações de Interesse Social (HIS), promovendo a urbanização e a melhoria dos serviços públicos básicos na área.

O conjunto de diretrizes para o bairro abrange ainda as seguintes frentes:

Saúde e Equipamentos Públicos: Proposta de reaproveitamento de áreas institucionais da região para a criação de um complexo hospitalar de referência voltado ao atendimento da rede pública.

Segurança e Mobilidade: Valorização da Guarda Civil Metropolitana/Polícia Municipal, investimento em inteligência e articulação entre segurança e políticas sociais para jovens. Na mobilidade, priorização de incentivos aos corredores de ônibus, à frota de táxis e ao transporte por aplicativo.

Economia e Desburocratização: Fomento ao turismo de negócios, atração de eventos e estímulo à eficiência administrativa municipal para garantir segurança jurídica e ambiente favorável ao empreendedorismo local.

Sustentabilidade e Causa Animal: Estímulo à implementação de hortas urbanas comunitárias para segurança alimentar, apoio ao esporte inclusivo e ampliação de políticas voltadas ao bem-estar animal.

Serviço — Eleição do Conselho Participativo Municipal de São Paulo

A votação para a escolha dos representantes do Conselho Participativo Municipal (CPM) de São Paulo ocorre de forma totalmente eletrônica entre os dias 11 e 14 de novembro de 2026. Moradores cadastrados no distrito do Morumbi (Subprefeitura do Butantã) podem participar do pleito acessando o portal oficial da Prefeitura de São Paulo:

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Site oficial para votação: eleicaocpm.prefeitura.sp.gov.br

Requisitos: Autenticação via conta Gov.br e informação dos dados do título de eleitor.



Candidato ao Conselho Participativo Municipal — Morumbi: Fernando Marrey (Número de urna: 31050)

Informações institucionais: www.imobiliariafmf.com.br | CRECI 38510-J

Gestão e Projetos: www.sindicofmf.com.br