C.H. Robinson lança Lean AI para transporte marítimo, aéreo e serviços aduaneiros

Líder global em Lean AI, a C.H. Robinson lançou novos agentes de IA que atuam no transporte marítimo, transporte aéreo e despachos aduaneiros. Isso representa uma expansão das capacidades de Lean AI da empresa para o setor de agenciamento de cargas, beneficiando um número maior de clientes e lidando com tarefas tão complexas que uma única operação de envio pode exigir o trabalho conjunto de mais de uma dúzia de agentes de IA.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dando continuidade ao seu processo de inovação disruptiva — tanto internamente quanto para o setor — a nova tecnologia da empresa proporciona ganhos significativos em agilidade, precisão e tempo de resposta nas cadeias de suprimentos dos clientes, sem abrir mão da supervisão humana ou do atendimento personalizado.

A nova tecnologia inclui:

Cotação de preços para cargas marítimas e aéreas : A IA já processou e forneceu mais de 80.000 cotações para mais de 3.600 clientes. Cotações que antes levavam um dia (para transporte aéreo) ou de dois a três dias (para transporte marítimo) agora são concluídas em apenas dois a três minutos.

: A IA já processou e forneceu mais de 80.000 cotações para mais de 3.600 clientes. Cotações que antes levavam um dia (para transporte aéreo) ou de dois a três dias (para transporte marítimo) agora são concluídas em apenas dois a três minutos. Reservas de transporte marítimo : A IA passou a gerenciar os milhares de pedidos de reserva que a C.H. Robinson recebe semanalmente.

: A IA passou a gerenciar os milhares de pedidos de reserva que a C.H. Robinson recebe semanalmente. Serviços aduaneiros: A IA auxilia no processamento de dezenas de documentos e etapas altamente detalhadas, necessárias para a liberação de cargas internacionais pela alfândega dos EUA — um trabalho que se tornou ainda mais complexo e trabalhoso devido a novos acordos comerciais, camadas adicionais de tarifas e normas de conformidade mais rigorosas.

"À medida que aplicamos nossa estratégia de IA ao agenciamento global de cargas, os benefícios tornam-se cada vez mais expressivos", afirmou Mike Short, presidente da Divisão de Agenciamento Global de Cargas (Global Forwarding). “Os clientes obtêm as informações de que precisam mais rapidamente. Os dados tornam-se mais consistentes. Os processos, mais previsíveis. Quando planos mudam ou ocorrem imprevistos, os clientes conseguem avaliar com agilidade novas rotas, modalidades de transporte, cronogramas ou preços. Além disso, a rapidez para colocar um produto no mercado constitui uma vantagem competitiva real. Quanto mais rápido apresentamos uma cotação e processamos o seu embarque, mais rapidamente você garante a transportadora ideal e a melhor opção de navio ou voo. No caso de um transporte marítimo que leva de 15 a 35 dias, ninguém quer esperar semanas pela próxima oportunidade. Já no transporte aéreo, itens como medicamentos vitais, produtos perecíveis e peças automotivas críticas precisam, obrigatoriamente, chegar no prazo. Nossa tecnologia Lean AI torna a sua cadeia de suprimentos mais inteligente, ágil e eficiente.”

No transporte rodoviário, um único agente de IA da C.H. Robinson gerencia cotações para cargas completas (FTL), cargas fracionadas (LTL), cargas com temperatura controlada, transporte em carrocerias abertas (flatbed) e serviços de transporte expresso (hotshot). Para replicar o complexo processo manual de precificação do frete marítimo, foi necessário desenvolver diversos agentes e subagentes de IA. Em conjunto, eles identificam as necessidades do embarcador, buscam informações junto a fontes externas, analisam variáveis ??na origem e no destino e tomam decisões, como a definição de rotas.

“Graças à nossa maturidade no uso de IA para potencializar o trabalho de nossos especialistas, apenas a C.H. Robinson possui a capacidade necessária para transformar um setor tão complexo quanto o agenciamento de cargas”, afirmou Short. “Tomemos como exemplo um embarque saindo de Xangai. Para definir o preço, um agente de IA precisa, primeiramente, identificar a qual dos dois portos de Xangai o embarcador se refere. Um deles exige um trajeto mais longo e envolve o pagamento de pedágios; além disso, os 43 terminais existentes praticam taxas distintas. Como as taxas portuárias na origem e no destino sofrem alterações constantes, outro agente de IA monitora diariamente os sites dos terminais e analisa e-mails em busca de comunicados sobre novas tarifas. Dessa forma, evitamos que nossas equipes, situadas em fusos horários diferentes, precisem contatar cada terminal individualmente para obter uma cotação.”

Caso o embarcador não especifique um porto, outros agentes de IA entram em ação: “Um cliente pode nos solicitar o transporte de um produto, desde sua fábrica na Alemanha até um varejista em Chicago”, explicou Short. “Um de nossos agentes de IA analisa o local de coleta e pode sugerir o melhor porto com base em nossa análise aprofundada de dados — por exemplo, Hamburgo ou Bremerhaven, na Alemanha, ou, no caso dos Países Baixos, Roterdã, devido à maior frequência de saídas de navios. Ele também pode sugerir o trajeto terrestre — via caminhão, ferrovia ou barcaça — e o porto de destino. Para cargas que precisam ser consolidadas, um agente de IA seleciona o melhor centro de consolidação.”

A tecnologia de IA mais madura no setor de agenciamento de cargas — a cotação de preços — foi lançada inicialmente em 2025 para o transporte marítimo de carga fracionada (LCL, na sigla em inglês) voltado a clientes nos Estados Unidos e no Canadá. Atualmente, essas ferramentas também realizam cotações para o transporte marítimo de carga conteinerizada (FCL) e para o transporte aéreo, atendendo clientes no México, na Europa, na América Latina e na Oceania. Estão em fase de testes para clientes na China e a previsão é que sejam disponibilizadas para clientes no Sudeste Asiático, na Índia, no Oriente Médio e na África ainda no quarto trimestre de 2026.

Outro conjunto de agentes de IA gerencia solicitações de reservas para transporte marítimo. Lançados na China em agosto, esses agentes serão expandidos para o restante da Ásia no quarto trimestre, com previsão de implementação global no primeiro trimestre de 2027. Um desses agentes de IA enriquece as solicitações de reserva com um contexto específico de cada cliente, garantindo que os demais agentes operem com a máxima eficiência, ao mesmo tempo em que levam em conta as preferências e os requisitos individuais de cada cliente.

“Ainda temos trabalho a fazer na automação de todas as etapas do processo de agendamento, mas este já é um grande salto”, afirmou Mike Neill, diretor de Tecnologia (CTO). “Antes da IA ??baseada em agentes, havíamos desenvolvido formulários digitais de agendamento e sistemas de troca de dados com os clientes; contudo, ao longo de cerca de 10 anos, alcançamos apenas 5% de automação nas solicitações de agendamento para transporte marítimo e aéreo. Por que foi um desafio tão difícil de superar? Principalmente porque, após apresentarmos uma cotação ao cliente, são os fornecedores dele que realizam o agendamento conosco. Um único cliente pode ter 50 fornecedores. Com nossa IA baseada em agentes, todas essas solicitações de agendamento deixam de exigir processamento manual.”

Os novos agentes de IA e as automações que auxiliam a equipe de desembaraço aduaneiro da C.H. Robinson estão substituindo o processamento manual de mais de quatro dúzias de tipos de documentos — provenientes de embarcadores, transportadores e órgãos governamentais — necessários para o desembaraço na alfândega dos EUA. Os documentos recebidos são separados, classificados e vinculados aos seus respectivos embarques. Um agente de IA extrai os dados necessários, enquanto o sistema monitora a eventual ausência de documentos e solicita o envio dos itens faltantes. Ao final, faturas e pacotes de informações são gerados e enviados automaticamente. Até o momento, o tempo dedicado a essas tarefas foi reduzido em 23%, permitindo que os despachantes aduaneiros da empresa foquem em etapas críticas de validação e conformidade.

“Quando criamos o primeiro de nossas centenas de agentes de IA proprietários, em 2023, estávamos no início da transformação da nossa empresa”, disse Arun Rajan, diretor de Estratégia e Inovação. “Continuamos fazendo escolhas criteriosas sobre onde implementar a Lean AI. Nossos agentes de IA operam com base em 100 trilhões de pontos de dados e uma camada contextual de informações específicas de cada cliente — algo que simplesmente não pode ser replicado em outro lugar. Enquanto nossos 450 engenheiros de software e cientistas de dados internos continuam inovando em nossas operações de transporte rodoviário e serviços 4PL, estamos aproveitando essas vantagens para ampliar nossa vantagem competitiva no setor de agenciamento de cargas global.”

SOBRE A C.H. ROBINSON

A C.H. Robinson é líder global em cadeias de suprimentos baseadas em Lean AI. Há mais de um século, empresas ao redor do mundo recorrem a nós para repensar a forma como as mercadorias são movimentadas. Agora, enquanto redefinimos os próximos passos para o setor, esse mesmo impulso alimenta nosso compromisso de construir, hoje, as cadeias de suprimentos de amanhã (Building Tomorrow’s Supply Chains, Today™). Com a confiança de 75.000 clientes e 450.000 transportadoras, gerenciamos um volume inigualável de 37 milhões de embarques anualmente, o que representa US$ 23 bilhões em fretes. Oferecemos soluções personalizadas em todo o mundo, abrangendo transporte de carga completa (truckload), carga fracionada (LTL), transporte marítimo, aéreo e muito mais. Graças à nossa combinação exclusiva de discernimento humano e IA voltada à eficiência Lean AI — que atuam de forma integrada — as cadeias de suprimentos tornam-se mais ágeis, inteligentes e sustentáveis. Como um cidadão global responsável, contribuímos com milhões para causas que são fundamentais para nossos colaboradores. Saiba mais em chrobinson.com. (Nasdaq: CHRW)

CHRW-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261026974697/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Maria Lettman, maria.lettman@chrobinson.com