Tarkett expande produção e renova oferta de pisos vinílicos

Considerado uma das opções mais versáteis do mercado de revestimentos, o piso vinílico clicado vem se consolidando como uma boa alternativa tanto para obras que começam do zero quanto para reformas de ambientes residenciais, comerciais e corporativos, como casas, escritórios, hotéis e lojas.

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Uma das suas grandes vantagens é a dispensa do uso de adesivo, o que agiliza ainda mais a instalação quando comparada à dos pisos vinílicos colados. A área é liberada para circulação mais rapidamente, agilizando o retorno do investimento. A área é liberada para circulação mais rapidamente, acelerando o retorno do investimento. O resultado é uma obra sem quebra-quebra, reduzindo consideravelmente a geração de resíduos, ruídos e poeira, além da economia no consumo de água e energia elétrica durante a obra.

Entre os clicados, o grande destaque é a categoria SPC (Stone Plastic Composite), um tipo de piso construído em várias camadas e possui em sua composição elementos como carbonato de cálcio e substrato de plástico, tornando a sua base bem mais rígida e espessa em relação à de outros vinílicos.

De olho no potencial da categoria e nos benefícios que ela pode oferecer às obras e reformas brasileiras, a marca Tarkett investiu na nacionalização da produção de pisos vinílicos clicados, inaugurando uma linha de produção totalmente dedicada ao SPC na fábrica sediada em Jacareí (SP). Multinacional de origem francesa e com mais de 140 anos de experiência, a marca é líder mundial no segmento de vinílicos e atua no Brasil desde a década de 1960, quando forneceu pisos para a construção de Brasília (DF).

O investimento na linha local de pisos SPC aproxima ainda mais a companhia do mercado brasileiro e latino-americano, ampliando sua capacidade de atender às demandas de clientes, especificadores e consumidores com agilidade e flexibilidade.

Tecnologias globais ao alcance das obras brasileiras

As novas instalações permitem à Tarkett atualizar o portfólio de pisos vinílicos clicados SPC, integrados sob o nome comercial Linha TECH. Além do visual repaginado em duas coleções (Ambienta TECH e Essence TECH) e um total de 26 designs, a linha também incorpora tecnologias de uma ponta a outra do produto, agregando melhorias até mesmo na ligação entre os pisos.

A Linha TECH conta com o sistema de encaixe ProClick®, encaixe angular que proporciona uma instalação mais prática, rápida e intuitiva, patenteado pela Tarkett Europa e criado no centro de pesquisa da marca em Wiltz, Luxemburgo. O sistema fortalece a ligação entre as réguas sem provocar rupturas e oferece alta resistência ao uso de cadeiras com rodízios.

A união mais precisa entre as réguas também contribui para a excelente estanqueidade da superfície, prevenindo a passagem de umidade pelas juntas durante a limpeza diária. O design angular facilita a aplicação em diferentes tipos de contrapiso, inclusive na reforma de ambientes com pisos cerâmicos.

Na superfície, a marca destaca uma tecnologia chamada Extreme Protection®, camada extra de proteção que reduz a porosidade do piso. Na prática, a marca afirma que o piso fica mais fácil de limpar, prevenindo o encardimento, além de mais resistente à ação dos raios UV.

Na base, face do piso que fica mais próxima ao contrapiso, a linha conta com uma inovação acústica, a SoundBlock®. Segundo a Tarkett, essa base especial proporciona um desempenho superior aos vinílicos tradicionais, com absorção do som de impacto de 19 dB.

Os pisos da Linha TECH possuem emissões ultrabaixas de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) e estão totalmente livres de substâncias potencialmente tóxicas, como ftalatos, formaldeídos e metais pesados. Cada piso possui cerca de 25% de conteúdo reciclado na composição, e todas as sobras e recortes sem adesivos gerados durante a instalação podem ser 100% reciclados pelo ReStart®, o primeiro programa de logística reversa de pisos vinílicos do mercado brasileiro.

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“O impacto deste lançamento é extremamente positivo para o mercado brasileiro de pisos. A experiência da Tarkett vai muito além da entrega de novas coleções: como líderes globais e pioneiros na produção de piso vinílico no Brasil, estamos, agora, com esta nova fábrica, elevando o patamar de todo o setor. Reunimos em um só lugar tecnologia exclusiva e patenteada, o portfólio de design mais completo do mercado e um compromisso real com a sustentabilidade”, completa Anna Castro, gerente de marketing da Tarkett Brasil.