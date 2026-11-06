Como a tecnologia pode ajudar em tarefas diárias

A rotina de quem trabalha, estuda ou produz conteúdo costuma envolver diferentes atividades, ferramentas e informações. Entre reuniões, pesquisas, anotações e prazos, encontrar maneiras de organizar essas tarefas pode fazer diferença na produtividade. Nesse contexto, recursos de multitarefa e ferramentas de organização podem facilitar o gerenciamento das atividades diárias.

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Uma das vantagens de utilizar um tablet na rotina é a possibilidade de acessar diferentes aplicativos e documentos em uma tela ampla. Recursos de multitarefa, como o Múltiplas Janelas do Galaxy Tab S12 Series, permitem dividir a tela em até três seções, facilitando tarefas como acompanhar uma aula enquanto consulta materiais de referência e faz anotações.

Com a S Pen, que acompanha os modelos Galaxy Tab S12 Ultra e Galaxy Tab S12+, também é possível registrar ideias, destacar informações importantes e escrever diretamente na tela, tornando a organização de conteúdos mais intuitiva.

Como aproveitar o tablet para estudar e pesquisar

Para quem estuda, ter diferentes materiais disponíveis em um só dispositivo facilita a consulta de conteúdos e a organização das atividades. Além de acessar livros digitais, documentos e plataformas de ensino, o usuário pode utilizar ferramentas de inteligência artificial para aprofundar pesquisas e compreender assuntos.

No Galaxy Tab S12 Series, recursos como o Gemini Notebook permitem reunir notas, imagens, gravações e arquivos em um mesmo espaço, ajudando a organizar os conteúdos e a transformá-los em resumos e outros materiais de apoio.

Tablet permite transformar ideias em conteúdos e projetos

O tablet também pode funcionar como uma ferramenta de criação. A combinação entre tela ampla, caneta digital e aplicativos de edição permite desenvolver ilustrações, apresentações, vídeos e outros projetos.

No Galaxy Tab S12 Series, a tela de 14,6 polegadas do modelo Ultra e de 12,6 polegadas do S12+ oferece espaço para visualizar e editar conteúdos. Já a integração com ferramentas de criação e recursos do Galaxy AI amplia as possibilidades de transformar referências e ideias em novos projetos.

Tablet oferece experiência de trabalho mais completa

Para quem precisa digitar textos, responder e-mails ou organizar documentos, os acessórios também podem fazer diferença. A Capa Teclado Pro, acessório oficial da Samsung compatível com o Galaxy Tab S12 Ultra e vendido separadamente, transforma a experiência de uso. Ela conta com teclado físico retroiluminado, trackpad, corpo de alumínio e teclas dedicadas ao Samsung DeX e Galaxy AI. O Samsung DeX, por sua vez, oferece uma interface semelhante à de um computador, com janelas redimensionáveis e barra de tarefas.

Como conectar a Capa Teclado Pro no Galaxy Tab S12 Ultra

Conectar a Capa Teclado Pro ao Galaxy Tab S12 Ultra é simples e não exige pareamento por Bluetooth. O acessório utiliza conectores físicos traseiros para se conectar diretamente ao tablet.

Para começar, basta:

Identificar a versão da Capa Teclado Pro compatível com o modelo do seu tablet. Posicionar o Galaxy Tab sobre os conectores da capa, alinhando os contatos traseiros do dispositivo ao acessório. Encaixar o tablet na conexão magnética da capa. Após o encaixe, o teclado e o trackpad ficam prontos para utilização, sem necessidade de configurar uma conexão Bluetooth.



Samsung na Black Friday 2026

A Samsung dá início às ações promocionais para a Black Friday com vantagens que vão além das ofertas e dos descontos em produtos, como as TVs Mini LED e monitores Odyssey. Com foco em benefícios exclusivos, flexibilidade de pagamento e experiências de compra na Loja Online Samsung e no aplicativo Samsung Shop, a campanha reúne iniciativas como a Live 11.11, a Black Shop e a Cyber Week, além de ativações no aplicativo. As ações buscam ampliar as possibilidades de compra dos consumidores e oferecer diferentes benefícios nos canais oficiais da marca.

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