Viagens de Kombi entre pai e filho viram livro infantil

As viagens entre pai e filho a bordo de uma kombi home viraram um livro infantil. Meu Pequeno Kombeiro, do pedagogo e gestor de tecnologia Joel Freire, reúne histórias baseadas em experiências vividas a bordo de uma kombi adaptada para dormir, cozinhar e viajar.

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O livro acompanha o menino Augusto e o pai em viagens por diversos pontos turísticos e cidades históricas com manifestações culturais, como a procissão do fogaréu, as cavalhadas de Pirenópolis, entre outros. Cada capítulo trata de um episódio: a chegada do veículo, a primeira viagem, uma trilha que não termina, uma exposição de motorhomes e a pergunta que abre a obra: "— Pai, pai, pai."

O tema acompanha uma mudança no perfil das famílias brasileiras. Segundo o Censo 2022 do IBGE, as famílias formadas por um homem sem cônjuge com filhos, com ou sem outros parentes, passaram de 1,9% para 2,7% do total entre 2000 e 2022.

"A estrada virou o nosso jeito de conversar, e o menino pergunta tudo, o tempo todo. Escrever foi a forma de guardar essas viagens para sempre", afirma Joel Freire, autor da obra. A kombi deles se chama Cora, em homenagem à poetisa goiana Cora Coralina. A escolha do nome atravessa o livro: um dos capítulos acontece justamente na Cidade de Goiás, cidade natal da escritora.

A obra tem 177 páginas e ilustrações. Segundo Freire, o objetivo foi dar às crianças a imagem das viagens que ele e o filho fizeram, e aos pais, o registro de como as perguntas de uma criança podem se tornar oportunidades de ensinamentos. “Criança cresce rápido demais. Eu quis guardar o barulho do motor, as perguntas no banco do carona e as manhãs de camping, antes que o tempo levasse tudo embora”, afirma Freire.

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O livro é indicado para leitura em família e tem lançamento previsto para a primeira semana de dezembro de 2026. Informações sobre a obra estão disponíveis no perfil @kombicora, no Instagram.