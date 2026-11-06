ALM impulsiona gestão empresarial rumo ao lucro e autonomia

Em um cenário em que dois em cada cinco empreendedores brasileiros relatam insatisfação com a falta de lucro e 60?% das empresas encerram as atividades em menos de cinco anos, a ALM Consultoria, liderada pela engenheira de produção Liliane de Almeida, oferece apoio para que pequenas, médias e grandes organizações de Dois Irmãos e do Vale do Sinos alcancem rentabilidade e autonomia financeira.

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Fundada por Liliane — ex?presidente da ACI Dois Irmãos, mestre em inovação, acumulando 15?anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e gestão de processos — a empresa já atendeu mais de 100 negócios em setores como indústria, comércio e serviços, inclusive clientes em seis países. Diferentemente de abordagens que entregam apenas planilhas ou burocracia contábil, a consultoria foca na transformação de dados em decisões estratégicas, contando com soluções integradas de Inteligência Artificial.

O método OGP (Organizar, Gerir e Planejar), desenvolvido pela ALM, orienta os empresários a organizar o fluxo de caixa, monitorar indicadores como margem de contribuição e lucratividade e definir uma rota clara de crescimento. “Ninguém nasce sabendo gerir uma empresa. A maioria dos empreendedores começa pela competência técnica ou comercial; conforme o negócio cresce, surge a necessidade de uma nova competência: ser verdadeiramente um gestor”, afirma Liliane de Almeida.

Além das consultorias presenciais, Liliane promove o projeto “NaALM na Mesa com a ALM”, encontros periódicos nos quais empresários da região compartilham desafios, gargalos e estratégias de mercado. Ela também atuou como presidente da Regional Dois Irmãos da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACI), reforçando seu papel de liderança comunitária.

Com a agenda de consultorias presenciais já preenchida, a ALM prepara uma nova fase de expansão que inclui palestras, treinamentos presenciais, formações e mentorias online, visando levar o método OGP a um número ainda maior de gestores.

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Mais informações estão disponíveis no site da ALM Consultoria. A empresa está sediada em Dois Irmãos/RS e atende aos segmentos de varejo/comércio, indústria e serviços.