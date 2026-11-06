Pesquisa mostra avanço do RH e aponta desafios para o futuro

A área de Recursos Humanos (RH) ocupa espaço crescente na agenda estratégica das empresas brasileiras e tem o desafio de converter esse protagonismo em capacidade de execução. É o que indica a pesquisa “O Perfil do CHRO no Brasil 2026”, lançada em setembro pela Myndz Expert Recruitment, consultoria especializada no recrutamento de executivos de RH, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC). O levantamento ouviu 65 Chief Human Resources Officers (CHROs), executivos que comandam a gestão de pessoas em grandes companhias.

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Segundo os dados, 87,5% dos respondentes afirmam que o CEO reconhece o RH como parceiro estratégico do negócio, e 84,6% declaram conseguir traduzir iniciativas de pessoas em resultados financeiros mensuráveis. Já 61,5% avaliam que o modelo atual de RH está preparado para sustentar a estratégia futura da organização. Esse percentual mais baixo indica que há uma percepção de defasagem entre o modelo atual de RH e as demandas futuras da estratégia empresarial.

Mylena Cuenca, sócia-fundadora da Myndz, ressalta que o objetivo da primeira edição da pesquisa é transformar esses dados em inteligência de mercado. “Ao compreender quem são os CHROs das maiores empresas do país e quais competências têm sido valorizadas, buscamos contribuir para discussões mais qualificadas sobre a evolução da liderança de RH, a preparação das organizações para o futuro e os impactos da tecnologia na gestão de pessoas”.

Prioridades na agenda dos CEOs

Entre as prioridades apontadas para a agenda dos CEOs, destacam-se o alinhamento entre estratégia de pessoas e estratégia de negócios (72,3%), o fortalecimento da cultura e dos valores (55,4%) e o desenvolvimento e a sucessão da liderança (50,8%). Na leitura de Mylena, o próximo passo é transformar a legitimidade conquistada em capacidade estrutural de execução, com dados, métricas e decisões conectadas ao negócio.

Inteligência artificial e pensamento crítico

Na agenda dos próprios CHROs, a inteligência artificial e a automação do trabalho aparecem como prioridade para 80% dos entrevistados, seguidas do apoio à expansão do negócio (53,9%) e da evolução da cultura organizacional (50,8%). Na relação com a tecnologia, os executivos demonstram maturidade individual: 83,1% afirmam questionar ou validar criticamente as recomendações produzidas por IA. No plano institucional, 29,2% relatam que suas empresas mantêm iniciativas estruturadas para desenvolver o pensamento crítico nos líderes, o que sugere uma agenda ainda em construção nas organizações.

Para Mylena, a diferença entre os indicadores sintetiza a fase atual da função. “Esses dados mostram muito bem o momento que estamos vivendo: o desafio do CHRO já não é apenas conquistar voz; é transformar essa voz em capacidade organizacional”, avalia.

Prontidão sucessória e mercado executivo

A pesquisa também identifica espaço de evolução no pipeline de sucessão da própria liderança de RH: 66,2% dos participantes não contam com um sucessor interno pronto para assumir de imediato. Entre eles, 47,7% apontam a falta de habilidades comportamentais como principal razão. A trajetória até o cargo acompanha esse quadro: 66,2% dos CHROs chegaram à função por contratação externa, e 56,9% já ocupavam a posição de CHRO na empresa anterior.

Os números convergem com a observação contínua que a Myndz faz do mercado executivo, a partir do recrutamento especializado de lideranças de RH. Mais do que apontar desafios, o levantamento oferece um retrato inédito da liderança de RH no Brasil, gera inteligência de mercado para o ecossistema de gestão de pessoas e evidencia as competências que devem ganhar relevância nos próximos anos.

Sobre a Myndz Expert Recruitment

Fundada em 2025, a Myndz Expert Recruitment é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada exclusivamente na contratação de líderes de Recursos Humanos, posicionando-se como referência no mercado brasileiro de Executive Search para a área. Com a primeira edição do levantamento, realizada ao lado da FDC, a consultoria passa a disponibilizar ao mercado um retrato da trajetória, do posicionamento estratégico e da visão de liderança dos executivos que conduzem a gestão de pessoas em grandes empresas do país.

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Para mais informações, basta acessar: https://myndz.com.br/