Gigantes do Amazonas patrocinam 2º Encontro dos Bumbás em SP

Duas empresas de grande representatividade no Amazonas, a OCA Viagens e Turismo, uma das mais tradicionais agências de turismo do estado, e o Grupo Samel, referência no setor de saúde, são patrocinadoras da segunda edição do Encontro dos Bumbás, que acontece no dia 5 de dezembro, no Carioca Club, em Pinheiros, na capital paulista.

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Promovido pelo Sampa Tribal, projeto dedicado à valorização das tradições de Parintins, o evento espera reunir cerca de 1.300 pessoas em uma celebração da cultura amazônica, com apresentações de grandes nomes dos bois Caprichoso e Garantido. O apoio das empresas representa um importante passo para o fortalecimento do projeto, que busca ampliar a presença da cultura de Parintins no Sudeste e conectar o público, os artistas e as marcas comprometidas com a promoção das tradições amazonenses.

OCA Viagens e Turismo: 40 anos conectando pessoas e experiências

Fundada em 6 de janeiro de 1986, em Manaus, a OCA Viagens e Turismo completou quatro décadas de atuação em 2026, consolidada como uma das mais tradicionais agências de viagens do Amazonas. Sob a direção executiva de Tatiana Aiasse, a empresa atua nos segmentos de turismo corporativo, lazer e entretenimento, combinando tradição, inovação e atendimento personalizado.

Por meio da OCA Lazer, a agência mantém forte conexão com o Festival Folclórico de Parintins, sendo referência na comercialização de pacotes que incluem voos fretados, hospedagens, ingressos e roteiros personalizados para quem deseja vivenciar a experiência dos bois Caprichoso e Garantido.

Para Tatiana Aiasse, diretora executiva da OCA, a parceria representa a continuidade do compromisso da empresa com suas raízes.

“Para a OCA, fazer parte da segunda edição do Encontro dos Bumbás é motivo de grande satisfação. Estamos há 40 anos conectando pessoas, destinos e experiências, sempre valorizando nossas raízes amazônicas. Acreditamos na força da nossa cultura e na importância de apoiar projetos que promovam o turismo, a arte e as tradições do nosso estado. Mais do que um patrocínio, esta parceria representa nosso compromisso de continuar contribuindo para o fortalecimento e o resgate da cultura amazonense”, destaca Tatiana.

A participação da OCA fortalece a conexão entre turismo e cultura, aproximando o público paulista das experiências e tradições que fazem do Amazonas um destino cultural único.

Samel: tradição e compromisso com o Amazonas

Com 45 anos de história, o Grupo Samel é um dos principais nomes do setor de saúde na região Norte. Fundada em Manaus, em 1981, a empresa construiu uma trajetória marcada pelo investimento em inovação, tecnologia e atendimento humanizado. O grupo reúne hospitais, centros médicos e uma operadora de planos de saúde, destacando-se pela atuação na assistência à saúde e pelo compromisso com o desenvolvimento do Amazonas.

Ao patrocinar o 2º Encontro dos Bumbás, a Samel reforça seu apoio a iniciativas que valorizam a identidade regional e contribuem para a preservação e divulgação das manifestações culturais amazonenses.

A cultura de Parintins ganha força em São Paulo

Criado para aproximar os apaixonados pela cultura de Parintins que vivem fora do Amazonas, o Sampa Tribal vem se consolidando como uma plataforma de valorização e difusão do boi-bumbá no Sudeste. Em agosto de 2026, a primeira edição do Encontro dos Bumbás reuniu aproximadamente 1.200 pessoas no Carioca Club, com 95% dos ingressos vendidos, demonstrando a força da comunidade amazonense e o interesse do público paulista pela manifestação cultural.

Para a segunda edição, o projeto reúne grandes representantes dos bois de Parintins. Entre as atrações confirmadas estão Sebastião Júnior, Levantador de Toadas do Garantido; Prince e Patrick Araújo, representantes do Caprichoso; João Paulo Faria, Amo do Boi Garantido; Lívia Cristina, Cunhã-Poranga do Garantido; Jevenny Mendonça, Porta-Estandarte do Garantido; Valentina Cid, Sinhazinha da Fazenda do Caprichoso; e Marcela Marialva, Porta-Estandarte do Caprichoso.

O espetáculo também contará com Cássia Kemilly, dançarina do Garantido, que se apresentará como Rainha do Folclore do Sampa Tribal, e Raulino Christian, dançarino do Caprichoso. Completam a programação os itens do Sampa Tribal: Carla Queiroz, Sinhazinha da Fazenda; Pedro Mattos, Pajé; e Gabriel Stone, Levantador de Toadas.

Mais do que um espetáculo, o Encontro dos Bumbás busca fortalecer os laços entre os amazonenses que vivem em São Paulo, apresentar o boi-bumbá a novos públicos e contribuir para a preservação de uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Brasil.

O apoio da OCA Viagens e Turismo e da Samel demonstra como a iniciativa privada pode contribuir para levar as tradições do Amazonas a outras audiências e ampliar o reconhecimento da cultura amazônica em todo o país.

Sobre o Sampa Tribal

O Sampa Tribal é um projeto cultural criado em São Paulo para valorizar, preservar e difundir a cultura do Festival Folclórico de Parintins. Por meio de eventos e apresentações artísticas, conecta a comunidade amazonense que vive no Sudeste e aproxima novos públicos das tradições dos bois Caprichoso e Garantido.

Entre suas iniciativas estão o Bar dos Bumbás e o Encontro dos Bumbás, que reúnem artistas, torcedores e admiradores da cultura amazônica em celebrações que levam a essência de Parintins para além do Amazonas.

Serviço – 2º Encontro dos Bumbás

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Data: 5 de dezembro de 2026 (sábado)

Horário: A partir das 18h

Local: Carioca Club – Pinheiros, São Paulo

Realização: Sampa Tribal

Patrocínio: OCA Viagens e Turismo e Grupo Samel

Ingressos: Bilheteria oficial, com acesso pelo Instagram do Sampa Tribal.