Laser de CO? NEOXEL oferece benefícios na blefaroplastia

A blefaroplastia é uma cirurgia indicada para corrigir o excesso de pele e, quando necessário, tratar as bolsas de gordura das pálpebras. Além da finalidade estética, o procedimento pode trazer benefícios funcionais nos casos em que o excesso de pele compromete o campo visual.

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Por envolver estruturas delicadas, a cirurgia exige precisão, planejamento e controle da intervenção sobre os tecidos. Nesse contexto, o laser de CO? coreano NEOXEL oferece recursos para auxiliar o cirurgião nas etapas de corte e coagulação, além de permitir o tratamento complementar da pele por meio do resurfacing fracionado, conforme a indicação médica.

Precisão no corte e cuidado com as bordas

A pele das pálpebras é fina e exige uma abordagem cuidadosa. O NEOXEL permite realizar incisões finas e controladas, favorecendo a precisão durante a abordagem cirúrgica. Um dos pontos de atenção no uso do laser de CO? é a carbonização das bordas da incisão.

Com a seleção adequada dos parâmetros e a aplicação correta da técnica, é possível trabalhar buscando um corte limpo, minimizando a carbonização e o aquecimento excessivo dos tecidos adjacentes. Esse resultado depende da combinação entre os recursos do equipamento, os ajustes utilizados e a experiência do cirurgião. Por isso, o controle do efeito térmico é parte essencial do uso da tecnologia na blefaroplastia.

Controle do sangramento e melhor visualização

Outra característica do laser de CO? é a capacidade de cortar e coagular pequenos vasos simultaneamente. Esse efeito contribui para o controle do sangramento durante o procedimento, favorecendo um campo operatório mais limpo e uma melhor visualização das estruturas. Em uma região delicada como a das pálpebras, essa visibilidade pode facilitar a condução das etapas cirúrgicas. O laser passa, assim, a integrar os recursos disponíveis ao médico para realizar uma abordagem precisa e cuidadosa.

Resurfacing como complemento à blefaroplastia

O rejuvenescimento do olhar pode envolver mais do que a retirada do excesso de pele ou o tratamento das bolsas de gordura. Rugas finas e alterações de textura também podem fazer parte das queixas do paciente.

Quando indicado, o resurfacing com laser de CO? fracionado pode complementar a blefaroplastia, promovendo renovação da pele e remodelação do colágeno na região tratada. Dessa forma, a associação permite abordar tanto as alterações corrigidas pela cirurgia quanto aspectos da qualidade da pele periocular. A realização do resurfacing na mesma sessão ou em outro momento deve ser definida pelo médico, considerando as características da pele, a extensão da cirurgia e as condições individuais de recuperação.

Agilidade de aplicação com parâmetros individualizados

No resurfacing, a eficiência da aplicação depende da combinação entre a área tratada, a energia, a densidade dos pontos e o número de passadas. Os recursos de aplicação fracionada do NEOXEL permitem ao profissional organizar o tratamento conforme os objetivos clínicos de cada caso.

A agilidade deve acompanhar uma cobertura adequada e o controle da exposição térmica. Mais do que executar o procedimento rapidamente, o objetivo é entregar o tratamento planejado com precisão e respeito às características da região palpebral.

Recuperação e cuidados após o procedimento

O controle do sangramento e uma técnica cuidadosa podem contribuir para a evolução pós-operatória. Entretanto, a intensidade do inchaço, dos hematomas e do desconforto, assim como o tempo de cicatrização, varia entre os pacientes e conforme os procedimentos realizados.

Quando há associação ao resurfacing, são necessários cuidados específicos com a pele tratada. A proteção ocular durante a aplicação, o acompanhamento médico e o cumprimento das orientações pós-operatórias são fundamentais.

Tecnologia integrada ao planejamento cirúrgico

Ao reunir recursos para corte, coagulação e resurfacing fracionado, o NEOXEL amplia as possibilidades de atuação do cirurgião na blefaroplastia. Seu valor está na integração entre tecnologia, indicação adequada e domínio técnico, permitindo um planejamento individualizado para cada paciente.

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Website: https://www.co2neoxel.com.br/