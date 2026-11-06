Jornal esportivo será homenageado na UVA pelos seus 30 anos

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) realizará, nos dias 9 e 11 de novembro, no Rio de Janeiro, dois eventos em homenagem ao jornal Lance!: a 11ª Mostra de Publicidade e Propaganda e o 6º Prêmio de Jornalismo. A programação reunirá profissionais para discutir marketing esportivo, redes sociais, jornalismo investigativo e cobertura de grandes competições, além de exibir um documentário e premiar trabalhos de estudantes.





A Mostra de Publicidade e Propaganda, em 9 de novembro, reunirá alunos dos três campi da UVA e da modalidade EAD. Os projetos serão avaliados por um júri externo, formado por profissionais e especialistas da área. O evento também terá o lançamento de "Agora, Criativos", livro do curso que reúne os melhores trabalhos científicos apresentados na Jornada Acadêmica.





“A Mostra é uma oportunidade de dar visibilidade ao que os estudantes produzem e de colocar seus trabalhos em contato com a avaliação de profissionais do mercado. Nesta edição, reunimos os três campi e a modalidade EAD, com uma programação que também permite discutir a publicidade esportiva com quem atua no setor”, afirma Érica Ribeiro, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda do campus Tijuca e da modalidade EAD.





Às 10h, Henrique Palmeira, diretor de Vendas do Lance!, apresentará a palestra “Um lance é um Lance! – O marketing esportivo e suas jogadas”, sobre estratégias comerciais e oportunidades no mercado publicitário ligado ao esporte.





Às 14h, Maykon Marins, ex-head de Marketing do Lance!, conduzirá a palestra “As transformações da comunicação na publicidade esportiva”, que abordará as mudanças no setor e o impacto do marketing digital. Às 16h, Pedro Éste, especialista em redes sociais do Lance!, apresentará “Muito além do jogo: o poder das redes sociais no marketing esportivo”, sobre o papel das plataformas digitais na comunicação esportiva e no relacionamento com o público.





A programação do dia terminará às 19h, com a premiação dos trabalhos da Mostra e uma homenagem ao jornal.





6º Prêmio de Jornalismo





Em 11 de novembro, o 6º Prêmio de Jornalismo da UVA homenageará os 30 anos do Lance!. Promovido pelo curso de Jornalismo, o evento valoriza a produção acadêmica e incentiva os estudantes a aplicarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Os trabalhos serão avaliados por um júri formado exclusivamente por profissionais externos à universidade.





“O prêmio permite que os alunos submetam suas reportagens à avaliação de jornalistas que conhecem as exigências da profissão. A homenagem ao Lance ! também traz para a universidade uma discussão sobre a história do jornalismo esportivo e o trabalho de apuração por trás das coberturas”, afirma Altayr Derossi, coordenador do curso de Jornalismo e EAD.





A programação começará às 10h, com a palestra “Jornalismo esportivo e cobertura de grandes eventos”, de Márcio Iannacca, que cobriu presencialmente quatro Copas do Mundo e três edições dos Jogos Olímpicos. O jornalista falará sobre os bastidores das competições, a rotina das redações e as habilidades exigidas dos profissionais da área.





Às 14h, Vicente Seda, jornalista e apresentador do programa Seda sem Filtro, da Lance!TV, conduzirá a palestra “Jornalismo investigativo: apuração e bastidores do esporte”. Com mais de 20 anos de carreira, Seda passou pelo Jornal do Brasil, Lance!, Extra, iG, ge.globo, SporTV e pela TV Globo. Venceu duas vezes o Prêmio Petrobras de Jornalismo por investigações sobre a venda irregular de ingressos para o Maracanã e foi finalista do Prêmio Embratel com o Dossiê Ferj. O encontro abordará técnicas de investigação, apuração, relacionamento com fontes e os desafios da cobertura para além dos resultados esportivos.





Às 16h, será exibido um documentário produzido pelo Lance! sobre 23 jovens jogadores que viajaram à Grécia em busca de oportunidades no futebol europeu. A produção acompanha os bastidores da excursão do Miami Dade, projeto de formação de atletas, e os desafios enfrentados por quem pretende seguir carreira profissional. Entre os jogadores está o goleiro Vinicius Sartori, de 19 anos, que passou pelas categorias de base do Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Santos.





O encerramento será às 19h, com a entrega dos prêmios aos estudantes e a homenagem ao Lance!. As presenças de Gustavo Mota, CEO do veículo, e Márcio Iannacca estão confirmadas.





“Receber essa homenagem da UVA nos dá muita alegria. Os 30 anos do Lance! foram construídos por profissionais que dedicaram seu trabalho ao jornalismo esportivo e por leitores que nos acompanham desde o início ou chegaram ao longo desse tempo. Fica a gratidão a todos que fazem parte dessa história e à universidade por reunir diferentes gerações para celebrá-la”, afirma Gustavo Mota, CEO do Lance!.





“O Lance! me deu amizades que levo para a vida. Celebrar esses 30 anos é lembrar das pessoas com quem dividi a redação, as coberturas e tanto aprendizado. Sou grato por ter participado dessa trajetória e por poder compartilhar essas experiências com quem está começando no jornalismo”, diz o jornalista Márcio Iannacca.



