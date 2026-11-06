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Angelalign nomeia Marco Gadola como consultor sênior

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Repórter
06/11/2026 13:51

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A Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”) http://www.angelaligner.com, líder global em alinhadores transparentes, anunciou hoje a contratação de Marco Gadola como consultor sênior. Nessa função, ele prestará consultoria ao conselho administrativo e à alta administração sobre cultura, estratégia e governança.

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Marco, que já ocupou diversos cargos de liderança, é conhecido por ter sido CEO do Straumann Group, empresa líder global no setor de dispositivos médicos com foco em odontologia.

Ele afirmou estar entusiasmado por ingressar na Angel. “Acompanho a Angel há dez anos e vi como ela evoluiu”, disse ele. “Uma empresa que cresceu de uma líder regional em soluções clínicas inovadoras e produtos de alta qualidade para se tornar uma organização global, que conta com a confiança de especialistas em ortodontia e possui um portfólio impressionante de inovações em desenvolvimento.”

Fox Hu, CEO da Angel, declarou: “A Angel possui sólidas competências essenciais, mas devemos continuar nos aprimorando para atender ainda melhor aos ortodontistas. Damos as boas-vindas a Marco como defensor de nossos clientes e funcionários em escala global e para nos ajudar a construir uma organização global excepcional com uma excelente cultura. Essa nomeação é mais um passo em nossa promissora jornada de crescimento.”

Para saber mais, acesse www.angelaligner.com.

Sobre a Angelalign Technology Inc.

Fundada em 2003, a AngelAlign Technology Inc. tem suas ações negociadas em bolsa desde 2021. A empresa oferece soluções de alinhadores transparentes para profissionais, com foco na prática clínica, e para pacientes em mais de 60 países. Com mais de dois milhões de casos acumulados e um valor de mercado de aproximadamente 2 bilhões de dólares, a empresa concentra-se na inovação clínica e no suporte profissional, ajudando especialistas a obterem resultados excepcionais. Saiba mais em angelaligner.com.


Contato:

Assessoria de Imprensa:

Sue Kolb

Angelalign Technology Inc.

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sue.kolb@angelaligner.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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