Xsolla apoiará desenvolvedores latino-americanos na Game Conference MX

A Xsolla, empresa global de comércio, participará da Game Conference MX (GCMX), que acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro de 2026, no Salón Fiesta Guadalajara. O evento reúne profissionais de desenvolvimento de jogos eletrônicos do México e da América Latina de língua espanhola.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105417472/pt/

Graphic: Xsolla

Na GCMX, a Xsolla focará nas decisões de negócios práticas que os desenvolvedores enfrentam ao lançar jogos no mercado, expandir internacionalmente e construir estúdios sustentáveis. As atividades da equipe incluirão as seguintes sessões e eventos:

Desenvolvimento de Negócios: Reuniões com potenciais clientes e parceiros, negociações de acordos e estabelecimento de relacionamentos com profissionais do setor ao longo do evento.

Reuniões com potenciais clientes e parceiros, negociações de acordos e estabelecimento de relacionamentos com profissionais do setor ao longo do evento. Tenho um jogo... e agora? : Efren Fregoso Jimenez, Developer Evangelist (Especialista em Integrações e Produtos) na Xsolla, apresentará uma palestra na sexta-feira, 13 de novembro, entre 14h30 e 15h15. Ele abordará como utilizar a experiência em desenvolvimento, pitching e monetização para extrair o máximo potencial de um jogo e construir um estúdio sustentável.

Efren Fregoso Jimenez, Developer Evangelist (Especialista em Integrações e Produtos) na Xsolla, apresentará uma palestra na sexta-feira, 13 de novembro, entre 14h30 e 15h15. Ele abordará como utilizar a experiência em desenvolvimento, pitching e monetização para extrair o máximo potencial de um jogo e construir um estúdio sustentável. Master Class B2B para o setor: Uma sessão voltada para estúdios e publishers, focada em expansão de mercado, estruturação de operações comerciais e manutenção do crescimento após o lançamento. Alessandro Biollo conduzirá uma palestra sobre mercado e internacionalização na sexta-feira, 13 de novembro, das 16h30 às 18h00, na "B2B / Xsolla Connect Zone".

Uma sessão voltada para estúdios e publishers, focada em expansão de mercado, estruturação de operações comerciais e manutenção do crescimento após o lançamento. Alessandro Biollo conduzirá uma palestra sobre mercado e internacionalização na sexta-feira, 13 de novembro, das 16h30 às 18h00, na "B2B / Xsolla Connect Zone". Xsolla Connect Guadalajara: Um evento de networking noturno que oferece um espaço para desenvolvedores, publishers e parceiros fortalecerem relacionamentos e discutirem oportunidades de negócios para além das sessões da conferência.

“Eventos como o GCMX são onde a comunidade de videogames se reúne para compartilhar o que está funcionando e construir parcerias de longo prazo”, disse Alessandro Biollo Menjivar, vice-presidente de área LATAM da Xsolla. “Estamos ansiosos para conhecer desenvolvedores de toda a América Latina, trocar ideias e apoiar conversas sobre o lado comercial da criação de videogames.”

Através de suas sessões e discussões no GCMX, a Xsolla compartilhará perspectivas práticas sobre as decisões comerciais que ajudam os desenvolvedores a lançar jogos no mercado e expandir seus negócios.

Os desenvolvedores que participam do GCMX podem agendar uma reunião com o https://xsolla.events/GCMX.

Para obter mais informações sobre o apoio da Xsolla aos desenvolvedores latino-americanos na Game Conference MX, acesse: https://xsolla.pro/GCMX-2026.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio que desenvolve e fornece tudo de que os desenvolvedores necessitam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, na Califórnia, a Xsolla oferece suporte a estúdios de todos os portes, dos independentes aos AAA, por meio de soluções que incluem comércio direto com o consumidor, pagamentos inteligentes, propriedade intelectual voltada para o entretenimento e produtos para engajamento de jogadores. A Xsolla auxilia os desenvolvedores a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos em larga escala. Com confiança de mais de 70% dos 100 jogos de maior faturamento, a Xsolla atua como operadora de pagamentos em mais de 200 regiões e oferece acesso a mais de mil formas de pagamento locais em todo o mundo. Fundamentada em uma crença profunda no futuro dos jogos, a Xsolla está determinada a proporcionar oportunidades e possibilitar o crescimento de criadores em todas as partes do mundo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com.

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Contato para a Imprensa

Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

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d.stembridge@xsolla.com