Axi Abre Trading Pré-IPO de OpenAI e Anthropic

SIDNEY, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, corretora global online de FX e CFDs, lançou contratos futuros perpétuos pré-IPO vinculados à OpenAI e à Anthropic, oferecendo aos traders a oportunidade de assumir posições sobre as oscilações de preço de duas das empresas de inteligência artificial mais visadas pelo mercado no mundo, antes das suas esperadas estreias no mercado de ações.

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O lançamento ocorre em um momento em que a corrida para levar as principais empresas de IA aos mercados públicos ganha força. A Anthropic, empresa responsável pelo assistente de IA Claude, entrou com o pedido de oferta pública inicial (IPO) em 26 de outubro de 2026, com planos de abrir o capital na Nasdaq sob o código ANT. A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, segue o mesmo caminho ao buscar uma possível abertura de capital, com seus planos de IPO de longo prazo atraindo atenção significativa do mercado.

Com a crescente expectativa em torno do valor de mercado futuro de ambas as empresas, a nova oferta da Axi surge como uma alternativa para que os traders obtenham exposição a essas avaliações em evolução, sem precisar esperar por uma abertura de capital tradicional.

Por meio dos novos contratos, os traders podem assumir posições compradas ou vendidas, especulando diretamente sobre possíveis movimentos de alta ou baixa nos preços. Os futuros perpétuos estão disponíveis para negociação 24 horas, inclusive aos fins de semana, oferecendo flexibilidade além do horário convencional das bolsas.

Os contratos também garantem acesso a uma alavancagem de até 25:1, possibilitando que os traders assumam posições com uma margem inicial menor em relação à sua exposição geral ao mercado. Como futuros perpétuos, os contratos dispensam a exigência de posse das ações ou de detenção de qualquer posição nos ativos subjacentes.

O lançamento desses contratos atrelados à OpenAI e à Anthropic amplia o leque de oportunidades da Axi, refletindo a crescente convergência entre os mercados financeiros, as tecnologias emergentes e o ecossistema global de IA.

Sobre a Axi

A Axi é uma corretora global de trading online que oferece aos traders de varejo e profissionais acesso a forex, ações, índices e commodities. Com suas plataformas de negociação, recursos educacionais e ferramentas de análise de mercado, a Axi ajuda os traders a navegar pelos mercados financeiros globais com confiança.

Consultas da Mídia: mediaenquiries@axi.com

Promovido pela AxiTrader LLC. As negociações apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Não se destina a um conselho de investimento.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001302304)