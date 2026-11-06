Novo documentário da Experian, RECLAIM, mostra como o acesso financeiro e a inovação estão criando oportunidades ao redor do mundo

Por anos, Almir sonhou em conhecer sua neta nos Estados Unidos. No entanto, dívidas pendentes eram um obstáculo. A milhares de quilômetros de distância, no Arizona, Elizabeth enfrentava despesas médicas crescentes após uma crise de saúde. Em Londres, Rochelle buscava retomar o controle de suas finanças enquanto cuidava de familiares. As histórias deles — e de outras pessoas em situações semelhantes — estão no centro de RECLAIM: Stories of Passion and Perseverance* (Histórias de Paixão e Perseverança), um novo documentário da Experian, empresa global de tecnologia e dados. O filme explora como o acesso a ferramentas financeiras, tecnologia e suporte pode ajudar as pessoas a superar obstáculos e conquistar novas oportunidades.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105033546/pt/

Behind-the-scenes photo from the filming of RECLAIM: Stories of Passion and Perseverance, an Experian documentary. Brody Frye, who received care from The MetroHealth System in Cleveland, Ohio, is featured in the film’s story about healthcare innovation and the patient experience. RECLAIM highlights experiences with debt relief, medical expenses, financial education and healthcare innovation, showing how access to tools and support can help people move toward a stronger financial future.

RECLAIM apresenta cinco histórias dos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido que ilustram como o acesso financeiro, a inovação e parcerias comunitárias podem criar oportunidades significativas para indivíduos e famílias. Produzido pela equipe de Sustentabilidade da Experian e inspirado na missão da empresa de levar poder financeiro a todos, o filme destaca pessoas reais cujas vidas foram impactadas positivamente por meio de produtos, serviços e iniciativas de inovação social, voltados para ampliar o acesso e melhorar a saúde financeira:

Recomeçar após dificuldades financeiras

No Brasil, Almir e Simone enfrentaram, cada um, dívidas significativas que limitavam suas oportunidades e aspirações. Por meio da renegociação de dívidas e de recursos de educação financeira, ambos conseguiram melhorar sua situação financeira e começar a trabalhar em prol de novos objetivos. Para Almir, isso significou a oportunidade de reencontrar familiares no exterior. Para Simone, significou expandir seu próprio negócio e construir um futuro financeiro mais sólido.

Encontrando um caminho a seguir após dívidas médicas

Em Tucson, Arizona, Elizabeth enfrentou despesas médicas crescentes após graves complicações de saúde. A sua experiência destaca os desafios que muitos consumidores enfrentam ao lidar com custos inesperados de saúde e a importância do apoio, da educação e do acesso a recursos que podem ajudar as pessoas a recuperar a estabilidade financeira.

Construindo confiança por meio de ferramentas financeiras

Em Londres, Rochelle trabalhou para compreender e gerir melhor o seu perfil financeiro, ao mesmo tempo que equilibrava as responsabilidades como cuidadora. A sua história demonstra como o acesso à informação e às ferramentas financeiras digitais pode ajudar os consumidores a assumir um maior controlo sobre a sua saúde financeira e o seu futuro.

Colocando os pacientes em primeiro lugar

Em Cleveland, Ohio, pacientes em recuperação de lesões que mudaram suas vidas experimentaram em primeira mão como a tecnologia pode ajudar a simplificar a administração de cuidados de saúde. Através de soluções que ajudam a simplificar os processos, as organizações de saúde podem concentrar mais tempo e atenção na prestação de cuidados e na melhoria das experiências dos pacientes.

“Na Experian, estamos focados em ajudar a criar oportunidades para que consumidores, clientes e comunidades prosperem”, disse Abigail Lovell, diretora de sustentabilidade da Experian. "Essas histórias dão vida ao nosso propósito, mostrando o impacto no mundo real que o acesso, a inovação e a informação podem ter para as pessoas que trabalham para superar desafios e alcançar seus objetivos."

Cada história única ilustra uma verdade mais ampla: quando as pessoas têm acesso às ferramentas, informações e oportunidades certas, estão melhor posicionadas para alcançar os seus objetivos e construir futuros mais fortes.

RECLAIM: Histórias de Paixão e Perseverança está disponível para visualização clicando aqui.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para desbloquear o poder dos dados e inovar. Listada no índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede fica em Dublin, na Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

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Victoria Lim

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