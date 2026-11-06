Perdeu algo no aeroporto? Veja como recuperar

Esquecer um objeto no aeroporto pode gerar preocupação e até comprometer uma viagem. A boa notícia é que os terminais aeroportuários contam com procedimentos específicos para registrar, armazenar e devolver pertences perdidos aos seus proprietários.

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Diariamente, milhões de passageiros passam pelos aeroportos brasileiros. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aviação doméstica registrou 76,8 milhões de passageiros entre janeiro e setembro de 2026, um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Somente em setembro, foram 8,5 milhões de viajantes transportados.

Com um fluxo tão intenso de pessoas, situações como esquecer um celular na praça de alimentação, uma mochila na sala de embarque, documentos no raio-X ou até mesmo uma peça de roupa em áreas de espera são mais comuns do que se imagina.

Como recuperar um objeto perdido no aeroporto?

Ao perceber a falta de um item, a recomendação é procurar imediatamente um colaborador identificado do aeroporto ou entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento do terminal. Quando um objeto é encontrado, a equipe do aeroporto procura identificar seu proprietário. Caso isso não seja possível, o item é encaminhado ao setor de Achados e Perdidos, onde passa por um processo de registro e armazenamento até que seja reclamado.

“Sabemos o quanto perder um objeto pessoal pode ser estressante. Nosso principal objetivo é garantir uma experiência segura e tranquila em todas as etapas da viagem, e a gestão do Achados e Perdidos faz parte desse compromisso”, afirma Marcius Moreno, diretor de Operações da ASUR Brasil.

Vale lembrar que existe uma diferença importante: itens esquecidos dentro das aeronaves são de responsabilidade das companhias aéreas, enquanto objetos encontrados nas áreas do terminal ficam sob responsabilidade da administração aeroportuária.

“Quanto mais rápido o passageiro nos aciona e fornece detalhes do item perdido, maiores são as chances de localização e devolução em curto prazo”, explica o executivo.

Quais objetos são mais esquecidos?

Entre os itens mais frequentemente encontrados nos aeroportos estão celulares, documentos pessoais, carteiras, mochilas, malas, roupas, fones de ouvido, carregadores, almofadas de pescoço e garrafas reutilizáveis. Mas os setores de Achados e Perdidos também recebem objetos curiosos e inusitados. Entre eles, estão bengalas, estojos de maquiagem, brinquedos infantis, óculos de grau, tablets, guarda-chuvas e equipamentos esportivos deixados para trás pelos passageiros.

O que acontece com os objetos não retirados?

Os objetos encontrados permanecem guardados por um período determinado, permitindo que os passageiros tenham tempo para solicitar sua devolução.

Após o prazo de guarda, itens sem identificação ou que não foram reclamados recebem destinação adequada. Objetos de uso pessoal e documentos seguem procedimentos específicos de descarte, enquanto outros bens podem ser encaminhados para doação a instituições beneficentes.

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Além de buscar ajuda ao perceber a perda de um pertence, os passageiros também podem colaborar entregando aos colaboradores ou vigilantes identificados qualquer objeto encontrado dentro do aeroporto. Muitas vezes, um simples gesto é suficiente para reunir um viajante e um item de grande valor material ou afetivo.