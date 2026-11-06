Preços da água na América Latina e no Caribe aumentaram 6,1%, superando a média global, segundo a Pesquisa Global de Tarifas de Água de 2026 da Global Water Intelligence

OXFORD, Reino Unido, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os preços da água na América Latina e no Caribe aumentaram em média 6,1% este ano, superando a média global de 5,6%, de acordo com a Pesquisa Global de Tarifas de Água de 2026 da Global Water Intelligence (GWI).

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A pesquisa abrange 1.069 cidades em 189 países, incluindo 60 novas cidades na América Latina e no Caribe, todas com preços calculados da mesma forma.

O que está por trás do aumento de 6,1% nos preços da água na América Latina e no Caribe?

No México, os municípios que alteraram suas faixas de consumo provocaram mudanças significativas na Cidade do México (+48,6%) e em Acapulco (−6,1%).

Córdoba (Argentina) continua entre as dez maiores altas do mundo, mas seu aumento foi menos expressivo do que nos anos anteriores.

O aumento de 44,7% em Córdoba é de apenas 10,7% ajustado pela inflação. Parte do aumento acima da média da região reflete a inflação, e não ganhos reais das concessionárias.



O que os aumentos de preços da região significam para o setor de água?

A definição das faixas determina a receita: a alteração dos limites de consumo pode aumentar ou reduzir a receita das concessionárias, por isso, a forma como os preços são estruturados é tão importante quanto o seu valor.

Cidade do México, Córdoba e Jacobina estão entre as dez cidades com os maiores aumentos do mundo. No entanto, a maioria das cidades da região teve um aumento menor do que a média global, e os preços permanecem bem abaixo dela, limitando a receita destinada a investimentos.

O preço do esgoto é inferior ao da água na região, apesar de as operações dos sistemas de esgoto serem mais caras.



"Os maiores aumentos deste ano ocorreram na América Central e do Sul e, pela primeira vez, não foram causados pela hiperinflação da Argentina: mais de um terço das cidades pesquisadas no ano passado implementaram aumentos que superaram o aumento médio global de 5,6%", afirmou Emilie Filou, Diretora de Conteúdo da Global Water Intelligence.

A pesquisa completa, com preços, classificações e variações anuais de todas as cidades da América Latina e do Caribe, está disponível para os membros executivos da GWI: https://www.globalwaterintel.com/documents/the-global-water-tariff-survey-2026

Os jornalistas podem solicitar dados de cidades ou países pelo email: tallulah.lutkin@globalwaterintel.com.

Sobre a Global Water Intelligence

A Global Water Intelligence é a principal empresa de inteligência de mercado e eventos da indústria internacional da água. Há mais de 25 anos, nossos jornalistas, analistas e eventos ajudam os clientes a tomar decisões mais estratégicas nas áreas de água municipal e industrial, tecnologia, finanças e engenharia.

CONTATO: Tallulah Lutkin

CARGO: Editora de Serviços Públicos

EMPRESA: Global Water Intelligence

TELEFONE: 01865 204208

EMAIL: sales@globalwaterintel.com

WEB: https://www.globalwaterintel.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001302279)