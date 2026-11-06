PM SP publica edital com 2 mil vagas e salário de R$ 5,4 mil

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM SP) publicou edital de concurso público com 2 mil vagas para o cargo de Aluno-Soldado PM. A remuneração básica inicial é de R$ 5.482,51, e as oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos.

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As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h de 9 de novembro até as 23h59 de 22 de dezembro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 110, com pagamento permitido até 23 de dezembro.



Requisitos para concorrer



Para participar do concurso policial, os candidatos devem ter ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos no período de inscrição e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B a E.

Também é necessário atender aos critérios de altura mínima estabelecidos no edital: 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens, sem o uso de calçados.



Provas estão previstas para fevereiro



As provas objetiva e dissertativa estão previstas para 28 de fevereiro de 2027, no período da tarde. A avaliação objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e interpretação de texto, Matemática, Conhecimentos Gerais, Noções Básicas de Informática e Noções de Administração Pública. Já a prova dissertativa consistirá na elaboração de uma redação.

Além das avaliações de conhecimentos, os candidatos passarão por outras etapas de seleção, que incluem avaliação de aptidão física, exames de saúde e psicológicos, avaliação de conduta social, reputação e idoneidade, além de análise de documentos.



Remuneração para Aluno-Soldado PM



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O ingresso será na carreira de Aluno-Soldado PM, integrante do Quadro de Praças da corporação. Conforme o edital, a remuneração básica inicial de R$ 5.482,51 é composta por padrão salarial, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e adicional de insalubridade.