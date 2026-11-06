FACERES reúne especialistas para discutir raciocínio clínico

A formação médica, a produção científica e os desafios da tomada de decisões na prática clínica são os principais temas do I Congresso Internacional de Raciocínio Clínico (ICCR 2026), realizado de 5 a 8 de novembro, em São José do Rio Preto (SP). Em sua primeira edição, o evento registra mais de 300 inscrições, presenciais e on-line, com participantes vinculados a 50 instituições de ensino superior. A programação científica conta com 103 trabalhos selecionados, sendo 14 apresentações orais e 89 em pôsteres.

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O congresso contempla três áreas temáticas: Raciocínio Clínico e Educação Médica; Raciocínio Clínico em Urgência e Emergência; e Raciocínio Clínico na Clínica Médica. A proposta é promover discussões sobre diagnóstico, interpretação de evidências, pensamento crítico e tomada de decisões fundamentadas, competências essenciais para a qualidade da assistência à saúde.

A programação reúne especialistas brasileiros e internacionais, com trajetórias acadêmicas e profissionais nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Rússia. Entre os convidados estrangeiros estão a Dra. Elena Borisovna Dyadina, ginecologista e obstetra russa, e a Dra. Suzanne E. Schindler, neurologista e pesquisadora da Washington University, nos Estados Unidos, referência em pesquisas sobre biomarcadores para o diagnóstico da doença de Alzheimer.

Entre os palestrantes brasileiros estão a Dra. Thalita Lima Ferreira, dermatologista; o Dr. Eduardo Caetano Abujamra, cardiologista e arritmologista; o Prof. Dr. Gabriel Antonio Cabriott Dumbra, ginecologista, obstetra e docente da FACERES; a Dra. Laísa Durigan, com atuação em Geriatria; e a Dra. Rafaela Colombo, especialista em Clínica Médica, Hematologia e Hemoterapia. Os convidados abordam temas como lesões dermatológicas, atendimento ao paciente grave, saúde da mulher, alterações cognitivas e investigação da anemia.

Estruturado em cinco pilares — ensino, pesquisa científica, extensão universitária, prática clínica e internacionalização —, o ICCR inclui palestras, mesas-redondas, workshops práticos, treinamentos e simulações, aproximando o conhecimento científico dos desafios reais da assistência.

Idealizado pela IFMSA Brazil FACERES e construído com a participação de estudantes, docentes e colaboradores de diferentes instituições, o congresso destaca o protagonismo estudantil na promoção da ciência e da educação médica. Para a presidente do evento, Isadora Rodrigues, acadêmica de Medicina da FACERES, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar o conhecimento acadêmico da prática e das necessidades da sociedade.

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Segundo José Luiz Borges de Paula Filho, presidente local da IFMSA Brazil FACERES, a participação de representantes de 50 instituições e a seleção de mais de uma centena de trabalhos científicos demonstram a mobilização acadêmica em torno do raciocínio clínico e a importância do intercâmbio de experiências.