Consórcio QuintoAndar atinge escala bilionária em 1 ano

Um ano após entrar no mercado de consórcios imobiliários, o QuintoAndar atingiu uma escala de R$ 1,3 bilhão em créditos originados e se prepara para uma nova etapa de expansão. Nos próximos 12 meses, a companhia pretende levar a integração do produto à sua plataforma para as principais capitais brasileiras, ampliando o acesso a uma modalidade de planejamento para a compra de imóveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A estratégia é ampliar a jornada de moradia do cliente, conectando aluguel, planejamento para a compra e aquisição do imóvel em um mesmo ecossistema. Nesse contexto, o Consórcio QuintoAndar funciona como uma ponte entre essas etapas: permite que quem ainda está no aluguel se planeje para a compra da casa própria e, no momento da contemplação, conte com a experiência da plataforma para buscar e comprar o imóvel — ou seja, aproveitando a força da marca, os canais proprietários e a jornada imobiliária completa do QuintoAndar.



A companhia também investe em tecnologia para simplificar essa experiência, contando com um agente de inteligência artificial integrado ao WhatsApp para esclarecer dúvidas, realizar simulações e qualificar potenciais clientes.



“O primeiro ano mostrou que o Consórcio QuintoAndar pode ser muito mais do que uma alternativa de crédito: ele pode ser o ponto de partida da jornada de compra de um imóvel. É isso que estamos construindo no QuintoAndar, conectando planejamento, crédito e transação em uma mesma experiência. Agora, com o modelo validado, temos uma oportunidade concreta de levar essa proposta para mais consumidores e acelerar o crescimento do negócio”, afirma Marcelo Nelzow, diretor do Consórcio QuintoAndar.



Um estudo realizado pela consultoria econômica Lafis, encomendado pelo QuintoAndar, analisou os principais consórcios imobiliários do Brasil e reforçou a competitividade do produto do QuintoAndar. De acordo com a Lafis, o Consórcio QuintoAndar oferece o menor custo efetivo total e o melhor valor presente líquido no comparativo com os 10 maiores players do mercado quando o crédito é utilizado na compra de imóveis listados na plataforma da empresa.



Para quem aguarda o sorteio, a consultoria aponta que a plataforma se consolida como a melhor alternativa, independentemente do mês de contemplação. Já para quem prefere ofertar um lance, a análise da Lafis também mostra que o Consórcio QuintoAndar se consolida como o mais vantajoso no período em que essa modalidade costuma ser escolhida.



“O estudo demonstra que o formato de cashback de 10% tem um impacto positivo relevante, colocando o modelo em uma posição de forte vantagem competitiva, tanto frente aos concorrentes quanto ao financiamento tradicional, na jornada de compra do imóvel. Especialmente em um contexto de juros elevados, há uma redução expressiva no quanto o comprador efetivamente desembolsa ao longo de todo o período de pagamento — já incluindo taxas, descontado o cashback e em valores de hoje”, enfatiza Osmar Sanches, superintendente-geral da Lafis e coordenador do estudo.



No cenário atual, a Lafis destaca que o Consórcio QuintoAndar desponta como uma opção mais vantajosa do que o financiamento tradicional. Para quem mora de aluguel, poupar ao longo de anos para dar entrada em um financiamento costuma ser um desafio; no consórcio, é possível pagar parcelas reduzidas e sem juros, mantendo a chance de ser contemplado por sorteio a qualquer momento. Para quem não paga aluguel, o montante que seria utilizado na entrada pode ser direcionado para um lance, antecipando o acesso à carta de crédito com um custo até 50% menor do que o de um financiamento.

Consórcio para quem planeja comprar um imóvel

O crescimento do Consórcio QuintoAndar acompanha a expansão da modalidade no país. Em 2025, o mercado de consórcio imobiliário registrou aproximadamente 50% em créditos comercializados, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).



Hoje, 70% dos clientes do Consórcio QuintoAndar, de acordo com dados da própria plataforma, utilizam o produto para moradia, sendo a maior parte formada por pessoas em busca do primeiro imóvel. Os outros 30% são investidores. Para a companhia, esse perfil reforça o papel do consórcio tanto no planejamento da compra do primeiro imóvel quanto nas estratégias de investimento imobiliário.



Da carta de crédito à compra do imóvel

Dados da companhia mostram que, atualmente, 40% dos clientes contemplados realizam ou estão em processo de concluir a aquisição de um imóvel por meio do QuintoAndar. O dado mostra o potencial de integração entre as operações: o cliente pode começar sua jornada planejando a compra por meio do consórcio e, após a contemplação, concluir a aquisição pela plataforma imobiliária.



“Ter um produto com diferenciais claros no mercado, como o nosso modelo de cashback de 10% em compras de imóveis disponíveis no QuintoAndar, tem sido importante para oferecer mais valor ao cliente e tornar o Consórcio QuintoAndar uma alternativa mais competitiva”, acentua Nelzow.



A integração entre o consórcio e a plataforma imobiliária permite conectar diferentes etapas da jornada de compra, do planejamento financeiro à busca pelo imóvel, com a perspectiva de ampliar o acesso ao produto para mais consumidores nos próximos meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre o Grupo QuintoAndar



O Grupo QuintoAndar é a maior plataforma imobiliária da América Latina. Em pouco mais de uma década, o QuintoAndar construiu um ambiente digital completo, capaz de simplificar um dos setores mais fragmentados e burocráticos do mundo, em larga escala.



Com mais de 50 milhões de visitas mensais e 9 milhões de anúncios publicados em suas plataformas, o Grupo QuintoAndar utiliza tecnologia e inteligência artificial para construir o futuro do setor imobiliário, oferecendo uma experiência simples e transparente para quem busca alugar, comprar ou vender um imóvel, ao mesmo tempo em que ajuda imobiliárias, corretores e outros parceiros a se conectarem com novos clientes e a expandirem seus negócios.



Operando um portfólio diversificado de marcas e soluções imobiliárias no Brasil, México, Argentina, Peru, Equador e Panamá, o QuintoAndar tem sede em São Paulo, Brasil, e um hub de tecnologia em Lisboa, Portugal. Ao todo, são mais de 3 mil colaboradores em todo o mundo dedicados à missão de ajudar pessoas a amar o lugar onde vivem.