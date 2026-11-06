iQmetrix apresenta inteligência integrada para todas as funções no comércio de telecomunicações em seu discurso sobre o setor para 2026

A iQmetrix, fornecedora global de Sistemas Operacionais de Comércio Inteligente para o segmento de telecomunicações, compartilhou na semana passada os destaques do seu Telecom Industry Address and Product Announcements 2026 (Discurso e Anúncios de Produtos para o Setor de Telecomunicações 2026), realizado virtualmente em 28 de outubro em duas sessões, uma para o público norte-americano e outra para o público europeu. O discurso foi elaborado em torno de um único tema: a inteligência. O comércio de telecomunicações está migrando de sistemas que apenas registram as operações para sistemas que atuam sobre elas, e os anúncios colocam essa inteligência nas mãos de todas as funções, do consultor de vendas no balcão ao gerente financeiro no back office, até a visão corporativa que lidera a experiência do canal

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105733061/pt/

"Atualmente, as operadoras de telecomunicações estão presas em uma guerra de preços onde ninguém vence. A saída é a inteligência. Não se trata de uma IA acoplada a uma infraestrutura tecnológica fragmentada, mas sim de uma inteligência integrada à própria dinâmica do comércio. A informação somada ao contexto é igual a inteligência e a inteligência aliada à ação no momento certo gera uma excelente experiência, do tipo que constrói lealdade e atrai novos clientes."

Megan Howse, vice-presidente sênior de Marketing, iQmetrix

O que a pesquisa de 2026 revelou

A primeira parte do discurso revelou as megatendências do comércio em telecomunicações para 2026, extraídas da quarta pesquisa anual da iQmetrix em parceria com a TelcoTitans. O estudo deste ano ganhou alcance global, abragendo 335 empresas na América do Norte, EMEA e Ásia-Pacífico, incluindo operadoras de grande porte, MVNOs e OEMs, um aumento em relação às 119 empresas dos Estados Unidos, Canadá e México analisadas no ano passado. A confiança está em alta com 94% dos entrevistados projetando um crescimento na receita comercial nos próximos três anos. Em contrapartida, 95% ampliaram seus investimentos em comércio unificado no último ano, mas somente 49% conseguem apontar, de forma clara, um impacto mensurável.

Seis tendências devem moldar o ano que se inicia: o impacto da IA ??é real, mas a falta de preparo é o principal entrave; o comércio está migrando da busca para a interação por meio de perguntas; o dispositivo passa a ser uma compra planejada; o conceito de fluidez agora significa estar conectado; a loja ganhou uma nova função centrada nas pessoas; e os líderes do setor de comércio tratam o digital e o físico como uma experiência única. Esses líderes, correspondendo a cerca de um quarto dos entrevistados, consideram, com muito mais frequência, uma plataforma única de comércio integrado como prioridade crítica em uma proporção significativamente superior: 78% contra 46% dos entrevistados pertencentes a empresas convencionais.

IA integrada com pessoas no comando

A pesquisa aponta para uma falta de preparo: os investimentos aumentam, mas o sucesso depende da estrutura dos sistemas, dados e pessoas por trás da IA. Na segunda parte do evento, a iQmetrix demonstrou como está eliminando essa lacuna ao incorporar inteligência desde a base. A iQmetrix reformulou a base de seus produtos para que cada venda, cliente, pagamento e serviço de reparo seja registrado no exato momento em que ocorre, e então adiciona a isso o conhecimento prático dos profissionais de alta performance, começando pela forma como os melhores gerentes de estoque realizam a movimentação de mercadorias. O resultado é um sistema capaz de recordar o que aconteceu, interpretar o que está acontecendo agora e saber exatamente como agir.

Cada função terá seu próprio agente, com suas respectivas ferramentas, regras e dados. Os agentes fazem recomendações e as pessoas tomam as decisões: cada ação é aprovada, apresentada com sua justificativa, registrada e testada antes de cada lançamento.

Como a inteligência se apresenta em cada função

Consultores de vendas: o iQ Storefront reúne todos os tipos de venda em um único fluxo, permite que as equipes iniciem uma venda e a concluam mais tarde, oferece a opção de Compre Agora, Pague Depois (Buy Now, Pay Later) no balcão por meio do iQ Pay e exige aprovação de um gerente validada por meio de PINs individuais. Mais de 50 novas funcionalidades foram adicionadas ao iQ Storefront no último ano.

Técnicos de manutenção: o processo de reparo está integrado diretamente à venda, com um fluxo orientado que vai do recebimento à retirada, permitindo, inclusive, o registro de sinistros junto à seguradora diretamente a partir da ordem de serviço.

Gestores de estoque: Ivan, um agente de estoque baseado em IA totalmente novo, analisa os níveis de estoque e as vendas em todas as lojas, propõe um plano de transferência e aguarda aprovação antes que qualquer movimentação seja realizada.

Gerentes de operações: o Next Gen iQ Hub adiciona recursos de relatórios flexíveis, visualização de dashboards em todos os níveis da empresa, respostas a perguntas feitas em linguagem simples, utilizando os mesmos dados controlados que alimentam os relatórios, gestão de serviços de reparo e permissões baseadas em funções.

Gestores financeiros: o iQ Pay para Back Office inclui o Smart Payout e pagamentos acelerados, que podem ser realizados já no dia seguinte. Oferece faturamento com link de pagamento seguro, aceitando cartão, carteira digital ou parcelamento com faturamento recorrente e conciliação simplificada.

Gerentes de RH: as novas integrações com parceiros incluem o Stratus HR, que envia os novos contratados diretamente para o ponto de venda e as horas trabalhadas para a folha de pagamento dos clientes nos EUA, eliminando a necessidade de dupla digitação dos dados.

Gerentes de cadeia de suprimentos: a Valor Communication, outra nova integração de parceiros, reabastece o painel de acessórios com base no que realmente é vendido, para que ninguém precise fazer pedidos manualmente.

Diretoria e C-Level: nossa visão para o futuro é a Gestão de Canais, uma experiência unificada em todos os pontos de contato, com transições fluidas entre web, aplicativo, chat e loja física. Quando uma operadora lança uma novidade, todas as lojas passam a oferecer o mesmo produto, preço e promoção.

"Qualquer um pode adquirir a mesma IA. O que não dá para comprar é uma IA que tenha aprendido diretamente com o seu negócio. Você pode pegar os sistemas que já possui, adicionar uma IA a eles e chamá-los de inteligentes. Nós poderíamos ter feito isso, mas não fizemos. Reconstruímos a infraestrutura do zero."

Iqbal Habib, gerente sênior de produto, iQmetrix

Para onde o comércio inteligente caminha

A iQmetrix também delineou os rumos que pretende seguir: agentes de IA para todas as áreas da empresa, no atendimento ao cliente com o iQ Storefront, no back office com o iQ Hub e no nível corporativo para garantir inteligência centralizada com execução descentralizada em todos os canais. Essa estratégia abrange recursos visualizações por distrito e um histórico de relatórios mais abrangente, modelos prontos por função, um assistente de vendas baseado em IA que monta o carrinho e sugere o próximo passo ideal, além de agentes capazes de interagir diretamente com os próprios agentes de IA dos clientes.

Leia os comunicados na íntegra

Aprofunde-se em cada anúncio, função por função, no blog da iQmetrix. Leia a postagem no blog.

Sobre a iQmetrix

A iQmetrix é o provedor mundial de Sistemas Operacionais de Comércio Inteligente para telecomunicações. Ela substitui as infraestruturas legadas fragmentadas por uma plataforma operacional moderna e modular que orquestra operadoras de telecomunicações, varejistas, fornecedores e OEMs em um fluxo inteligente único, abrangendo diversos canais e mercados. O resultado é menos complexidade, custos reduzidos e maior agilidade para avançar.

Há mais de 27 anos, a iQmetrix vem auxiliando as principais marcas do setor de telecomunicações a se desenvolverem, oferecendo softwares, serviços e expertise de excelência. Suas soluções movimentam US$ 17 bilhões em vendas anuais, processando quase 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações, sendo adotadas por mais de 370.000 especialistas do setor em mais de 10.000 localidades. A iQmetrix é uma empresa privada de software como serviço (SaaS) com colaboradores no Canadá, s Estados Unidos, Índia e Europa. Para saber mais, acesse www.iQmetrix.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105733061/pt/

Contatos da mídia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

iQmetrix: media@iqmetrix.com