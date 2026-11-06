Hyperice revela Normatec Elite Heat Legs: aquecimento integrado aliado à compressão de ar dinâmica em um novo design totalmente sem fio

Hyperice, uma marca de bem-estar de alto desempenho, anunciou hoje o lançamento do Normatec Elite Heat Legs, a mais recente inovação da premiada linha Normatec e o primeiro produto Normatec a incorporar calor diretamente em sua linha de terapia de compressão de ar dinâmica. Assim como o lançamento da Normatec Elite em 2024 representou um salto transformador na tecnologia de recuperação, a Elite Heat demonstra o compromisso incansável da Hyperice em oferecer aos atletas e entusiastas do bem-estar as experiências de recuperação mais completas e intuitivas do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105437461/pt/

Normatec Elite Heat demonstrates Hyperice’s relentless commitment to offering athletes and wellness enthusiasts alike the most comprehensive and intuitive recovery experiences in the world.

"A inovação sempre esteve na vanguarda de tudo o que fazemos", disse Jim Huether, Diretor Executivo da Hyperice. "O calor e a compressão dinâmica de ar são duas das modalidades mais confiáveis ??para aquecimento e recuperação, e juntas se potencializam. Com o Normatec Elite Heat Legs, reunimos ambas as tecnologias em nosso sistema de pernas inteiras mais avançado, em um design de alto nível e sem fio, para que os atletas possam se preparar e se recuperar com um único dispositivo. Este é o Normatec mais avançado que já criamos."

Projetadas para ajudar qualquer pessoa a se preparar antes da atividade física e acelerar a recuperação depois, as botas integram a tecnologia HyperHeat™ para ativar os músculos, amplificar e aumentar a circulação sanguínea e aliviar dores. Ao mesmo tempo, as atualizações dinâmicas do Normatec, patenteada pela Hyperice, proporcionam uma massagem restaurada desenvolvida para reduzir a tensão e o inchaço. A combinação de calor e personalização leva os benefícios terapêuticos mais profundamente nas pernas, para uma experiência ainda mais completa. Os usuários podem escolher entre cinco níveis de calor e sete níveis de especificação para personalizar cada sessão.

Tecnologia HyperHeat™: Sistema de aquecimento integrado em todas as botas com cinco níveis (102-125°F / 39-52°C).

Sistema de aquecimento integrado em todas as botas com cinco níveis (102-125°F / 39-52°C). Sete níveis de compressão dinâmica de ar: Com sete níveis de compressão ajustáveis ??(40-110 mmHg), os usuários podem personalizar sua experiência conforme suas necessidades específicas em cinco zonas sobrepostas, com cobertura uniforme.

Com sete níveis de compressão ajustáveis ??(40-110 mmHg), os usuários podem personalizar sua experiência conforme suas necessidades específicas em cinco zonas sobrepostas, com cobertura uniforme. Tecnologia HyperSync™: Introduzida inicialmente na premiada Normatec Go, a tecnologia HyperSync™ permite ao usuário replicar automaticamente o padrão de massagem em ambas as pernas ou realizar sessões separadas em cada perna.

Introduzida inicialmente na premiada Normatec Go, a tecnologia HyperSync™ permite ao usuário replicar automaticamente o padrão de massagem em ambas as pernas ou realizar sessões separadas em cada perna. Tecnologia ZoneBoost™: Proporciona tempo e pressão adicionais em uma zona específica escolhida pelo usuário.

Proporciona tempo e pressão adicionais em uma zona específica escolhida pelo usuário. Desempenho, sem conexão elétrica: Design totalmente sem fio com até uma hora de duração da bateria nas configurações máximas de aquecimento e compressão e até 10 horas apenas em compressão.

Design totalmente sem fio com até uma hora de duração da bateria nas configurações máximas de aquecimento e compressão e até 10 horas apenas em compressão. Projetado para uma reinicialização mais rápida: Um novo botão de esvaziamento libera o ar com agilidade para que os usuários possam encerrar uma sessão mais rapidamente.

Um novo botão de esvaziamento libera o ar com agilidade para que os usuários possam encerrar uma sessão mais rapidamente. Pronto para viajar e conectado: Aprovado pela TSA para transporte a bordo, com conectividade Bluetooth® ao aplicativo Hyperice, possibilita que os usuários personalizem sua experiência de recuperação.

Estabelecido sobre o legado do Normatec

Desenvolvida por um doutor em ciências e um médico bioengenheiro, a linha de produtos Normatec replica as bombas musculares naturais do corpo, as válvulas unidirecionais do sistema venoso e o peristaltismo (ondas cíclicas de compressão) para mobilizar fluidos de modo eficiente, ao melhorar a circulação, reduzir o inchaço e a inflamação, e acelerar a recuperação. A Hyperice redefiniu o padrão para compressão pneumática dinâmica com a introdução da Normatec Elite em junho de 2024, eliminando mangueiras externas e unidades de controle. O Normatec Elite Hips foi lançado em outubro de 2025 como o primeiro dispositivo de compressão de ar dinâmica totalmente portátil e independente, projetado para os quadris, bandas iliotibiais e região lombar. Estudos científicos demonstraram que os benefícios do uso do Normatec incluem a diminuição da sensibilidade à dor1 e fadiga muscular após o exercício2 e um aumento na amplitude de movimento3.

"Como me sinto no domingo depende do que faço de segunda a sábado", disse Jayden Daniels, atleta da Hyperice. "Com o calor e a compressão trabalhando juntos, consigo aquecer e me recuperar em uma única sessão sem alterar minha rotina, e isso faz uma grande diferença em como minhas pernas se sentem antes do dia do jogo."

O produto Normatec Elite Heat Legs já está disponível para pedido antecipado em hyperice.com por US$ 1.499 e CA$ 1.999 no Canadá, com envios previstos para a semana de 23 de novembro. O dispositivo está disponível nos tamanhos curto (recomendado para pessoas com até 1,70 m (5'7") de altura), padrão (recomendado para pessoas entre 1,70 m e 1,93 m (5'7" a 6'4")) e alto (recomendado para pessoas com 1,93 m (6'4") ou mais), sendo elegível para reembolso por planos de saúde FSA/HSA. O Normatec Elite Heat Legs chegará aos mercados internacionais no início de 2027.

Sobre a Hyperice

A Hyperice é uma empresa voltada à tecnologia com uma missão gigantesca: ajudar todas as pessoas na Terra a se mover e a viver melhor. Há mais de uma década, a Hyperice lidera um movimento mundial na confluência de recuperação e bem-estar, se especializando em percussão (linha Hypervolt), compressão dinâmica de ar (linha Normatec), vibração (linhas Vyper e Hypersphere), tecnologia térmica (linha Venom), terapia de contraste (Hyperice X) e calçados de recuperação em cooperação com a Nike. Agora, como uma marca holística de bem-estar de alto desempenho, a Hyperice foi desenvolvida para todos, desde os atletas, ligas e equipes de elite até consumidores de todos os lugares que buscam alcançar a melhor versão de si mesmos para ajudá-los a fazer mais o que amam. Reconhecida como uma das empresas mais inovadoras da Fast Company e vencedora do TIME Best Inventions, a Hyperice aplicou sua tecnologia e conhecimento em setores como fitness, hospitalidade, saúde, massagem, fisioterapia, desempenho esportivo e bem-estar no local de trabalho em escala mundial. Para mais informações, acesse hyperice.com.

1 Journal of Strength and Conditioning, 2015

2 PLOS One Medical Journal, 2017

3 Journal of Strength and Conditioning, 2014

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105437461/pt/

Jack Taylor PR

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hyperice@jacktaylorpr.com