Graco QUANTM i230 traz eletrificação para aplicações de transferência de fluidos de alta vazão

A Graco Inc. está auxiliando fabricantes a eletrificar aplicações de transferência de fluidos de alta vazão com o lançamento global da QUANTM® i230 de 3 polegadas, trazendo uma tecnologia de acionamento elétrico eficiente para processos exigentes que, tradicionalmente, dependiam de bombas pneumáticas.

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Fabricantes de tintas, revestimentos e cerâmica dependem de bombas de diafragma devido à sua flexibilidade, confiabilidade e capacidade de lidar com materiais complexos. No entanto, as bombas pneumáticas dependem de ar comprimido — um recurso industrial que consome muita energia e cuja capacidade disponível pode oscilar conforme a demanda varia ao longo da planta fabril.

A QUANTM i230 oferece aos fabricantes uma alternativa para aplicações que exigem alta vazão. Ao combinar as funcionalidades já conhecidas das bombas de diafragma com uma operação elétrica, o equipamento permite movimentar um volume maior de material, reduzir gargalos na transferência e diminuir o consumo de energia em até 80% na comparação com bombas pneumáticas, mantendo, ao mesmo tempo, a flexibilidade operacional.

“Processos de alta vazão em setores como o de tintas, revestimentos e cerâmica continuam dependendo fortemente de bombas pneumáticas de diafragma, e por um bom motivo: elas são flexíveis, confiáveis ??e ideais para lidar com materiais exigentes”, afirma Jeffrey Shaffer, Diretor de Vendas para a área de Processos Industriais da Graco. “Ao mesmo tempo, os fabricantes estão atentos ao consumo de energia, aos custos operacionais e às formas de modernizar suas instalações. A QUANTM i230 surge como mais uma opção para eles.”

Outros benefícios para os fabricantes incluem:

Desempenho mais consistente, sem depender do sistema de ar comprimido da planta: Em ambientes de produção de alto volume, oscilações na transferência de fluidos podem comprometer a precisão dos lotes, a repetibilidade e a produtividade. Como a QUANTM i230 opera de forma independente do sistema de ar comprimido da fábrica, ela garante um fluxo constante, mesmo quando a demanda por ar varia em outras partes da unidade fabril.

Em ambientes de produção de alto volume, oscilações na transferência de fluidos podem comprometer a precisão dos lotes, a repetibilidade e a produtividade. Como a QUANTM i230 opera de forma independente do sistema de ar comprimido da fábrica, ela garante um fluxo constante, mesmo quando a demanda por ar varia em outras partes da unidade fabril. Confiabilidade e manutenção simplificada para processos críticos: Bombas de alta vazão frequentemente operam em pontos críticos da produção, tornando o tempo de atividade (uptime) e a facilidade de manutenção aspectos fundamentais para as equipes das unidades fabris. A QUANTM i230 utiliza uma arquitetura com motor isolado, que separa os componentes elétricos críticos da seção de fluidos, ajudando a proteger o equipamento contra a eventual entrada de fluidos. O design ProConnect™, da Graco, também simplifica a remoção da seção de fluidos, tornando a manutenção menos complexa e menos disruptiva para a operação.

Bombas de alta vazão frequentemente operam em pontos críticos da produção, tornando o tempo de atividade (uptime) e a facilidade de manutenção aspectos fundamentais para as equipes das unidades fabris. A QUANTM i230 utiliza uma arquitetura com motor isolado, que separa os componentes elétricos críticos da seção de fluidos, ajudando a proteger o equipamento contra a eventual entrada de fluidos. O design ProConnect™, da Graco, também simplifica a remoção da seção de fluidos, tornando a manutenção menos complexa e menos disruptiva para a operação. Maior visibilidade e controle com a automação industrial: À medida que as fabricantes modernizam sua produção, os equipamentos de transferência de fluidos precisam, cada vez mais, conectar-se a sistemas de automação mais amplos. Controles integrados, monitoramento de status e conectividade com PLC permitem a operação remota, o controle de velocidade e uma maior visibilidade do processo, auxiliando as empresas a integrar a transferência de fluidos de forma mais eficaz aos sistemas de automação da fábrica.

“Quando as fabricantes avaliam novos equipamentos elétricos, a eficiência é apenas uma parte da equação”, afirma Matthew Bergman, Gerente Global Sênior de Produtos Industriais da Graco. “O equipamento também precisa ser confiável, prático de manter e fácil de integrar à rotina operacional já existente na fábrica. Projetamos a QUANTM i230 levando em conta essas realidades.”

A QUANTM i230 de 3 polegadas está disponível globalmente. Mais informações sobre a QUANTM i230 podem ser encontradas em graco.com.

Sobre a Graco

A Graco Inc. fornece tecnologia e experiência para o gerenciamento de fluidos e revestimentos em aplicações industriais e comerciais. A empresa projeta, fabrica e comercializa sistemas e equipamentos destinados a movimentar, medir, controlar, dispensar e pulverizar fluidos e materiais em pó. Líder reconhecida em suas áreas de atuação, a Graco, sediada em Minneapolis, atende clientes ao redor do mundo nos setores de manufatura, processamento, construção e manutenção. Para mais informações sobre a Graco Inc., acesse graco.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Tyler Coleman

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