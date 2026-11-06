Bitget Lança Open Custody Network, Redefinindo a Relação Entre Custódia e Negociação

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VICTORIA, Seychelles, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou o lançamento da Open Custody Network (OCN), uma nova rede que conecta bancos e custodiantes de nível institucional à infraestrutura de negociação da Bitget para todos os usuários elegíveis.

A iniciativa aborda uma característica estrutural de longa data do setor de exchanges de criptomoedas: a concentração da custódia dos ativos e das atividades de trading em uma única plataforma. No modelo tradicional de exchange centralizada, os usuários normalmente transferem seus ativos para uma exchange para acessar os recursos de trading, concentrando a custódia e a execução no mesmo local.

A OCN da Bitget visa abordar essa mudança, unindo independência de custódia, segurança bancária e de nível institucional, trading integrado em exchanges, eficiência de capital e liquidez conectada. Por meio da Bitget OCN, os usuários podem manter a custódia dos seus ativos com provedores externos participantes enquanto acessam oportunidades de trading da Bitget, sem a necessidade de que os ativos subjacentes sejam mantidos diretamente sob custódia da exchange. Ela também visa oferecer aos traders uma experiência mais integrada, reduzir as barreiras de entrada para todos e proporcionar um acesso mais equitativo aos serviços financeiros.

A OCN conecta a custódia independente aos mercados spot, de margem e de futuros da Bitget por meio do espelhamento de ativos, viabilizando que os usuários elegíveis negociem enquanto mantêm os ativos com o provedor selecionado. Para formadores de mercado, gestores de ativos e outras instituições, as soluções oferecem uma maneira prática de gerenciar o risco de concentração de custódia, ao mesmo tempo em que colocam ativos mantidos externamente para trabalhar em diversas estratégias de trading. O resultado é uma maior flexibilidade de custódia e a capacidade de alocar ativos mantidos externamente em diversas estratégias de trading.

"Questionamos a premissa de que os usuários devem colocar seus ativos sob a custódia de uma exchange para ter acesso aos seus recursos de trading", afirmou Gracy Chen, CEO da Bitget. "A nossa proposta, ‘Ativos no Banco, Trading na Bitget.’, coloca a escolha da custódia no centro dessa abordagem. Pela primeira vez os usuários podem aproveitar a liquidez de alto nível e a eficiência de capital com menos barreiras e sem comprometer a custódia."

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/490757e9-ea5c-475b-a728-6eebdcc4e3fe

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001302156)