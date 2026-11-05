SLB OneSubsea conquista contrato para o desenvolvimento do campo Lyra, na costa da Noruega

A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que sua joint venture, a OneSubsea™, foi contratada pela Aker BP para fornecer sistemas de produção submarinos, umbilicais e serviços associados para o desenvolvimento do campo Lyra — anteriormente conhecido como Kjøttkake — na Plataforma Continental Norueguesa (NCS, na sigla em inglês).

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261104915095/pt/

The SLB (NYSE: SLB) OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by Aker BP to deliver subsea production systems, umbilicals and associated services for the Lyra field development, formerly known as Kjøttkake, on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

Com base em quase uma década de colaboração por meio do modelo de aliança da Aker BP, a Aker BP e a SLB OneSubsea trabalharam juntas desde as fases iniciais do projeto para definir a estratégia de desenvolvimento de Lyra. O campo será desenvolvido como uma conexão submarina (tieback) a uma infraestrutura já existente, utilizando tecnologia submarina padronizada e comprovada, visando reduzir a complexidade do desenvolvimento, aumentar a eficiência da execução e acelerar o caminho até a primeira produção.

“Lyra demonstra o que é possível alcançar com um desenvolvimento de campo acelerado (fast-track)”, afirmou Mads Hjelmeland, CEO da SLB OneSubsea. “Trabalhar em conjunto desde os estágios iniciais nos permite moldar estratégias de desenvolvimento alinhadas às prioridades de nossos clientes e criar novas oportunidades para recursos offshore.”

“Nossa aliança com a SLB OneSubsea, aliada à tecnologia submarina padronizada, tem sido fundamental para a forma como estamos desenvolvendo Lyra”, disse Marte Mogstad, vice-presidente sênior da Aker BP. “O projeto mostra como, juntos, podemos tornar recursos marginais economicamente viáveis ??por meio de uma execução acelerada — com um intervalo de apenas três anos entre a descoberta e a primeira extração de petróleo.”

Pontos-chave

A SLB OneSubsea recebeu um contrato da Aker BP para fornecer sistemas de produção submarina, umbilicais e serviços associados para o desenvolvimento do campo Lyra na Plataforma Continental Norueguesa (NCS).

O Lyra será desenvolvido como uma ligação submarina à infraestrutura existente, usando tecnologia padronizada para reduzir a complexidade e acelerar o caminho para a primeira produção.

O projeto fornece um modelo para o desenvolvimento acelerado de campo e um plano para desenvolvimentos futuros no NCS.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando uma nova era submarina, alavancando a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, reduzir as emissões em operações submarinas e desbloquear o grande potencial das soluções submarinas para moldar um futuro energético sustentável. A SLB OneSubsea é uma joint venture apoiada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais em onesubsea.slb.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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