EURONAVAL 2026: Naval Group e Technology Innovation Institute (TII) firmam contrato para compartilhar suas experiências em tecnologias subaquáticas autônomas avançadas

O Instituto de Inovação Tecnológica (TII), pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), assinou um contrato com o Naval Group, líder mundial em defesa naval, para promover a cooperação em tecnologias subaquáticas autônomas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105574675/pt/

EURONAVAL 2026: Naval Group and Technology Innovation Institute (TII) sign an agreement to pool their expertise in advanced autonomous underwater technologies. (Photo: AETOSWire)

Anunciada durante a Euronaval 2026, a cooperação terá como foco explorar oportunidades para o desenvolvimento e a comercialização conjunta de veículos subaquáticos não tripulados. A ambição é oferecer soluções autônomas avançadas para vigilância marítima persistente e reconhecimento subaquático para operações em águas não contestadas, além da ambição de fornecer veículos subaquáticos não tripulados de combate para operações em águas contestadas.

Uma área essencial de cooperação será a complementação das capacidades do veículo subaquático não tripulado extragrande (XLUUV) da TII e a ampla experiência do Naval Group em capacidades de combate subaquático não tripuladas.

Ao combinar suas respectivas forças tecnológicas, a TII e o Naval Group visam explorar soluções que satisfaçam as crescentes necessidades operacionais marítimas, enquanto apoiam o desenvolvimento de capacidades subaquáticas autônomas nos EAU.

"Com base na estreita e longa relação entre o Naval Group e os EAU, esta parceria com a TII reflete nossa ambição compartilhada de fomentar a inovação e desenvolver capacidades subaquáticas autônomas de ponta. Estas capacidades serão essenciais para enfrentar os desafios de segurança marítima em constante evolução do país." Aurore Neuschwander, Vice-Presidente Executiva de Drones, Sistemas de Armas Autônomas e Subaquáticas do Naval Group

"As tecnologias subaquáticas autônomas vêm se tornando essenciais para o futuro das operações marítimas. Na TII, construímos uma sólida base de pesquisa em autonomia subaquática e sistemas capazes de operar em ambientes complexos de modo confiável. Nossa cooperação com o Naval Group reúne forças complementares em pesquisa e engenharia naval, que criam oportunidades para acelerar a tecnologia, desde a capacidade laboratorial até o sistema implantado." Dra. Najwa Aaraj, Diretora Executiva da TII

O contrato provê a estrutura para que as duas organizações traduzam conhecimentos complementares em capacidades que apoiem o crescente papel dos EAU na tecnologia marítima avançada e fortaleçam a cooperação com a base industrial naval da França.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Marion Laguës - Naval Group

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Joe Sigolo - TII

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