Boomi é nomeada “Visionária” no Quadrante Mágico™ 2026 da Gartner® para Plataformas de Gerenciamento de Agentes de IA

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje que foi reconhecida como “Visionária” no Quadrante Mágico™ 2026 da Gartner® para Plataformas de Gerenciamento de Agentes de IA. A Boomi oferece recursos de gerenciamento de agentes por meio do Agent Control Plane. A Boomi acredita que essa classificação reflete sua abordagem para superar um dos maiores obstáculos na transformação da IA em retorno sobre o investimento (ROI), ao fornecer uma infraestrutura crítica de IA que conecta, gerencia e controla os custos de IA entre agentes e habilidades de fornecedores nativos e terceirizados.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105732789/pt/

Boomi Named a Visionary in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for AI Agent Management Platforms

Principais destaques

A Boomi foi reconhecida como “Visionária” no Quadrante Mágico da Gartner ® relativo ao ano de 2026 para Plataformas de Gerenciamento de Agentes de IA. Uma cópia gratuita do relatório está disponível aqui.

relativo ao ano de 2026 para Plataformas de Gerenciamento de Agentes de IA. Uma cópia gratuita do relatório está disponível aqui. O Agent Control Plane da Boomi unifica conectividade, governança, contexto e controle de agentes em uma única solução para proporcionar gestão corporativa.

Com base em sua tradição de independência em relação a fornecedores, a Boomi possibilita a governança entre agentes, modelos, ferramentas e habilidades de fornecedores nativos como também de terceiros.

Os clientes da Boomi agora podem executar cargas de trabalho baseadas em agentes em qualquer lugar, incluindo na nuvem, em ambientes híbridos ou no local, totalmente protegidos por seus próprios firewalls.

“Os agentes de inteligência artificial podem agregar mais valor quando conseguem atuar em todos os sistemas e dados corporativos com o contexto e a governança adequados”, afirmou Ed Macosky, diretor de produtos e tecnologia da Boomi. “Com o Agent Control Plane, estamos unindo o gerenciamento de agentes à conectividade e aos recursos de dados de que as organizações precisam para colocar os agentes de IA em operação com confiança. Acreditamos que a nossa classificação como ‘Visionário’ no Quadrante Mágico da Gartner de 2026 para Plataformas de Gerenciamento de Agentes de IA reflete a relevância dessa abordagem integrada.”

Gerenciamento de agentes e habilidades em toda a empresa

Por meio do Agent Control Plane, as organizações podem configurar políticas de forma centralizada e executar cargas de trabalho de agentes na nuvem, em ambientes híbridos e locais, inclusive atrás de seu próprio firewall. O Agent Control Plane auxilia as equipes no projeto e na implantação de agentes e oferece um local central para registrar, governar e monitorar agentes desenvolvidos pela Boomi como também por terceiros. Ele também oferece a capacidade de gerenciar conectores MCP e tráfego de grandes modelos de linguagem por meio de um AI Gateway abrangente, proporcionando aos usuários visibilidade de ponta a ponta sobre o que os agentes podem acessar e quais ações eles realizam.

Habilitando fluxos de trabalho baseados em agentes de nível empresarial

O gerenciamento de agentes de inteligência artificial agrega valor ao permitir que os agentes de IA trabalhem com dados confiáveis e realizem ações controladas em toda a empresa. Inovações recentes em inteligência artificial, como o Boomi Connect, o Agent Context e o AI Gateway, ampliam os recursos da Boomi Enterprise Platform para oferecer suporte a fluxos de trabalho e automações baseados em agentes, conectados e controlados. A Boomi continua evoluindo a plataforma com base nas necessidades dos clientes, ajudando as organizações a se manterem na vanguarda da inteligência artificial baseada em agentes.

Recursos adicionais

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Isenção de responsabilidade da Gartner

Gartner, Quadrante Mágico para Plataformas de Gerenciamento de Agentes de IA, Andrei Razvan Sachelarescu, et al., 27 de outubro de 2026

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A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço mencionado em suas publicações e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações da Gartner consistem nas opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a essa publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa proativa, dando vida aos dados em toda a empresa. A Plataforma Empresarial da Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura proativa essencial para impulsionar a transformação proativa. Ao unificar o design e governança de agentes, gerenciamento de API e MCP, integração e automação e gerenciamento de dados em uma única plataforma, o Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalonável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, o Boomi ajuda organizações de todos os tamanhos a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Descubra mais em boomi.com.

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Perguntas frequentes

P: Como a Gartner reconheceu a Boomi?

A empresa foi nomeada “Visionária” no Quadrante Mágico™ 2026 da Gartner® para plataformas de gerenciamento de agentes de IA. Esse relatório avalia os fornecedores do mercado de plataformas de gerenciamento de agentes de IA.

P: O que é uma plataforma de gerenciamento de agentes de IA?

É uma plataforma de software centralizada que permite gerenciar agentes de IA, independentemente de seu ambiente de execução. Ela reúne controles de segurança, governança e operações financeiras (FinOps) em agentes desenvolvidos sob medida ou adquiridos em marketplaces. À medida que as organizações ampliam o uso desses agentes, essas plataformas as ajudam a gerenciar implantações, retorno sobre o investimento (ROI) e custos.

P: O que é o Plano de Controle de Agentes da Boomi?

O Plano de Controle de Agentes da Boomi é uma infraestrutura crítica, nativa de IA, necessária para gerenciar e operacionalizar cargas de trabalho de agentes sob forte controle corporativo. Como um ponto de controle independente de fornecedor e modelo, ele conecta agentes a sistemas, gerencia as ações que eles tentam executar e fundamenta as respostas em dados de negócios verificados.

TI e segurança corporativas: oferece controle operacional, aplica políticas de segurança e opera com segurança em ambientes de nuvem pública, locais ou soberanos.

Líderes financeiros e empresariais: proporciona visibilidade entre os agentes para monitorar o consumo, manter controles rigorosos de custos e conter gastos descontrolados com IA.

P: Como o Agent Control Plane oferece suporte à implantação flexível?

A Boomi separa o gerenciamento da execução. As organizações podem gerenciar os agentes de forma centralizada enquanto executam cargas de trabalho baseadas em agentes em ambientes de nuvem, híbridos ou locais, inclusive totalmente atrás de seus firewalls. A arquitetura distribuída e patenteada da Boomi foi projetada para processar dados em ambientes controlados pelos clientes, ao mesmo tempo em que separa a camada de gerenciamento que controla o funcionamento do ambiente de execução, como configuração, projeto e monitoramento.

P: O que é o Boomi Agentstudio?

O Boomi Agentstudio é uma solução completa de gerenciamento do ciclo de vida de agentes que capacita as organizações a criar, gerenciar e orquestrar todos os agentes de IA em escala. Desenvolvido em uma plataforma líder do setor, o Agentstudio permite que as equipes projetem, testem e implantem com confiança agentes sensíveis ao contexto em qualquer lugar, que se integram perfeitamente aos sistemas centrais, aplicativos e dados, sem a necessidade de uma reformulação dispendiosa da pilha de tecnologia. Cada agente pode ser gerenciado para manter a conformidade por meio de um registro centralizado em todos os principais provedores de IA, com o suporte de observabilidade integrada. Com uma arquitetura de tempo de execução patenteada, as equipes podem orquestrar agentes para gerar impacto em escala.

P: O Boomi pode gerenciar agentes e modelos de IA de outros provedores?

Sim. O Agent Control Plane do Boomi foi projetado para funcionar com qualquer provedor, modelo ou dado. O Agent Control Tower pode se conectar a provedores de agentes de terceiros, permitindo que as equipes visualizem e gerenciem esses agentes juntamente com os agentes criados pelo Boomi.

P: Como a Boomi conecta os agentes de IA aos sistemas e dados corporativos?

A Boomi integra o gerenciamento de agentes com recursos de API, integração e dados. O Boomi Connect oferece aos agentes acesso instantâneo e controlado aos sistemas corporativos, regulando esse acesso até o nível de cada chamada de ferramenta. Os recursos de dados da Boomi constroem o contexto do agente a partir de uma base de dados confiável, incluindo o estabelecimento de uma fonte única da verdade a partir de registros de referência, o fornecimento de inteligência semântica e a garantia de conhecimento confiável para os agentes em dados estruturados e não estruturados.

P: Como a Boomi Enterprise Platform oferece suporte a fluxos de trabalho baseados em agentes?

A plataforma combina o gerenciamento de agentes com a preparação de dados, integração, gerenciamento de APIs e automação. Isso ajuda as organizações a conectar agentes a dados confiáveis, sistemas corporativos e processos de negócios, para que possam colocar os dados em prática por meio de fluxos de trabalho conectados e controlados. Por exemplo, a etapa “Agent” permite que desenvolvedores chamem agentes registrados no Agent Control Tower como parte de qualquer processo de integração.

P: Qual é o papel dos parceiros da Boomi nas implementações?

O ecossistema global de parceiros da Boomi inclui integradores de sistemas como a Accenture, Deloitte, Infosys e Jade Global. Esses parceiros oferecem orientação estratégica e serviços de implementação para ajudar os clientes a utilizar e ampliar a Boomi Enterprise Platform.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa:

Kristen Walker

Comunicações Corporativas Globais

kristenwalker@boomi.com

Kate Mauser

Relações com Analistas da Boomi

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