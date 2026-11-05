Fundo Saudita para o Desenvolvimento assina seis acordos de empréstimo para o desenvolvimento com a Síria, totalizando mais de 403 milhões de dólares

O Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD) assinou seis acordos de empréstimo para o desenvolvimento, em condições facilitadas, no valor de mais de 403 milhões de dólares, com a República Árabe da Síria. A iniciativa representa um passo importante no apoio à recuperação do país, por meio da reabilitação de infraestruturas essenciais, da restauração de serviços públicos vitais e da melhoria das condições de vida das comunidades afetadas por anos de conflito.

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HRH the Crown Prince and President of the Syrian Arab Republic Al-Sharaa witness signing of agreements (Photo: AETOSWire)

Os acordos, firmados sob as diretrizes do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, e de Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, refletem o compromisso contínuo do Reino em apoiar as prioridades de desenvolvimento da Síria. A cerimônia de assinatura contou com a presença de Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, e do presidente sírio, Ahmed Al-Sharaa. O CEO do SFD, Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, e o ministro das Finanças da Síria, Mohammed Yusr Barniyeh, assinaram os acordos em nome de suas respectivas instituições.

Abrangendo seis áreas de desenvolvimento, o financiamento atenderá a necessidades urgentes, ao mesmo tempo em que fortalecerá a resiliência de comunidades e instituições públicas em toda a Síria.

Um empréstimo de 90 milhões de dólares será destinado à reabilitação de unidades geradoras na Usina Termelétrica de Aleppo, auxiliando no restabelecimento do fornecimento confiável de energia elétrica para cerca de 5 milhões de pessoas e apoiando a atividade econômica. Paralelamente, um projeto hídrico de 30 milhões de dólares prevê a instalação de 300 mil medidores inteligentes, visando aumentar a eficiência do serviço de abastecimento de água para aproximadamente 1,5 milhão de pessoas.

Outros 105 milhões de dólares financiarão a construção, a reabilitação e a equipagem de 25 centros de defesa civil, reforçando a capacidade de resposta a emergências e de gestão de desastres para mais de 7 milhões de pessoas. No setor habitacional, 60 milhões de dólares apoiarão a recuperação de até 10 mil residências danificadas, promovendo a melhoria das condições de vida e a estabilidade das comunidades.

Os acordos incluem, ainda, US$ 100 milhões para a reabilitação, construção e equipagem de hospitais e centros de saúde, visando restaurar serviços essenciais de assistência médica e ampliar o acesso ao atendimento. Além disso, destinam-se US$ 18 milhões ao apoio à transformação digital e ao desenvolvimento institucional do Ministério das Finanças da Síria, com o objetivo de aumentar a eficiência e a transparência dos serviços financeiros governamentais.

Em conjunto, esses projetos contribuirão para a restauração de serviços essenciais, o fortalecimento da resiliência comunitária e o apoio ao desenvolvimento sustentável. A iniciativa dá continuidade à assistência prestada pela Arábia Saudita à Síria, que inclui duas doações concedidas por meio do SFD em setembro de 2025, destinadas ao fornecimento de petróleo bruto e ao custeio de parte dos salários dos funcionários públicos durante um período de três meses.

*Fonte: AETOSWire

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Nawaf Alojrush

alojrush@sfd.gov.sa

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