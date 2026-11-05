LPs esperam que gestores de mercados privados elevem o patamar em 2027: Pesquisa da SS&C Intralinks

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje a publicação da "Pesquisa com LPs de 2027" (2027 LP Survey). Em parceria com a Reuters Insights, a SS&C Intralinks ouviu 400 profissionais que atuam em mercados privados — incluindo 370 limited partners (LPs) e alocadores de capital — para entender como o mercado de investimentos alternativos deverá evoluir nos próximos 12 meses.*

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“Os investimentos alternativos apresentaram bons resultados novamente em 2026, e os LPs continuam destinando capital ao setor; contudo, as exigências em relação aos gestores estão cada vez maiores”, afirmou Ken Bisconti, gerente-geral da SS&C Intralinks. “Capacidades tecnológicas e de dados figuram, hoje, entre os critérios mais relevantes para a seleção de gestores, ao lado da estratégia de investimento. O desempenho, por si só, já não é suficiente. Para quase um terço dos alocadores, uma estratégia sólida de inteligência artificial (IA) tornou-se um pré-requisito para a alocação de capital a um gestor.”

Entre as principais conclusões do relatório, destacam-se:

Portfólios de investimentos alternativos continuam superando as expectativas. 62% dos entrevistados afirmaram que suas carteiras superaram as projeções. A parcela de respondentes que relatou um desempenho muito acima do esperado subiu para 18%, ante 13% na pesquisa realizada no ano anterior.

62% dos entrevistados afirmaram que suas carteiras superaram as projeções. A parcela de respondentes que relatou um desempenho muito acima do esperado subiu para 18%, ante 13% na pesquisa realizada no ano anterior. Os aportes estão se tornando mais seletivos. Embora nove em cada 10 gestores consultados pretendam ampliar suas posições em investimentos alternativos, mais da metade (53%) planeja aumentar suas alocações em uma faixa de 4% a 6%. O crédito privado ganha destaque, com mais de 70% dos entrevistados planejando aumentar suas alocações nessa classe de ativos.

Embora nove em cada 10 gestores consultados pretendam ampliar suas posições em investimentos alternativos, mais da metade (53%) planeja aumentar suas alocações em uma faixa de 4% a 6%. O crédito privado ganha destaque, com mais de 70% dos entrevistados planejando aumentar suas alocações nessa classe de ativos. Gestoras menores e especializadas estão ganhando preferência. Quase metade dos LPs (investidores institucionais) pesquisados ??(49%) afirma preferir alocar recursos em gestoras com menos de US$ 500 milhões sob gestão — um aumento em relação aos 28% registrados há um ano. Além disso, a parcela de LPs que planeja ampliar seu portfólio de gestoras caiu de 75% (há um ano) para 65%, enquanto a proporção daqueles que pretendem reduzir esse número subiu de 4% para 15% no mesmo período.

Quase metade dos LPs (investidores institucionais) pesquisados ??(49%) afirma preferir alocar recursos em gestoras com menos de US$ 500 milhões sob gestão — um aumento em relação aos 28% registrados há um ano. Além disso, a parcela de LPs que planeja ampliar seu portfólio de gestoras caiu de 75% (há um ano) para 65%, enquanto a proporção daqueles que pretendem reduzir esse número subiu de 4% para 15% no mesmo período. Os LPs esperam sofisticação tecnológica. Tecnologia e fornecimento de dados lideram a lista de demandas crescentes dos investidores: 41% relataram expectativas maiores nos últimos dois anos. Os LPs esperam, cada vez mais, que as gestoras ofereçam dados de portfólio em tempo real, painéis de autoatendimento, salas de dados (data rooms) seguras e relatórios digitais padronizados.

Tecnologia e fornecimento de dados lideram a lista de demandas crescentes dos investidores: 41% relataram expectativas maiores nos últimos dois anos. Os LPs esperam, cada vez mais, que as gestoras ofereçam dados de portfólio em tempo real, painéis de autoatendimento, salas de dados (data rooms) seguras e relatórios digitais padronizados. A IA está se tornando um requisito básico para os alocadores de capital. 43% dos LPs pesquisados ??estão ampliando ou integrando a IA em suas operações, e 95% desses entrevistados relatam obter valor mensurável. Quase um terço afirmou que não alocaria capital em uma gestora que não apresentasse uma estratégia de IA confiável.

Clique aqui para ler o relatório completo.

A SS&C Intralinks é pioneira em data room virtual, fornecendo serviços habilitados por software em todo o ciclo de vida do negócio, incluindo marketing de negócios, preparação de negócios, due diligence, insights e integração pós-fusão. A tecnologia da Intralinks permite e protege o fluxo de informações, facilitando fusões e aquisições (M&A), captação de recursos e relatórios para investidores. A SS&C Intralinks já processou mais de US$ 35 trilhões em transações financeiras por meio de sua plataforma. O DealCentre AI™, da SS&C Intralinks, é a primeira plataforma de condução de transações baseada em IA, desenvolvida para transformar todas as fases do ciclo de vida de um negócio — desde a concepção até o fechamento.

*As respostas foram coletadas no terceiro trimestre de 2026.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora líder de serviços e tecnologias de missão crítica impulsionados por inteligência artificial (IA), capacitando organizações dos setores de serviços financeiros e saúde a operar de forma mais inteligente, rápida e segura. Fundada em 1986, a empresa está sediada em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Mais de 23 mil organizações dos setores de serviços financeiros e saúde — desde as maiores empresas do mundo até pequenas e médias empresas — confiam na SS&C por sua expertise, escala e tecnologia.

Mais informações sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Brian Schell

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