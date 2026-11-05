A iConnections e a Preqin, que faz parte da BlackRock, anunciaram uma parceria para integrar dados institucionais à Violet, uma plataforma de apresentação de capital baseada em inteligência artificial.

A iConnections anunciou hoje uma parceria com a Preqin, empresa do grupo BlackRock, para trazer à Violet uma das principais fontes de dados e inteligência do setor de mercados privados. A Preqin oferece informações abrangentes sobre gestores de fundos, investidores institucionais, fundos, benchmarks e índices.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105822927/pt/

Preqin's data is now inside Violet

Com a tecnologia da Preqin, a integração oferecerá aos participantes do Global Alts acesso a uma rede mais ampla de participantes institucionais do mercado de ativos alternativos dentro da mesma plataforma em que milhares de alocadores e gestores já se encontram, agendam reuniões e constroem relacionamentos.

“Os investimentos alternativos sempre foram impulsionados por relacionamentos. Contudo, a próxima fase será movida por relacionamentos fundamentados em dados de melhor qualidade”, afirmou Ron Biscardi, CEO da iConnections. “Integrar a inteligência institucional da Preqin à iConnections proporciona tanto a alocadores quanto a gestores uma compreensão mais aprofundada sobre com quem devem se relacionar, por que devem estabelecer conexões e onde podem existir oportunidades. Os dados se tornam muito mais poderosos quando estão presentes exatamente onde as decisões são tomadas. É isso que estamos construindo.”

A Preqin vem, há mais de duas décadas, desenvolvendo os dados e as informações em que mais de 200 mil profissionais em escala global confiam. A iConnections construiu uma rede de apresentação de capital com mais de 26 mil alocadores, gestores de fundos e participantes do setor, representando mais de US$ 55 trilhões em ativos — como também a Violet, a plataforma onde essas relações se iniciam.

Por meio da Violet, os participantes do Global Alts podem utilizar as informações da Preqin em seus próprios fluxos de trabalho para pesquisar organizações, avaliar possíveis relacionamentos e se prepararem para as reuniões individuais que caracterizam os eventos Global Alts da iConnections.

“O futuro dos mercados privados será moldado por dados de melhor qualidade, maior conectividade e fluxos de trabalho mais inteligentes”, afirmou Stephen Baker, líder comercial global da Preqin na BlackRock. “Por meio de nossa colaboração com a iConnections, estamos ampliando a abrangente inteligência de mercado da Preqin para os ecossistemas em que os investidores descobrem oportunidades, consolidam relacionamentos e tomam decisões de investimento.”

“Estruturamos essa colaboração para gerar benefícios para nossos membros, para a Preqin e para a iConnections”, afirmou Rob Tappero, diretor de receita da iConnections. “Os participantes têm acesso à inteligência de mercado da Preqin nos momentos mais importantes. Com milhares de alocadores e gestores se conectando pela Violet, vemos um amplo potencial de crescimento para essa parceria.”

A integração com a Preqin será disponibilizada aos participantes dos eventos da Global Alts por meio da Violet, a partir do Global Alts Asia, em novembro.

Sobre a iConnections

A iConnections é a empresa responsável pela Violet — plataforma de captação de recursos para investimentos alternativos baseada em inteligência artificial — como também pela Global Alts, sua série global de eventos dedicada a investimentos alternativos.

A rede iConnections reúne mais de 26.000 alocadores, gestores de fundos e participantes do setor que representam mais de US$ 55 trilhões em ativos. Por meio da Violet como também da Global Alts, a iConnections combina tecnologia, inteligência e experiências pessoais de alto valor para ajudar o setor de investimentos alternativos a descobrir relacionamentos relevantes e consolidar conexões significativas.

Para obter informações adicionais, acesse iConnections.io.

Sobre a Preqin, uma empresa do grupo BlackRock

A Preqin capacita profissionais do setor financeiro que investem ou alocam recursos em mercados privados, oferecendo dados e análises estratégicas que dão suporte a todas as etapas do ciclo de vida dos investimentos. Há mais de 20 anos, a Preqin é referência no desenvolvimento de metodologias rigorosas de coleta de dados sobre mercados privados, ajudando mais de 200.000 profissionais a aprimorar atividades como captação de recursos, prospecção de negócios e oportunidades de investimento, análise de desempenho e monitoramento de informações relevantes. Adquirida pela BlackRock em 2025, a Preqin complementa a plataforma tecnológica Aladdin da empresa, ampliando a oferta de soluções de investimento para todo o portfólio. Saiba mais em www.preqin.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Courtney Walsh

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