Diplomacia, Negócios, Inovação: SIAL Paris 2026 no Centro dos Desafios Internacionais da Alimentação

Com 305.000 profissionais, 8.000 expositores e 192 países e regiões representados, a SIAL Paris reafirma seu papel como plataforma mundial de influência, negócios e inovação alimentar.

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Realizada sob o alto patrocínio do Presidente da República Francesa, a SIAL Paris encerrou seu evento em 21 de outubro, após cinco dias que fizeram de Paris o centro das atenções da indústria alimentícia mundial. Uma reunião dos ministros da Agricultura do G7, Índia como País de Honra e a soberania alimentar estiveram entre os principais destaques desta edição.

SIAL Paris, onde as nações se encontram

Em um contexto de tensões geopolíticas e mudanças na dinâmica do comércio internacional, a SIAL Paris reforçou seu papel como plataforma para o diálogo internacional. No dia 19 de outubro, um encontro de alto nível dedicada à segurança e soberania alimentar reuniu ministros da Agricultura e representantes do G7, além do Comissário Europeu Christophe Hansen. Mais de 100 delegações diplomáticas e internacionais participaram do evento.

Esta perspectiva internacional também se refletiu na participação da Índia, o País de Honra, com cerca de 150 expositores, demonstrando sua capacidade de acompanhar a dinâmica em constante evolução do comércio mundial de alimentos.

SIAL Paris, onde as oportunidades de negócios se tornam realidade

Com 72% de visitantes internacionais, a SIAL Paris reafirmou sua posição como um importante acelerador de negócios. Os visitantes representaram € 100 bilhões em poder de compra, enquanto mais de 15.000 reuniões de negócios foram organizadas mediante ferramentas de intermediação baseadas em IA.

A França, o segundo maior país expositor com mais de 600 empresas, se beneficiou de uma plataforma estratégica para acessar novos mercados. Como o evento principal da SIAL Network, a SIAL Paris conecta mercados de alimentos ao redor do mundo.

SIAL Paris, onde o alimento do amanhã é criado

Ao comemorar seu 30º aniversário, a SIAL Innovation atingiu um recorde, com mais de 2.750 produtos apresentados e 775 selecionados, refletindo as expectativas em constante evolução dos consumidores por prazer sensorial, benefícios funcionais para a saúde e opções de lanches. Mais de 650 startups e as iniciativas de responsabilidade social corporativa (CSR) da SIAL for Change evidenciaram o dinamismo da indústria.

Como observatório de mercado único, a SIAL Paris também forneceu informações valiosas sobre a transformação do setor. O relatório SIAL Insights 2026, identificando as dez maiores tendências, os SIAL Summits e as novas áreas como StrEat Lab, dedicada à comida de rua, ressaltaram os hábitos alimentares e os comportamentos dos consumidores em rápida evolução.

Olhando para o futuro até 2028

Em outubro de 2028, a SIAL Paris continuará sua expansão em dois locais, Paris Nord Villepinte e Paris Le Bourget, o que fortalece ainda mais sua posição como um ponto de encontro estratégico mundial para a indústria alimentícia.

Sobre a SIAL Paris

Desde 1964, a SIAL Paris é a maior feira mundial dedicada à indústria agroalimentar. Realizada a cada dois anos, reúne profissionais e principais atores do setor para explorar tendências, apresentar inovações e desenvolver oportunidades de negócios em escala internacional.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105185884/pt/

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