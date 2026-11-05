Royalton Hotels & Resorts Oferece Descontos "Agora ou Nunca" na Black Friday

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com a aproximação da temporada de viagens de inverno, o Royalton Hotels & Resorts inicia antecipadamente sua maior promoção do ano, dando aos viajantes mais tempo para planejar a próxima viagem e garantir algumas das ofertas de férias mais esperadas da temporada. No dia 4 de novembro, a empresa abrirá o acesso antecipado às suas ofertas de Black Friday, para que os viajantes e consultores de viagens tenham uma economia de centenas de dólares em estadias em 28 resorts.

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Com base no conceito Agora ou Nunca deste ano, a campanha incentiva os viajantes a agir quando surgir a oportunidade de férias certa, pois a reserva com antecedência oferece mais opções de estadia, destino e datas ideias de viagens. De viagens em família e escapadas somente para adultos a categorias de quartos sofisticados e experiências de luxo exclusivas, a Black Friday oferece os favoritos de longa data dos hóspedes em todo o portfólio do Royalton Resorts no México, República Dominicana, Jamaica, Antígua, Santa Lúcia, Barbados, Granada e Costa Rica, além de algumas das mais novas adições.

Entre os resorts presentes nas ofertas da Black Friday deste ano, o Royalton Vessence Cancun , que já está disponível para reservas antes mesmo da sua inauguração em março de 2027, atendendo a uma procura crescente por viagens mais intencionais, com suítes com vários quartos projetadas para grupos, restaurantes diferenciados, experiências com forte influência cultural e um terraço com vista para uma das mais belas praias da Zona Hoteleira de Cancún. Para os viajantes que buscam um refúgio mais exclusivo, o Royalton Reserve Paraíso de la Bonita oferece tarifas exclusivas por tempo limitado. Este retiro ultraluxuoso somente para adultos na Riviera Maya nasceu da história de amor de um arquiteto. O local é definido por sua arte notável, gastronomia excepcional e um senso de lugar profundamente pessoal, enquanto o Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove , agora aberto para reservas, levará a energia característica dos Royalton CHIC Resorts para a Runaway Bay no verão de 2027.

Para os viajantes que desejam uma viagem repleta de entretenimento e experiências festivas únicas, a Black Friday também chega bem a tempo de uma das temporadas mais esperadas nos Royalton Hotels & Resorts. Durante o mês de dezembro, os resorts se transformam com uma programação de férias imersiva, produções elaboradas, experiências gastronômicas sofisticadas e celebrações em grande escala, tal como a grande chegada do Papai Noel e as tradições familiares, e eventos temáticos e festas de Ano-Novo espetaculares. Com as festas de fim de ano se aproximando, a Black Friday oferece uma oportunidade ideal para transformar os planos de viagem de fim de ano em um refúgio inesquecível.

Refletindo as preferências de viagem em constante mudança, as ofertas da Black Friday deste ano vão além da economia, proporcionando maior flexibilidade em como os viajantes podem planejar e reservar as férias, incluindo políticas de cancelamento flexíveis e opções de pagamento parcelado para residentes dos EUA. Os traslados de ida e volta do aeroporto também estarão disponíveis gratuitamente para reservas qualificadas, sujeitos a estadia mínima e às condições de reserva, agregando ainda mais valor a determinadas estadias.

Com essas ofertas disponíveis por tempo limitado e a temporada de viagens de inverno se aproximando, os viajantes são incentivados a planejar com antecedência para ter acesso às melhores opções de resorts, categorias de quartos e datas de viagem. As tarifas e a disponibilidade variam de acordo com o resort, a categoria do quarto, as datas da viagem e as condições da reserva.

Para mais informações ou reservas, visite www.royaltonresorts.com .

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade all-inclusive, com um portfólio com curadoria de 28 resorts em oito dos destinos mais procurados do Caribe. Com suas oito marcas distintas, a empresa oferece uma gama de experiências de férias adaptadas a diferentes estilos de viagem, desde opções ideais para famílias e retiros sofisticados exclusivos para adultos até refúgios estilo boutique e viagens focadas em entretenimento.

Reconhecida por sua abordagem inovadora à hospitalidade all-inclusive, a empresa continua a expandir sua presença em todo o Caribe, além de introduzir novos conceitos que respondem à evolução das preferências dos viajantes. Seu portfólio inclui resorts e marcas premiados e reconhecidos pelas principais publicações de viagens e organizações do setor, refletindo seu compromisso com as experiências excepcionais dos hóspedes e a excelência no serviço. Isso inclui Royalton Luxury Resorts , Royalton Hideaway Resorts , Royalton Vessence Resorts , Royalton CHIC Resorts , Mystique by Royalton , Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton , e Planet Hollywood Adult Scene by Royalton . Para mais informações, visite www.royalton.com .

O Royalton está empenhado em apoiar o meio ambiente, capacitar seu pessoal e fortalecer as comunidades onde opera por meio dos seus Padrões de Sustentabilidade Royalton .

Para mais informações, contate media@royalton.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5b93f1a-1ad5-4db4-8737-c5ff690af1ef/pt

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9871855)