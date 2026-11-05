Todo sistema crítico deve ter um backup: Elliptic disponibiliza o Fast Track Monitoring para o setor de criptoativos

A Elliptic, líder em gestão de riscos on-chain (em blockchain), disponibiliza o Fast Track Monitoring para empresas com exposição a ativos digitais. A solução funciona como uma opção de verificação de backup para organizações que precisam garantir a continuidade de suas operações caso o serviço principal de triagem fique indisponível.

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Criminosos estão utilizando cada vez mais a IA para escalar seus ataques; por isso, o risco on-chain agora evolui na velocidade das máquinas. As equipes de compliance precisam da maior variedade possível de opções para continuar monitorando cada carteira e transação. Contar com um segundo provedor de triagem confere resiliência a qualquer estratégia de gestão de riscos on-chain. A Elliptic recomenda que todas as empresas adotem essa prática. Mesmo organizações que já utilizam um fornecedor de triagem podem precisar de uma segunda opção.

O Fast Track Monitoring oferece às equipes de conformidade uma triagem de carteiras e transações em tempo real, com a tecnologia Elliptic Lens, apresentando uma pontuação de risco clara e explicável para cada carteira e transação.

Quando a triagem é interrompida, o responsável pela conformidade (compliance) enfrenta um dilema difícil: bloquear os saques dos clientes ou permitir que as transações sejam processadas sem qualquer verificação. Em ambos os casos, a decisão precisaria ser justificada perante um órgão regulador. Além disso, o risco é dinâmico: recursos provenientes do roubo de US$ 6 bilhões da Binance, ocorrido em 29 de outubro, continuam sendo lavados; uma carteira que hoje passa pela triagem sem apresentar problemas pode, horas depois, receber fundos ilícitos. Qualquer empresa que processe transações sem realizar a triagem assume esse risco a cada depósito.

Com o Fast Track Monitoring, as organizações se inscrevem e iniciam a triagem em minutos, para que possam continuar atendendo os clientes enquanto seu serviço principal é restaurado. O Fast Track Monitoring cobra uma taxa única de configuração mais preços baseados no uso, de modo que eles pagam pela triagem que usam, quando precisam, sem nenhuma obrigação contratual de longo prazo.

Um segundo provedor de monitoramento é parte integrante de um plano de continuidade de negócios confiável. Ele demonstra a órgãos reguladores, auditores e conselhos de administração que a empresa se preparou para eventuais interrupções. O Fast Track Monitoring utiliza a mesma inteligência em que confiam as maiores bolsas de valores do mundo e os bancos de importância sistêmica global (G-SIBs); assim, as equipes de compliance dispõem de uma resposta documentada caso sejam questionadas sobre o que acontece se o seu serviço principal ficar indisponível.

“Todo líder de compliance deve ser capaz de responder a uma pergunta com segurança: qual é o seu plano de contingência para a triagem [de transações/usuários]? Criminosos estão usando IA para agir com mais rapidez, e a triagem é o controle que toda empresa do setor de criptoativos precisa manter em funcionamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Resiliência significa ter uma alternativa pronta antes mesmo de ela ser necessária. O Fast Track Monitoring proporciona essa continuidade a qualquer equipe de compliance; por isso, recomendamos que todas as equipes o integrem à sua estratégia de gestão de riscos on-chain”, afirmou Jackson Hull, diretor de Tecnologia (CTO) da Elliptic.

O Fast Track Monitoring já está disponível em:https://www.elliptic.co/products/fast-track-monitoring

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder global em gestão de riscos on-chain, viabilizando a conformidade em tempo real com uma agilidade excepcional. Projetada desde o início com foco em conformidade, nossa plataforma oferece os dados e a inteligência sobre blockchain mais abrangentes do mercado, combinando uma cobertura, precisão e disponibilidade inigualáveis. Dessa forma, organizações exigentes podem gerenciar riscos, garantir a conformidade e conduzir suas operações de gestão de riscos com total confiança.

Fundada em 2013, a Elliptic está sediada em Londres e possui escritórios em Nova York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e no X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261104800873/pt/

Lucy.arrow@cognitomedia.com

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