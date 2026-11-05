MultiBank Exchange Holding forma conselho administrativo predominantemente emiradense enquanto a plataforma registra volume mensal de negociação de US$ 500 bilhões
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O MultiBank Group anunciou a formação de um Conselho de Administração predominantemente emiradense para a MultiBank Exchange Holding, a primeira plataforma de negociação interbancária nos países do BRICS e nos mercados emergentes, que alcançou, em outubro de 2026, um volume de negócios superior a US$ 0,5 trilhão.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261104592732/pt/
Naser Taher, Chairman of MultiBank Exchange Holding, announced the board which comprises: H.H. Sheikh Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Board Member; H.E. Sheikh Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, Board Member; H.E. Mohammed Al Hakim, Vice Chairman of the Board; H.E. Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, Board Member; H.E. Rashid Sultan Al Malik, Board Member; Mr. Majid Al Ghaslan, Board Member; and Mr. David Ogg, Board Member.
Naser Taher, presidente da MultiBank Exchange Holding, anunciou a composição do conselho, que inclui:
- Sua Alteza o Xeque Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, membro do conselho.
- Sua Excelência Sheikh Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho.
- Sua Excelência Mohammed Al Hakim, vice-presidente do Conselho.
- Sua Excelência Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, membro do Conselho.
- Sua Excelência Rashid Sultan Al Malik, membro do Conselho.
- Sr. Majid Al Ghaslan, membro do Conselho.
- Sr. David Ogg, membro do Conselho.
O Conselho de Administração supervisionará e orientará as operações da MultiBank Exchange, fortalecendo a governança corporativa, impulsionando o crescimento e a expansão internacional, além de promover parcerias financeiras e de investimento regionais e globais, sempre em conformidade com as normas legais e regulatórias aplicáveis.
Integrante do MultiBank Group, a MultiBank Exchange é uma plataforma de negociação interbancária voltada a bancos, instituições financeiras, fundos de hedge, family offices e corretoras de derivativos. A plataforma conecta mais de 30 bancos de primeira linha e provedores de liquidez, movimentando até US$ 23 bilhões (AED 84 bilhões) em volume diário de negociação e oferecendo acesso a mais de 250 moedas.
A plataforma é a primeira no mundo a oferecer pares de moedas exóticas duplas com liquidação tanto em moedas fiduciárias quanto em ativos digitais. Seu mecanismo de correspondência (matching engine) opera em apenas 400 nanossegundos — o mais rápido da história da negociação interbancária. Além disso, é a pioneira em fornecer serviços de crédito e liquidação a todas as suas contrapartes.
Naser Taher, fundador e presidente do conselho do MultiBank Group, declarou: “A formação deste conselho reúne profissionais experientes que contribuirão para orientar o desenvolvimento e a expansão internacional da MultiBank Exchange. Dou as boas-vindas aos meus colegas conselheiros enquanto trabalhamos para fortalecer as conexões entre instituições financeiras do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), dos BRICS e de outros mercados emergentes e o sistema financeiro global. Nosso foco é desenvolver a infraestrutura tecnológica, de liquidez e de liquidação de que essas instituições precisam para participar de forma mais efetiva dos mercados internacionais.”
A MultiBank Exchange oferece liquidez institucional e serviços de liquidação por meio de suas subsidiárias regulamentadas na Austrália, Cingapura e Emirados Árabes Unidos. Ela é a primeira plataforma de negociação interbancária em mercados emergentes a oferecer suporte à liquidação de ativos digitais.
Sobre o MultiBank Group
Fundado na Califórnia (EUA) em 2005, o MultiBank Group é líder global em derivativos financeiros. A empresa atende a mais de 4 milhões de clientes em 100 países, registrando um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões. A empresa é regulamentada em cinco continentes por 18 das principais autoridades financeiras do mundo. Suas plataformas de negociação, premiadas diversas vezes, oferecem alavancagem de até 1000:1 em uma ampla gama de produtos, incluindo Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group já recebeu mais de 80 prêmios do setor financeiro que reconhecem sua excelência em negociação e conformidade regulatória.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261104592732/pt/
Contato:
Nikolas Neofytou
Chefe de Compras Diretas
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nikolas.neofytou@multibankfx.com
Fonte: BUSINESS WIRE