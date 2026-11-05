MultiBank Exchange Holding forma conselho administrativo predominantemente emiradense enquanto a plataforma registra volume mensal de negociação de US$ 500 bilhões

O MultiBank Group anunciou a formação de um Conselho de Administração predominantemente emiradense para a MultiBank Exchange Holding, a primeira plataforma de negociação interbancária nos países do BRICS e nos mercados emergentes, que alcançou, em outubro de 2026, um volume de negócios superior a US$ 0,5 trilhão.

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Naser Taher, Chairman of MultiBank Exchange Holding, announced the board which comprises: H.H. Sheikh Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Board Member; H.E. Sheikh Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, Board Member; H.E. Mohammed Al Hakim, Vice Chairman of the Board; H.E. Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, Board Member; H.E. Rashid Sultan Al Malik, Board Member; Mr. Majid Al Ghaslan, Board Member; and Mr. David Ogg, Board Member.

Naser Taher, presidente da MultiBank Exchange Holding, anunciou a composição do conselho, que inclui:

Sua Alteza o Xeque Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, membro do conselho.

Sua Excelência Sheikh Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho.

Sua Excelência Mohammed Al Hakim, vice-presidente do Conselho.

Sua Excelência Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, membro do Conselho.

Sua Excelência Rashid Sultan Al Malik, membro do Conselho.

Sr. Majid Al Ghaslan, membro do Conselho.

Sr. David Ogg, membro do Conselho.

O Conselho de Administração supervisionará e orientará as operações da MultiBank Exchange, fortalecendo a governança corporativa, impulsionando o crescimento e a expansão internacional, além de promover parcerias financeiras e de investimento regionais e globais, sempre em conformidade com as normas legais e regulatórias aplicáveis.

Integrante do MultiBank Group, a MultiBank Exchange é uma plataforma de negociação interbancária voltada a bancos, instituições financeiras, fundos de hedge, family offices e corretoras de derivativos. A plataforma conecta mais de 30 bancos de primeira linha e provedores de liquidez, movimentando até US$ 23 bilhões (AED 84 bilhões) em volume diário de negociação e oferecendo acesso a mais de 250 moedas.

A plataforma é a primeira no mundo a oferecer pares de moedas exóticas duplas com liquidação tanto em moedas fiduciárias quanto em ativos digitais. Seu mecanismo de correspondência (matching engine) opera em apenas 400 nanossegundos — o mais rápido da história da negociação interbancária. Além disso, é a pioneira em fornecer serviços de crédito e liquidação a todas as suas contrapartes.

Naser Taher, fundador e presidente do conselho do MultiBank Group, declarou: “A formação deste conselho reúne profissionais experientes que contribuirão para orientar o desenvolvimento e a expansão internacional da MultiBank Exchange. Dou as boas-vindas aos meus colegas conselheiros enquanto trabalhamos para fortalecer as conexões entre instituições financeiras do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), dos BRICS e de outros mercados emergentes e o sistema financeiro global. Nosso foco é desenvolver a infraestrutura tecnológica, de liquidez e de liquidação de que essas instituições precisam para participar de forma mais efetiva dos mercados internacionais.”

A MultiBank Exchange oferece liquidez institucional e serviços de liquidação por meio de suas subsidiárias regulamentadas na Austrália, Cingapura e Emirados Árabes Unidos. Ela é a primeira plataforma de negociação interbancária em mercados emergentes a oferecer suporte à liquidação de ativos digitais.

Sobre o MultiBank Group

Fundado na Califórnia (EUA) em 2005, o MultiBank Group é líder global em derivativos financeiros. A empresa atende a mais de 4 milhões de clientes em 100 países, registrando um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões. A empresa é regulamentada em cinco continentes por 18 das principais autoridades financeiras do mundo. Suas plataformas de negociação, premiadas diversas vezes, oferecem alavancagem de até 1000:1 em uma ampla gama de produtos, incluindo Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group já recebeu mais de 80 prêmios do setor financeiro que reconhecem sua excelência em negociação e conformidade regulatória.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Nikolas Neofytou

Chefe de Compras Diretas

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