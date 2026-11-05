Natal e amigo secreto: como acertar no presente útil

O amigo secreto virou uma das tradições mais fortes do fim de ano no Brasil. Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise, mostrou que 36% dos consumidores das capitais pretendiam participar de pelo menos uma brincadeira no Natal de 2025, o equivalente a 60,1 milhões de pessoas, com média de 1,6 sorteio por participante. A família aparece na frente, citada por 69%, e os colegas de trabalho por 28%. O valor médio por presente ficou em R$ 72, e a brincadeira movimentou cerca de R$ 6,7 bilhões no varejo.

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Na hora de escolher, a utilidade pesa. Num levantamento da Ipsos sobre o consumo no Natal de 2025, feito com 278 participantes da comunidade online Conectad@s entre 3 e 8 de dezembro, 89% disseram considerar importante que o presente seja útil, e 87% destacaram a satisfação de quem recebe. Para Ana Pimentel, coordenadora de marketing da LUMAI, marca de utilidades domésticas, acertar não depende só de conhecer o gosto de quem foi sorteado. "Eu acredito muito nos presentes coringas, mas que tenham qualidade e personalidade. Uma caneca térmica bonita, por exemplo, é uma excelente escolha. É algo que faz parte da rotina de muita gente, mas que pode surpreender pelo design e pelo cuidado com os detalhes."

Qual o valor ideal para amigo secreto?

O ideal é o grupo combinar o valor antes do sorteio, e a média de R$ 72 registrada pela CNDL é uma boa referência para quem não sabe por onde começar. Nessa faixa, presentes de uso diário costumam render mais do que lembranças decorativas, porque têm mais chance de sair da caixa e entrar na rotina de quem recebe. Na LUMAI, a procura do fim de ano mostra essa variedade de faixas de preço. "O que mais sai são as tábuas de bambu e as petisqueiras, e logo em seguida as canecas. Mas também sai bastante caderno. Cada um tem um ticket diferente", diz Ana.

O que dar de presente para quem já tem tudo?

Para Ana, o presente que marca é o que pega a pessoa de surpresa. "Os presentes que mais fazem sucesso são os que surpreendem quem ganha com algo que ele não esperava ou não conhecia, e descobre que precisava quando recebe". Quando a pessoa parece ter de tudo, uma saída é apostar no design de algo que ela usa todo dia. Na LUMAI, a linha de canecas térmicas inspirada em Caraíva, vila de praia no sul da Bahia, sai em várias cores e, segundo a marca, é muito procurada justamente para presentear. A caneca térmica acompanha o café da manhã e ainda deixa a mesa de trabalho com mais personalidade.

Amigo secreto de alguém que você conhece pouco

Nas confraternizações de empresa, nem sempre existe intimidade para saber o que a pessoa gostaria de ganhar. Perfume e roupa dependem demais do gosto individual, o que aumenta o risco de errar. Nessa situação, vale apostar em algo útil e bem acabado, que mostre cuidado na escolha sem exigir intimidade.

Os cadernos com cadeado de senha funcionam bem nesse caso. A linha da LUMAI foi pensada para quem gosta de escrever e também para quem quer começar o hábito, e a virada do ano costuma ser o empurrão para isso. Um caderno novo em dezembro vira convite para começar o diário ou anotar as metas de janeiro em diante, com a privacidade do cadeado para guardar o que é só de quem escreve.

Para quem gosta de receber em casa

As festas de fim de ano colocam a mesa no centro das comemorações, e é a época em que mais se recebe gente em casa. Tábuas de bambu e petisqueiras entram em quase toda reunião, mas pouca gente se lembra de comprar uma para si, o que explica por que costumam fazer sucesso como presente. Segundo Ana, a LUMAI tem lançado vários modelos novos nessa linha, como a petisqueira de bambu modular, que permite montagens diferentes, inclusive em formato de coração.

"Uma tábua pode fazer parte da ceia de Natal, mas também de uma noite de petiscos ou de um encontro com amigos. Gosto dessa ideia de presentear com algo que acompanha os bons momentos da pessoa, mesmo depois das festas", comenta Ana.

Comprar cedo e comparar com calma

A escolha costuma começar antes de dezembro. Na pesquisa da Ipsos, metade dos participantes aproveitava a Black Friday para adiantar as compras de Natal, e, segundo a CNDL, 87% dos consumidores usam a internet como principal ferramenta para comparar preços. Na comparação, vale olhar as avaliações com foto de outros clientes, comprar em loja oficial e conferir a garantia do produto. A LUMAI, que vende pelo site lumaistore.com.br e pelas lojas oficiais nos principais marketplaces, oferece cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação em todos os produtos.

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Neste ano, a Black Friday cai em 27 de novembro. Para quem já sabe o nome sorteado, isso significa algumas semanas para pesquisar com calma, antes que dezembro transforme a escolha do presente em compra de última hora.